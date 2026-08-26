Deportivo de A Coruna akan menghadapi Sevilla pada Rabu, 16 September 2026 di Abanca-Riazor, La Coruna.

Sevilla memasuki laga ini dengan tujuan melanjutkan dominasi mereka di awal musim sebagai pemuncak klasemen, sementara Deportivo yang berada di papan tengah ingin memaksimalkan keuntungan bermain di kandang. Pertemuan ini menjadi babak lain dalam rivalitas panjang mereka di kasta tertinggi sepak bola Spanyol saat kedua tim memburu poin penting pada awal musim.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Deportivo de A Coruna vs Sevilla, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Deportivo de A Coruna vs Sevilla di LaLiga?

Deportivo de A Coruna vs Sevilla digelar di Abanca-Riazor, La Coruna. Periksa jadwal siaran lokal Anda untuk waktu kick-off yang telah dikonfirmasi di wilayah Anda.

LaLiga - Pekan 6 16 Sep 2026 - 09.00 Abanca-Riazor

Bagaimana cara membeli tiket Deportivo de A Coruna vs Sevilla di LaLiga?

Untuk membeli tiket Deportivo de La Coruña vs. Sevilla, lihat platform resmi utama atau marketplace sekunder terverifikasi berikut:

Platform Resmi Klub (Sumber Utama)

Portal tiket resmi RC Deportivo: Jika pertandingan dimainkan di Estadio Abanca-Riazor (A Coruña), belilah langsung melalui portal tiket di situs resmi RC Deportivo (entradas.rcdeportivo.es). Tiket pertandingan kandang umumnya mulai dijual untuk publik beberapa pekan hingga beberapa hari sebelum kick-off setelah anggota klub (socios) mendapat prioritas pertama.

Loket stadion (Taquillas): Anda juga dapat membeli sisa kursi tiket masuk umum secara langsung di loket stadion tuan rumah pada hari-hari menjelang hari pertandingan.

Platform pihak ketiga & agregator (pasar sekunder)

Jika tiket masuk umum resmi telah habis terjual, platform sekunder seperti StubHub menawarkan opsi penjualan kembali.

Berapa harga tiket Deportivo de A Coruna vs Sevilla di LaLiga?

Harga tiket untuk Deportivo de La Coruña vs Sevilla bervariasi tergantung pada apakah Anda membeli tiket harga normal langsung dari klub atau melalui marketplace penjualan kembali pihak ketiga.

Harga standar normal (loket resmi)

Tiket pertandingan resmi untuk masuk umum biasanya dimulai dari tarif standar yang lebih rendah jika dibeli langsung dari portal tiket resmi klub tuan rumah atau loket stadion:

Kategori / kursi standar: Sekitar €30 hingga €70 untuk tempat duduk umum di belakang gawang atau di tribun atas.

Tribun utama / kursi premium: Umumnya €70 hingga €130+ tergantung kedekatan dengan lapangan dan lokasi yang sentral.

Harga marketplace sekunder & penjualan kembali

Jika pertandingan ini sangat diminati atau penjualan umum habis terjual, harga di platform penjualan kembali seperti StubHub mencerminkan permintaan pasar yang dinamis:

Harga awal / resale hemat: Sekitar € 50 hingga €120 .

Harga rata-rata resale: Berkisar antara € 120 hingga €270+ tergantung lokasi kursi, markup penjual, dan permintaan.

Paket VIP & hospitality: Biasanya berkisar dari € 200 hingga €450+ per tiket.

Deportivo de A Coruna vs Sevilla di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Deportivo de A Coruna vs Sevilla

Lima pertandingan terakhir Deportivo de A Coruna menghasilkan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru mereka adalah hasil imbang 1-1 melawan Malaga di LaLiga pada 24 Agustus, setelah hasil imbang 1-1 melawan Elche pada pekan sebelumnya. Satu-satunya kemenangan dalam lima pertandingan itu terjadi dalam laga persahabatan melawan Genoa, yang mereka menangi 1-0. Kekalahan 1-0 dari Real Madrid pada pramusim menjadi satu-satunya kekalahan. Deportivo mencetak empat gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut, dengan dua laga kompetitif mereka sama-sama berakhir imbang.

Lima pertandingan terakhir Sevilla menghasilkan empat kemenangan dan satu kekalahan. Tim Luis Garcia menang 3-1 atas Athletic Bilbao di kandang lawan dalam laga LaLiga pada 22 Agustus, yang menjadi hasil terbaru mereka, dan sebelumnya menang 2-1 di markas Rayo Vallecano pada 15 Agustus. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi dalam laga persahabatan melawan Bayer Leverkusen, kekalahan 2-1 pada 8 Agustus. Sevilla juga menang tandang di markas FC Utrecht dan NEC Nijmegen selama pramusim. Mereka telah memenangkan kedua pertandingan LaLiga sejauh ini pada musim ini.

Deportivo de A Coruna vs Sevilla: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 17 April 2018, ketika Deportivo menjamu Sevilla dan pertandingan berakhir 0-0 di Abanca-Riazor. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir yang tercatat, Sevilla membukukan tiga kemenangan sementara Deportivo tidak meraih satu pun, dengan dua hasil imbang. Kemenangan Sevilla termasuk skor 4-2 dan 2-0, keduanya di kandang sendiri, sementara hasil terbaik Deportivo dalam rangkaian ini adalah kekalahan 2-3 di kandang pada November 2016.

Klasemen Deportivo de A Coruna vs Sevilla

Dalam klasemen LaLiga saat ini, Sevilla berada di puncak pada posisi pertama sementara Deportivo de A Coruna menempati posisi ke-10.