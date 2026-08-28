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Cara mendapatkan tiket Deportivo de A Coruna vs Real Betis: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit akhir, dan lainnya

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Deportivo de A Coruna menghadapi Real Betis di LaLiga. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Deportivo de A Coruna akan menghadapi Real Betis pada Rabu, 20 September 2026 di Abanca-Riazor, La Coruna.

Pertandingan antara Deportivo dan Real Betis memiliki sejarah panjang dari pertemuan-pertemuan sebelumnya di LaLiga, dengan catatan head-to-head terbaru menunjukkan duel kompetitif yang ketat antara kedua tim. Pertandingan resmi terakhir antara kedua tim di Riazor berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Real Betis pada 12 Februari 2018.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Deportivo de A Coruna vs Real Betis, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Deportivo de A Coruna vs Real Betis di LaLiga?

Deportivo de A Coruna vs Real Betis berlangsung di Abanca-Riazor, La Coruna. Cek jadwal siaran lokal Anda untuk waktu kick-off yang telah dikonfirmasi di wilayah Anda.

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LaLiga - Pekan 7
Abanca-Riazor

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Deportivo de A Coruna vs Real Betis?

Untuk membeli tiket pertandingan Deportivo de La Coruña vs Real Betis pada 20 September 2026 di Abanca-Riazor, berikut opsi-opsi utamanya:

  • Portal Tiket Resmi RC Deportivo: Sumber utama paling aman untuk membeli tiket pertandingan kandang langsung dari klub tuan rumah. Tiket dijual untuk publik umum beberapa pekan sebelum pertandingan.
  • Loket Stadion Abanca-Riazor: Pada hari pertandingan atau dalam beberapa hari menjelang laga, tiket bisa dibeli langsung di loket stadion di La Coruña, tergantung ketersediaan.
  • Alokasi Tiket Tandang Resmi Real Betis: Jika Anda mendukung tim tamu, tiket resmi untuk sektor suporter tandang biasanya didistribusikan melalui Real Betis kepada anggota klub terdaftar dan pemegang tiket musiman.
  • Pasar Sekunder: Platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket resale untuk penonton umum dan paket VIP hospitality, meski harganya bisa bervariasi tergantung permintaan.

Berapa harga tiket LaLiga Deportivo de A Coruna vs Real Betis?

Harga tiket untuk pertandingan Deportivo de La Coruña vs Real Betis pada 20 September 2026 di Abanca-Riazor bervariasi tergantung apakah Anda membeli tiket primer dengan harga nominal atau opsi pasar sekunder:

  • Kisaran Standar Loket / Primer: Tiket standar untuk publik umum yang dijual langsung oleh Deportivo biasanya berada di kisaran €20 hingga €50, tergantung sektornya, misalnya tribun atas di belakang gawang atau Tribuna tengah di sisi lapangan.
  • Harga Awal Pasar Sekunder: Di platform tiket sekunder seperti StubHub, daftar tiket resale dimulai dari sekitar €45 hingga €50 untuk kursi entry-level.
  • Rata-rata Harga Resale: Sektor tempat duduk tingkat menengah dan populer umumnya rata-rata berada di kisaran €140 hingga €250 di marketplace tiket agregat.
  • Paket VIP & Hospitality: Tempat duduk premium dengan akses lounge atau posisi sentral di tier bawah bisa berada di kisaran €300 hingga lebih dari €700 tergantung pada

Deportivo de A Coruna vs Real Betis di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Deportivo de A Coruna vs Real Betis

Deportivo de A Coruna meraih satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Dua laga LaLiga mereka musim ini sama-sama berakhir 1-1, yang terbaru adalah hasil imbang melawan Malaga pada 24 Agustus setelah sebelumnya juga bermain seri dengan Elche. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian itu datang dalam laga persahabatan pramusim melawan Genoa, yang mereka menangi 1-0, sementara kekalahan 1-0 dari Real Madrid menjadi satu-satunya kekalahan mereka. Deportivo mencetak empat gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut.

Real Betis memenangi tiga laga dan kalah sekali dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu hasil imbang juga tercatat. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 1-0 atas Valencia di LaLiga pada 25 Agustus, setelah kemenangan kandang 1-0 atas Real Sociedad empat hari sebelumnya. Kedua pertandingan kompetitif musim ini berakhir dengan kemenangan. Sebelum musim dimulai, Betis bermain imbang 2-2 dengan AFC Bournemouth dan kalah 1-0 dari Inter dalam laga persahabatan, meski mereka juga mengalahkan Arsenal 3-1 di pramusim. Betis mencetak lima gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan itu.

COR

COR - Performa

FIO
S1-1
GEN
M0-1
RMA
K0-1
ELC
S1-1
MAL
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
BET

BET - Performa

ARS
M1-3
BOU
S2-2
INT
K1-0
RSO
M1-0
VAL
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Deportivo de A Coruna vs Real Betis: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 12 Februari 2018, saat Real Betis bertandang ke Abanca-Riazor dan menang 1-0. Sebelumnya, Betis menang 2-1 di kandang sendiri pada September 2017, dan kedua tim bermain imbang 1-1 dalam pertemuan LaLiga di markas Deportivo pada Maret 2017. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir yang tercatat, Real Betis meraih dua kemenangan berbanding satu milik Deportivo, dengan satu hasil imbang dan satu kemenangan kandang tambahan untuk Deportivo, yakni kemenangan 1-0 dalam laga persahabatan pramusim pada Agustus 2019.

Head to Head

Deportivo de A CorunaSeriReal Betis
2
1
2
Club Friendlies
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
FT
LaLiga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
FT
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
FT
LaLiga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
FT
Copa del Rey
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
3
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
FT
6Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Deportivo de A Coruna vs Real Betis

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220070+76
M
M
2
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
M
M
3
SevillaSevillaSEV
220052+36
M
M
4
Real BetisReal BetisBET
220020+26
M
M
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
S
M
6
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
S
M
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
M
S
8
EspanyolEspanyolESP
210142+23
K
M
9
GetafeGetafeGET
210113-23
M
K
10
VillarrealVillarrealVIL
20204402
S
S
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
S
S
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
K
S
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
S
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
K
S
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
K
S
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
S
K
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
S
K
18
ElcheElcheELC
201116-51
K
S
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
K
K
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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