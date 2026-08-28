Deportivo de A Coruna akan menghadapi Real Betis pada Rabu, 20 September 2026 di Abanca-Riazor, La Coruna.

Pertandingan antara Deportivo dan Real Betis memiliki sejarah panjang dari pertemuan-pertemuan sebelumnya di LaLiga, dengan catatan head-to-head terbaru menunjukkan duel kompetitif yang ketat antara kedua tim. Pertandingan resmi terakhir antara kedua tim di Riazor berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Real Betis pada 12 Februari 2018.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Deportivo de A Coruna vs Real Betis, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Deportivo de A Coruna vs Real Betis di LaLiga?

Deportivo de A Coruna vs Real Betis berlangsung di Abanca-Riazor, La Coruna. Cek jadwal siaran lokal Anda untuk waktu kick-off yang telah dikonfirmasi di wilayah Anda.

LaLiga - Pekan 7 20 Sep 2026 - 09.00 Abanca-Riazor

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Deportivo de A Coruna vs Real Betis?

Untuk membeli tiket pertandingan Deportivo de La Coruña vs Real Betis pada 20 September 2026 di Abanca-Riazor, berikut opsi-opsi utamanya:

Portal Tiket Resmi RC Deportivo: Sumber utama paling aman untuk membeli tiket pertandingan kandang langsung dari klub tuan rumah. Tiket dijual untuk publik umum beberapa pekan sebelum pertandingan.

Loket Stadion Abanca-Riazor: Pada hari pertandingan atau dalam beberapa hari menjelang laga, tiket bisa dibeli langsung di loket stadion di La Coruña, tergantung ketersediaan.

Alokasi Tiket Tandang Resmi Real Betis: Jika Anda mendukung tim tamu, tiket resmi untuk sektor suporter tandang biasanya didistribusikan melalui Real Betis kepada anggota klub terdaftar dan pemegang tiket musiman.

Pasar Sekunder: Platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket resale untuk penonton umum dan paket VIP hospitality, meski harganya bisa bervariasi tergantung permintaan.

Berapa harga tiket LaLiga Deportivo de A Coruna vs Real Betis?

Harga tiket untuk pertandingan Deportivo de La Coruña vs Real Betis pada 20 September 2026 di Abanca-Riazor bervariasi tergantung apakah Anda membeli tiket primer dengan harga nominal atau opsi pasar sekunder:

Kisaran Standar Loket / Primer: Tiket standar untuk publik umum yang dijual langsung oleh Deportivo biasanya berada di kisaran €20 hingga €50 , tergantung sektornya, misalnya tribun atas di belakang gawang atau Tribuna tengah di sisi lapangan.

Harga Awal Pasar Sekunder: Di platform tiket sekunder seperti StubHub, daftar tiket resale dimulai dari sekitar €45 hingga €50 untuk kursi entry-level.

Rata-rata Harga Resale: Sektor tempat duduk tingkat menengah dan populer umumnya rata-rata berada di kisaran €140 hingga €250 di marketplace tiket agregat.

Paket VIP & Hospitality: Tempat duduk premium dengan akses lounge atau posisi sentral di tier bawah bisa berada di kisaran €300 hingga lebih dari €700 tergantung pada

Deportivo de A Coruna vs Real Betis di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Deportivo de A Coruna vs Real Betis

Deportivo de A Coruna meraih satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Dua laga LaLiga mereka musim ini sama-sama berakhir 1-1, yang terbaru adalah hasil imbang melawan Malaga pada 24 Agustus setelah sebelumnya juga bermain seri dengan Elche. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian itu datang dalam laga persahabatan pramusim melawan Genoa, yang mereka menangi 1-0, sementara kekalahan 1-0 dari Real Madrid menjadi satu-satunya kekalahan mereka. Deportivo mencetak empat gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut.

Real Betis memenangi tiga laga dan kalah sekali dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu hasil imbang juga tercatat. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 1-0 atas Valencia di LaLiga pada 25 Agustus, setelah kemenangan kandang 1-0 atas Real Sociedad empat hari sebelumnya. Kedua pertandingan kompetitif musim ini berakhir dengan kemenangan. Sebelum musim dimulai, Betis bermain imbang 2-2 dengan AFC Bournemouth dan kalah 1-0 dari Inter dalam laga persahabatan, meski mereka juga mengalahkan Arsenal 3-1 di pramusim. Betis mencetak lima gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan itu.

Deportivo de A Coruna vs Real Betis: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 12 Februari 2018, saat Real Betis bertandang ke Abanca-Riazor dan menang 1-0. Sebelumnya, Betis menang 2-1 di kandang sendiri pada September 2017, dan kedua tim bermain imbang 1-1 dalam pertemuan LaLiga di markas Deportivo pada Maret 2017. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir yang tercatat, Real Betis meraih dua kemenangan berbanding satu milik Deportivo, dengan satu hasil imbang dan satu kemenangan kandang tambahan untuk Deportivo, yakni kemenangan 1-0 dalam laga persahabatan pramusim pada Agustus 2019.