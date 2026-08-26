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LaLiga
team-logoDeportivo Alaves
Estadio Mendizorroza
team-logoValencia
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Cara mendapatkan tiket Deportivo Alaves vs Valencia: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit akhir, dan lainnya

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LaLiga

Deportivo Alaves menghadapi Valencia di LaLiga. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Deportivo Alaves akan menghadapi Valencia pada Rabu, 16 September 2026 di Estadio Mendizorroza, Vitoria.

Pertandingan ini kembali menghidupkan rivalitas kompetitif di kasta tertinggi, dengan kedua klub sama-sama memburu poin krusial pada awal musim. Dalam pertemuan sebelumnya pada Maret 2026, Valencia meraih kemenangan kandang tipis 3–2 di Mestalla. Alavés akan berupaya memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk membalas kekalahan dari Valencia.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Deportivo Alaves vs Valencia, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Deportivo Alaves vs Valencia di LaLiga?

Deportivo Alaves vs Valencia akan digelar di Estadio Mendizorroza, Vitoria.

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LaLiga - Pekan 6
Estadio Mendizorroza

Bagaimana cara membeli tiket Deportivo Alaves vs Valencia di LaLiga?

Anda bisa membeli tiket pertandingan Deportivo Alavés vs Valencia melalui beberapa sumber utama:

Kanal resmi klub

  • Situs Resmi Deportivo Alavés: Klub tuan rumah menjual tiket langsung kepada publik umum melalui portal penjualan tiket online resmi mereka (deportivoalaves.com).
  • Loket Stadion Mendizorrotza: Tiket dapat dibeli secara langsung di loket stadion di Vitoria-Gasteiz, tergantung ketersediaan pada hari pertandingan atau pada hari-hari menjelang laga.
  • Toko Resmi (Baskonia Alavés Store): Tiket masuk umum sering tersedia di toko ritel resmi klub yang berlokasi di pusat kota Vitoria-Gasteiz.

Platform tiket sekunder & penjualan kembali

  • Mitra Ticketing Utama & Agregator: Marketplace sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket penjualan kembali dari para penjual, meski harganya sering lebih tinggi daripada harga asli tergantung permintaan.

Berapa harga tiket Deportivo Alaves vs Valencia di LaLiga?

Harga tiket untuk pertandingan LaLiga Deportivo Alavés vs Valencia di Stadion Mendizorrotza bervariasi tergantung lokasi kursi dan apakah Anda membeli melalui kanal resmi atau sekunder:

Harga resmi normal (kanal klub)

  • Di belakang gawang (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): €30 – €50
  • Tribun samping (Tribuna Preferencia): €35 – €55
  • Tribun utama (Tribuna Principal / Central Premium): €50 – €75

Platform sekunder & penjualan kembali

Di situs pertukaran tiket seperti StubHub, harga saat ini dimulai dari sekitar:

  • Harga awal tiket masuk umum: ~€60 – €70
  • Rata-rata harga jual kembali: ~€140 – €210 (tergantung kategori dan permintaan)

Deportivo Alaves vs Valencia di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Deportivo Alaves vs Valencia

Deportivo Alaves meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan satu-satunya laga kompetitif dalam rangkaian itu berakhir imbang 1-1 di markas Rayo Vallecano pada 20 Agustus. Hasil terbaik mereka adalah kemenangan 3-0 atas Getafe di LaLiga pada 15 Agustus, yang terjadi setelah kemenangan uji coba 3-0 atas Castellon. Alaves mencetak delapan gol dan kebobolan dua gol dalam lima pertandingan tersebut, serta mencatatkan clean sheet dalam dua di antaranya.

Catatan terbaru Valencia adalah satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Real Betis pada 25 Agustus, setelah hasil imbang 0-0 melawan Celta Vigo tiga hari sebelumnya. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian itu diraih dalam laga uji coba pramusim melawan Hercules dengan skor 2-0. Valencia gagal mencetak gol dalam tiga dari lima pertandingan terakhir mereka.

ALA

ALA - Performa

GIR
M0-1
CAS
M3-0
SAN
M1-1
GET
M3-0
RAY
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/2
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
VAL

VAL - Performa

NEW
K1-2
CDT
K0-1
HER
M2-0
CEL
S0-0
BET
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Deportivo Alaves vs Valencia: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 8 Maret 2026, ketika Valencia menang 3-2 di kandang atas Alaves. Sebelumnya, kedua klub bermain imbang 0-0 di Mendizorroza pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Alaves mengoleksi dua kemenangan berbanding satu milik Valencia, dengan dua laga lainnya berakhir imbang, dan Alaves memiliki catatan yang lebih baik saat bermain di kandang dalam pertandingan ini.

Head to Head

Deportivo AlavesSeriValencia
2
2
1
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
3
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
FT
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FT
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FT
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
2
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
FT
Club Friendlies
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FT
6Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Deportivo Alaves vs Valencia

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
M
M
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
M
M
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
S
M
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
S
M
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
M
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
K
M
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
8
GetafeGetafeGET
210113-23
M
K
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
S
S
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
S
S
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
S
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
S
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
K
S
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
S
K
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
K
S
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
S
K
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
S
K
18
ElcheElcheELC
201116-51
K
S
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
K
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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