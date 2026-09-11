Setelah laga pembuka UEFA Nations League mereka di kandang Norwegia, Denmark pulang untuk menghadapi Wales di Parken Stadium, Kopenhagen, pada Minggu, 27 September, dalam Matchday 2 fase liga kompetisi ini. Anda bisa memesan tiket pertandingan Anda hari ini.

Selain Norwegia dan Wales, Denmark juga satu grup dengan juara bertahan UEFA Nations League, Portugal, di grup mereka (Grup A4 Liga A).

Mereka akan menghadapi ketiga tim tersebut, kandang dan tandang, selama fase liga (total enam pertandingan), dengan dua tim teratas melaju ke perempat-final pada Maret.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Denmark vs Wales UEFA Nations League sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan pertandingan Denmark vs Wales di UEFA Nations League digelar?

Denmark vs Wales akan dimulai di Parken Stadium (Kopenhagen), pada Minggu, 27 September dengan jadwal kick-off pukul 18.00 (CET).

UEFA Nations League A - Pekan 2 27 Sep 2026 - 12.00 Parken

Cara membeli tiket Denmark vs Wales UEFA Nations League

Tiket resmi untuk suporter tuan rumah dijual langsung melalui portal asosiasi sepakbola Denmark (DBU), sementara fans Wales yang ingin mendapatkan tiket di sektor tim tamu harus membelinya melalui platform tiket FAW.

Tiket resmi tuan rumah untuk pertandingan di Kopenhagen mulai tersedia melalui Asosiasi Sepakbola Denmark (DBU) pada akhir Agustus 2026.

Asosiasi sepakbola nasional umumnya memulai penjualan tiket resmi 4-6 pekan sebelum hari pertandingan.

Jika mencari tiket last-minute, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Transfer terjamin: setiap pembelian di StubHub didukung oleh program FanProtect milik platform tersebut, memberi pembeli keyakinan bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan.

Berapa harga tiket Denmark vs Wales UEFA Nations League?

Tiket resmi dewasa dengan harga normal untuk pertandingan di Kopenhagen berkisar antara €50-€150+ (£47-£85+)

Kategori harga

Kategori 3 (sisi pendek / tingkat atas): €56–€80

Kategori 2 (sisi panjang atas / sudut): €80-€110

Kategori 1 (sisi panjang tingkat bawah): €110–€150+

Seksi tempat duduk

Tribune A & C (sisi panjang) : Membentang di sepanjang sisi lapangan. C Tribune adalah tribune utama, sementara tingkat bawah menempatkan Anda tepat di dekat aksi pertandingan.

B Tribune (sisi pendek) : Tribun tuan rumah yang penuh gairah untuk fans tim nasional Denmark.

D Tribune (sisi pendek / fans tim tamu) : Sering digunakan untuk sektor keluarga atau dialokasikan bagi dukungan suporter tandang yang datang (seperti fans Red Wall milik Wales).

Pantau situs resmi tim nasional saat waktu pertandingan semakin dekat, untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Parken Stadium

Parken Stadium adalah jantung olahraga dan hiburan Denmark. Terletak di distrik Østerbro yang ramai di Kopenhagen, stadion ini menjadi kandang bagi tim Danish Superliga, F.C. Copenhagen, dan tim nasional sepakbola Denmark. Dibuka pada 1992, stadion ini memiliki kapasitas resmi 38.065, yang menjadikannya stadion sepakbola terbesar di Denmark.

Momen-momen berkesan di Parken Stadium:

Euro 2020 : Stadion ini menjadi tuan rumah tiga pertandingan grup Denmark dan laga dramatis babak 16 besar antara Republik Ceko dan Spanyol, yang dimenangi Spanyol 5-3 setelah extra-time.

Final Eropa : Final European Cup Winners' Cup 1994 (Arsenal vs Parma) dan final Piala UEFA 2000 (Galatasaray vs Arsenal) sama-sama digelar di sini. Arsenal mengalahkan Parma 1-0, tetapi kemudian kalah dari Galatasaray lewat adu penalti. Itu adalah kesempatan pertama dan satu-satunya ketika tim Turki memenangi kompetisi klub UEFA.

Konser rekor : Michael Jackson memegang rekor kehadiran sepanjang masa di stadion ini, dengan menarik 60.000 fans saat tur HIStory pada 1997. Mega-bintang lain seperti Bruce Springsteen, Whitney Houston, Coldplay, dan U2 juga pernah mengguncang stadion ini.

Fitur unik: Sebuah restoran bintang tiga Michelin bernama Geranium berada tepat di lantai delapan stadion.

Cara menuju ke sana

Arena ini terletak hanya 4 km dari pusat kota Kopenhagen dan sangat mudah diakses dengan transportasi umum.

Dengan metro : Naik jalur M3 Cityringen langsung ke stasiun Trianglen, Poul Henningsens Plads, atau Vibenshus Runddel.

Dengan kereta : Naik S-train ke Stasiun Østerport. Dari sana, perjalanan пеш dengan berjalan kaki yang menyenangkan selama 15 menit menuju gerbang stadion.

Dengan sepeda : Kopenhagen adalah kota yang sangat ramah bagi pesepeda. Anda bisa bersepeda dari alun-alun utama kota (Rådhuspladsen) ke Parken hanya dalam 12 menit, dan tersedia banyak rak sepeda.

Dengan mobil : Berkendara tidak disarankan. Parkir di tepi jalan di sekitar area Østerbro sangat terbatas dan menjadi sangat padat pada hari acara.

Pertandingan Denmark vs Wales di UEFA Nations League: Semua yang perlu Anda ketahui

Denmark vs Wales: performa terkini

Kedua tim kesulitan menemukan konsistensi dalam laga internasional terbaru mereka.

Meski Denmark tampil mengesankan saat menang 4-0 atas Makedonia Utara (semi-final play-off Piala Dunia FIFA), mereka menelan kekecewaan pahit lewat adu penalti melawan Republik Ceko, sehingga gagal mengamankan tempat di putaran final Piala Dunia 2026. Dalam uji coba terakhir mereka sebelum UEFA Nations League, mereka bermain imbang 0-0 dengan DR Kongo (Juni).

Wales sedang menjalani rentetan tanpa kemenangan yang sulit. Seperti Denmark, mimpi mereka untuk tampil di Piala Dunia pupus di fase play-off (tersingkir lewat adu penalti vs Bosnia dan Herzegovina). Dalam laga persahabatan setelah itu, mereka bermain imbang 1-1 melawan Irlandia Utara dan Ghana, serta kalah 2-1 dari Rumania.

Denmark vs Wales: rekor head-to-head terkini

Rekor head-to-head sepanjang masa antara Denmark dan Wales adalah 7 kemenangan untuk Denmark dan 4 kemenangan untuk Wales (tidak ada hasil imbang di antara kedua tim).

Denmark mencetak 16 gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut, sementara Wales mencetak 9 gol.

Pertemuan paling baru: Kedua tim terakhir kali bertemu pada Euro 2020 (Juni 2021). Denmark mengalahkan Wales 4-0 di Amsterdam lewat dua gol Kasper Dolberg, ditambah gol dari Joakim Mæhle dan Martin Braithwaite, yang membuat mereka melaju ke perempat-final.



