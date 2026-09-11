Setelah laga pembuka UEFA Nations League mereka di markas Norwegia, Denmark akan pulang untuk menghadapi Wales di Parken Stadium, Kopenhagen, pada Minggu, 27 September, dalam matchday 2 fase liga kompetisi ini. Anda bisa memesan tiket pertandingan Anda hari ini.

Selain Norwegia dan Wales, Denmark juga satu grup dengan juara bertahan UEFA Nations League, Portugal, di grup mereka (Grup A4 Liga A).

Mereka akan menghadapi ketiga tim tersebut, kandang dan tandang, selama fase liga (total enam pertandingan), dengan dua tim teratas lolos ke perempat-final pada Maret.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Denmark vs Wales di UEFA Nations League saat ini, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan pertandingan Denmark vs Wales di UEFA Nations League?

Denmark vs Wales digelar di Parken Stadium (Kopenhagen), pada Minggu, 27 September dengan jadwal kick-off pukul 18.00 (CET).

UEFA Nations League A - Pekan 2 27 Sep 2026 - 12.00 Parken

Cara membeli tiket Denmark vs Wales UEFA Nations League

Tiket resmi untuk pendukung tuan rumah dijual langsung melalui portal federasi sepakbola Denmark (DBU), sementara fans Wales yang ingin mendapatkan tiket di sektor tim tamu harus membelinya melalui platform tiket FAW.

Tiket resmi kandang untuk laga di Kopenhagen mulai tersedia melalui Federasi Sepakbola Denmark (DBU) pada akhir Agustus 2026.

Federasi sepakbola nasional umumnya membuka penjualan tiket resmi 4-6 pekan sebelum hari pertandingan.

Jika ingin mendapatkan kursi pada saat-saat terakhir, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Transfer terjamin: setiap pembelian di StubHub didukung program FanProtect milik platform tersebut, memberi pembeli keyakinan bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan.

Berapa harga tiket Denmark vs Wales UEFA Nations League?

Tiket resmi harga normal untuk penonton dewasa pada laga di Kopenhagen berkisar dari €50-€150+ (£47-£85+)

Tingkatan harga

Kategori 3 (sisi pendek / tingkat atas): €56–€80

Kategori 2 (sisi panjang atas / sudut): €80-€110

Kategori 1 (sisi panjang tingkat bawah): €110–€150+

Bagian tempat duduk

Tribune A & C (sisi panjang) : Membentang di sepanjang sisi lapangan. Tribune C adalah tribun utama, sementara tingkat bawah menempatkan Anda tepat di dekat jalannya pertandingan.

Tribune B (sisi pendek) : Ujung kandang yang penuh gairah bagi fans tim nasional Denmark.

Tribune D (sisi pendek / fans tandang) : Sering digunakan untuk area keluarga atau dialokasikan bagi dukungan tandang yang datang langsung (seperti fans Red Wall milik Wales).

Pantau situs resmi tim nasional saat mendekati waktunya, untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Parken Stadium

Parken Stadium adalah jantung olahraga dan hiburan Denmark. Berlokasi di distrik Østerbro yang semarak di Kopenhagen, stadion ini menjadi kandang kebanggaan bagi klub Danish Superliga, F.C. Copenhagen, dan tim nasional sepakbola Denmark. Dibuka pada 1992, stadion ini memiliki kapasitas resmi 38.065, yang menjadikannya stadion sepakbola terbesar di Denmark.

Momen-momen berkesan di Parken Stadium:

Euro 2020 : Stadion ini menjadi tuan rumah untuk tiga pertandingan grup Denmark dan laga babak 16 besar yang dramatis antara Republik Ceko dan Spanyol, yang dimenangi Spanyol 5-3 setelah perpanjangan waktu.

Final Eropa : Final Piala Winners Eropa 1994 (Arsenal vs Parma) dan final Piala UEFA 2000 (Galatasaray vs Arsenal) sama-sama digelar di sini. Arsenal mengalahkan Parma 1-0, tetapi kemudian kalah dari Galatasaray lewat adu penalti. Itu adalah pertama kalinya dan satu-satunya kesempatan tim Turki menjuarai kompetisi klub UEFA.

Konser Rekor : Michael Jackson memegang rekor kehadiran sepanjang masa di stadion ini, dengan menarik 60.000 penonton selama tur HIStory pada 1997. Mega-bintang lain seperti Bruce Springsteen, Whitney Houston, Coldplay, dan U2 juga pernah mengguncang stadion ini.

Fitur unik: Sebuah restoran bintang tiga Michelin bernama Geranium berada tepat di lantai delapan stadion.

Cara menuju ke sana

Arena ini berlokasi hanya 4 km dari pusat kota Kopenhagen dan sangat mudah diakses menggunakan transportasi umum.

Dengan Metro : Naik jalur M3 Cityringen langsung ke stasiun Trianglen, Poul Henningsens Plads, atau Vibenshus Runddel.

Dengan Kereta : Naik S-train ke Stasiun Østerport. Dari sana, hanya 15 menit berjalan kaki yang menyenangkan ke pintu masuk.

Dengan Sepeda : Kopenhagen adalah kota yang sangat ramah sepeda. Anda bisa bersepeda dari alun-alun utama kota (Rådhuspladsen) ke Parken hanya dalam 12 menit, dan tersedia banyak tempat parkir sepeda.

Dengan Mobil : Berkendara tidak disarankan. Parkir jalanan di sekitar area Østerbro sangat terbatas dan menjadi sangat padat pada hari acara.

Pertandingan Denmark vs Wales UEFA Nations League: Semua yang perlu Anda ketahui

Denmark vs Wales: Performa terkini

Kedua tim kesulitan menemukan konsistensi dalam laga internasional terbaru mereka.

Meski Denmark tampil mengesankan saat menang 4-0 atas North Macedonia (semi-final play-off Piala Dunia FIFA), mereka menelan kekecewaan pahit lewat adu penalti melawan Republik Ceko sehingga gagal merebut tempat di putaran final Piala Dunia 2026. Dalam laga terbaru mereka sebelum UEFA Nations League, mereka bermain imbang 0-0 dengan DR Congo (Juni).

Wales sedang menjalani rentetan tanpa kemenangan yang berat. Seperti Denmark, mimpi Piala Dunia mereka kandas di tahap play-off (tersingkir lewat adu penalti vs Bosnia and Herzegovina). Dalam laga-laga persahabatan setelah itu, mereka bermain imbang 1-1 dengan Northern Ireland dan Ghana serta kalah 2-1 dari Romania.

Denmark vs Wales: Rekor head-to-head terbaru

Rekor head-to-head sepanjang masa antara Denmark dan Wales adalah 7 kemenangan untuk Denmark dan 4 kemenangan untuk Wales (tidak ada hasil imbang di antara kedua tim).

Denmark mencetak 16 gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut, sementara Wales mencetak 9.

Pertemuan terbaru: Kedua tim terakhir kali bertemu pada Euro 2020 (Juni 2021). Denmark mengalahkan Wales 4-0 di Amsterdam lewat dua gol Kasper Dolberg, ditambah gol dari Joakim Mæhle dan Martin Braithwaite, yang membuat mereka lolos ke fase perempat-final.



