Cara mendapatkan tiket Denmark vs Portugal: harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Denmark menghadapi Portugal dalam laga UEFA Nations League yang mendebarkan di Stadion Parken yang ikonik di Kopenhagen pada 1 Oktober 2026. Duel Grup D yang sarat tensi ini mempertemukan dua skuad paling menarik di Eropa dalam perebutan poin penting grup.

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Kapan kick-off Denmark vs Portugal di UEFA Nations League A?

Denmark vs Portugal digelar di Stadion Parken, Kopenhagen, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi melalui pemegang hak siar di wilayah Anda.

UEFA Nations League A - Pekan 3 1 Okt 2026 - 14.45 Parken

Di mana membeli tiket Denmark vs Portugal?

Tiket resmi pertandingan dapat dibeli langsung melalui portal tiket Asosiasi Sepakbola Denmark (DBU), yang menjadi distributor utama untuk seluruh laga internasional kandang. Portal resmi DBU harus menjadi tujuan pertama Anda untuk membeli kursi dengan harga normal selama fase prapenjualan dan penjualan umum.

Jika daftar di situs resmi sudah habis terjual, platform sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan Anda.

Berapa harga tiket Denmark vs Portugal?

Harga tiket standar di portal penjualan tiket resmi DBU biasanya mulai dari sekitar €40 untuk tempat duduk kategori standar, dengan biaya meningkat tergantung bagian kursi dan kedekatannya dengan lapangan di Stadion Parken.

Di pasar sekunder seperti StubHub, harga tiket saat ini mulai dari €58 per kursi, dengan tarif akhir berfluktuasi tergantung permintaan penggemar secara real-time dan ketersediaan tempat duduk.

Denmark vs Portugal UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Denmark vs Portugal

Denmark mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka, mencetak delapan gol dan kebobolan delapan gol. Laga terbaru mereka berakhir imbang 0-0 melawan DR Congo dalam pertandingan persahabatan. Sebelumnya, mereka kalah 2-2 dari Czechia dalam kualifikasi Piala Dunia, hasil yang mengakhiri harapan mereka untuk mencapai turnamen tersebut, setelah mengalahkan North Macedonia 4-0 pada putaran sebelumnya. Rangkaian itu juga mencakup kekalahan 4-2 dari Scotland dan hasil imbang 2-2 melawan Belarus.

Lima pertandingan terakhir Portugal semuanya berlangsung di ajang kompetitif, dalam rentang Piala Dunia 2026. Mereka meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam rangkaian tersebut. Pertandingan terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Spain di perempat-final. Sebelumnya, mereka mengalahkan Croatia 2-1, bermain imbang 0-0 dengan Colombia, melumat Uzbekistan 5-0, dan bermain imbang 1-1 dengan DR Congo di fase grup.

Denmark vs Portugal: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di UEFA Nations League A pada 23 Maret 2025, ketika Portugal mengalahkan Denmark 5-2 di Lisbon. Sebelumnya, Denmark menang 1-0 di kandang pada pertemuan sebelumnya tiga hari lebih awal. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Portugal menang tiga kali dan Denmark dua kali, tanpa hasil imbang. Portugal mencetak 10 gol dalam lima laga tersebut, sementara Denmark mencetak lima gol.