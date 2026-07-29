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Book Crystal Palace vs Manchester City Tickets

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Cara mendapatkan tiket Crystal Palace vs Manchester City: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Anda dapat memesan tiket untuk pertandingan liga kandang pertama Crystal Palace pada musim baru

Crystal Palace menghadapi laga kandang pembuka yang berat pada musim Premier League 2026/27, saat mereka menjamu Manchester City, yang selalu finis di tiga besar dalam masing-masing 10 musim terakhir, pada Jumat, 28 Agustus di Selhurst Park. Anda bisa memesan tiket hari ini untuk duel seru Jumat malam ini.

Pierre Sage akan untuk pertama kalinya memimpin Palace bermain di kandang sejak mengambil alih tongkat estafet dari Oliver Glasner yang sangat sukses, dan ia tentu berharap timnya menampilkan performa positif. Meski sejumlah pertemuan langsung terbaru cukup berpihak pada City, Palace tetap akan menyimpan kenangan indah atas kemenangan mengejutkan mereka di Wembley, ketika menjuarai Piala FA pada Mei 2025.

Pelatih baru Man City, Enzo Maresca, akan menjalani laga di ibu kota untuk pertama kalinya sejak masa kepemimpinannya sebagai manajer Chelsea. Dalam tiga pertandingan melawan Palace selama periode 18 bulan tersebut, ia gagal menemukan formula kemenangan, dengan masing-masing duel berakhir imbang.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mengamankan tiket Crystal Palace vs Manchester City, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Crystal Palace vs Manchester City digelar?

Crystal Palace vs Manchester City dimulai pukul 20.00 BST pada Jumat, 28 Agustus, di Selhurst Park, London.

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Premier League - Pekan 2
Selhurst Park

Cara membeli tiket Premier League Crystal Palace vs Manchester City

Ada beberapa opsi tiket yang tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu putar digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional yang mengandalkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.
  • Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang tidak kebagian dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk masyarakat umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Crystal Palace vs Manchester City?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Tingkatan usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda di tiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tingkatan, misalnya Kategori A, B, atau C. Pertandingan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga normal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di bagian tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan pilihan yang lebih ramah anggaran.
  • Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski harga tiket tandang dibatasi £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimum, sehingga nyaris tidak pernah masuk penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

CRY

CRY - Performa

SWI
M5-1
BRO
K3-0
FAM
M0-0
RCL
K3-0
ULA
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
MCI

MCI - Performa

CRY
M3-0
CHE
M0-1
BOU
S1-1
AVL
K1-2
INT
K1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

Crystal PalaceSeriManchester City
1
1
3
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
FT
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FT
FA Cup
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FT
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
5
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
FT
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FT
5Gol yang Dicetak13
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Crystal Palace vs Manchester City

Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Formasi
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Manajer

  • P. Sage

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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