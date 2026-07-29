Cara mendapatkan tiket Crystal Palace vs Manchester City: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Crystal Palace menghadapi laga kandang pembuka yang berat pada musim Premier League 2026/27, saat mereka menjamu Manchester City, yang selalu finis di tiga besar dalam masing-masing 10 musim terakhir, pada Jumat, 28 Agustus di Selhurst Park. Anda bisa memesan tiket hari ini untuk duel seru Jumat malam ini.

Pierre Sage akan untuk pertama kalinya memimpin Palace bermain di kandang sejak mengambil alih tongkat estafet dari Oliver Glasner yang sangat sukses, dan ia tentu berharap timnya menampilkan performa positif. Meski sejumlah pertemuan langsung terbaru cukup berpihak pada City, Palace tetap akan menyimpan kenangan indah atas kemenangan mengejutkan mereka di Wembley, ketika menjuarai Piala FA pada Mei 2025.

Pelatih baru Man City, Enzo Maresca, akan menjalani laga di ibu kota untuk pertama kalinya sejak masa kepemimpinannya sebagai manajer Chelsea. Dalam tiga pertandingan melawan Palace selama periode 18 bulan tersebut, ia gagal menemukan formula kemenangan, dengan masing-masing duel berakhir imbang.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mengamankan tiket Crystal Palace vs Manchester City, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Crystal Palace vs Manchester City digelar?

Crystal Palace vs Manchester City dimulai pukul 20.00 BST pada Jumat, 28 Agustus, di Selhurst Park, London.

Premier League - Pekan 2 28 Agu 2026 - 15.00 Selhurst Park

Cara membeli tiket Premier League Crystal Palace vs Manchester City

Ada beberapa opsi tiket yang tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu putar digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional yang mengandalkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang tidak kebagian dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk masyarakat umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Crystal Palace vs Manchester City?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Tingkatan usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda di tiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tingkatan, misalnya Kategori A, B, atau C. Pertandingan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga normal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di bagian tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan pilihan yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski harga tiket tandang dibatasi £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimum, sehingga nyaris tidak pernah masuk penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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