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Cara mendapatkan tiket Crystal Palace vs Ipswich Town: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Premier League
Crystal Palace
Ipswich Town

Cara membeli tiket untuk pertandingan Premier League antara Crystal Palace dan Ipswich Town, termasuk informasi jadwal pertandingan

Penggemar Crystal Palace yang belum melihat para rekrutan baru musim panas, seperti Takehiro Tomiyasu, Dwight McNeil, Anan Khalaili, dan Zavier Gozo, beraksi, akan memiliki kesempatan sempurna saat Palace menghadapi Ipswich Town di Selhurst Park dalam ajang Premier League pada Sabtu, 12 September.

Palace punya kenangan indah dari pertemuan-pertemuan terbaru melawan Ipswich, karena mereka selalu menang atas tim asal Suffolk itu dalam enam pertemuan terakhir, sebuah catatan yang membentang sejak 1993.

Ipswich membuat awal yang solid pada kampanye saat ini dengan kemenangan kandang di liga atas Sunderland dan di Carabao Cup atas Leicester City, tetapi mereka tahu ini adalah maraton, bukan sprint, dan mereka harus tetap fokus musim ini.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Crystal Palace vs Ipswich Town, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Crystal Palace vs Ipswich Town digelar?

Crystal Palace vs Ipswich Town akan berlangsung di Selhurst Park (London) pada Sabtu, 12 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

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Premier League - Pekan 4
Selhurst Park

Cara membeli tiket Premier League Crystal Palace vs Ipswich Town

Berbagai opsi pembelian tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan pertandingan yang tidak digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.
  • Pertukaran tiket resmi (resale): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit akhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Crystal Palace vs Ipswich Town?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kelompok usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lainnya.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat (misalnya, Kategori A, B, atau C). Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi panjang lapangan dan tribune bawah dikenakan harga premium, sementara kursi di tribune atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Diperlukan keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau pertukaran resale.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, itu termasuk tiket yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimum. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

CRY

CRY - Performa

RCL
K3-0
ULA
M3-1
FUL
M1-2
SCF
K3-0
EVE
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
IPS

IPS - Performa

LEH
M1-0
RAY
M3-0
FCU
M2-4
SUN
M2-1
LEI
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

Crystal PalaceSeriIpswich Town
5
0
0
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
FT
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FT
Club Friendlies
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
4
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
FT
Club Friendlies
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FT
Carabao Cup
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
FT
9Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Crystal Palace vs Ipswich Town

Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Formasi
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS

Manajer

  • P. Sage

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
M
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
M
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
M
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
M
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
M
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
M
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
M
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
M
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
S
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
K
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
K
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
K
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
K
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
K
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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