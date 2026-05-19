Cara mendapatkan tiket Crystal Palace vs Arsenal: Harga tiket Liga Premier, informasi jadwal pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Crystal Palace akan menjamu Arsenal di Selhurst Park, London, pada Minggu, 24 Mei, dalam laga yang diprediksi akan menjadi penentu gelar juara Liga Premier yang dramatis di pekan terakhir.

Crystal Palace saat ini berada di peringkat ke-14 di Liga Premier. Sementara itu, Arsenal berada di peringkat pertama, dengan The Gunners mempertahankan keunggulan tipis di puncak klasemen saat perebutan trofi juara berlangsung hingga peluit akhir.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Crystal Palace vs Arsenal, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Crystal Palace vs Arsenal di Liga Premier berlangsung?

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Crystal Palace vs Arsenal di Liga Premier?

Tersedia berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Liga Premier, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket perhotelan tambahan, yang tersedia melalui portal tiket resmi klub.

Klub sepak bola Inggris biasanya membagikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama, kepada pemegang tiket musiman. Kemudian, kepada mereka yang pernah menonton pertandingan kandang sebelumnya dan diurutkan berdasarkan poin loyalitas. Terakhir, kepada masyarakat umum selama periode penjualan umum.

Jika Anda mencari tiket di menit-menit terakhir, para penggemar juga biasanya membeli tiket melalui platform sekunder seperti StubHub.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Crystal Palace vs Arsenal?

Ini adalah 90 menit terakhir dari musim domestik yang melelahkan, dan taruhannya sangat tinggi bagi tim tamu.

Arsenal tiba di London Selatan dengan mengetahui bahwa kemenangan akan memastikan gelar Liga Premier pertama mereka dalam lebih dari dua dekade, setelah rentetan hasil gemilang yang ditutup dengan kemenangan profesional 1-0 atas West Ham pada 10 Mei.

Tim asuhan Mikel Arteta telah menunjukkan ketangguhan yang luar biasa, tetapi Selhurst Park pada hari terakhir adalah salah satu lingkungan tersulit dalam sepak bola Inggris.

Segala anggapan bahwa Crystal Palace akan menyerah dengan mudah telah dibantah dengan tegas oleh manajer Oliver Glasner.

Meskipun The Eagles akan menghadapi final UEFA Conference League yang bersejarah hanya beberapa hari kemudian, Glasner telah secara terbuka menegaskan bahwa ia akan menurunkan tim dengan kekuatan penuh sebagai bentuk penghormatan kepada para penggemar dan integritas liga.

Mereka juga memiliki banyak motivasi untuk menggagalkan pemimpin klasemen setelah menderita kekalahan 1-0 dalam pertandingan tandang pada bulan Oktober lalu.

Berapa harga tiket pertandingan Crystal Palace vs Arsenal di Liga Premier?

Harga tiket Liga Premier sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, pelajar, dan lansia, tetapi kisaran harga ini berbeda-beda di setiap tim.

Lokasi kursi dan penempatan tribun sangat memengaruhi harga, di mana pemandangan terbaik biasanya dibanderol dengan harga yang lebih mahal. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan—misalnya, pertandingan besar melawan lawan ternama mungkin masuk ke kategori yang lebih tinggi, sehingga harganya pun naik.

Liga Premier telah membatasi harga tiket pertandingan tandang sebesar £30 per tiket. Jadi, jika Anda mencari pilihan yang lebih murah, Anda mungkin ingin mencari tahu jadwal pertandingan tandang tim Anda dan memburu tiket-tiket tersebut.