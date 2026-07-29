Cara mendapatkan tiket Coventry City vs Hull City: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Coventry harus bertandang ke London untuk menghadapi juara Premier League, Arsenal, pada laga pembuka musim mereka. Untungnya bagi Sky Blues, pertandingan kandang pertama mereka pada kampanye baru jauh lebih bersahabat, karena mereka akan berhadapan dengan sesama tim promosi, Hull City, di Coventry Building Society Arena pada Sabtu, 29 Agustus.

Tim juara Championship asuhan Frank Lampard menutup musim dengan gemilang, mengalahkan tiga lawan terakhir mereka dan mencetak 12 gol ke gawang mereka, saat mereka melaju mulus menuju gelar dengan keunggulan 11 poin. Namun, performa kandang mereka juga sangat mengesankan sepanjang musim, karena mereka hanya menelan dua kekalahan di depan para pendukung setia Coventry, dan keduanya terjadi melawan tim empat besar.

Akankah Coventry berjaya di kandang kali ini? Anda bisa mengetahuinya langsung dengan memesan tiket pertandingan. Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Coventry City vs Hull City, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Coventry City vs Hull City digelar?

Coventry City vs Hull City dijadwalkan kick-off pada pukul 15.00 BST, Sabtu, 29 Agustus, di Coventry Building Society Arena, Coventry.

Premier League - Pekan 2 29 Agu 2026 - 10.00 Coventry Building Society Arena

Cara membeli tiket Premier League Coventry City vs Hull City

Beragam opsi pembelian tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100%, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam jangka waktu yang telah ditentukan beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan sold out, anggota yang gagal dalam undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Coventry City vs Hull City?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi, tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lain.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tier (misalnya Kategori A, B, atau C). Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol premium, sedangkan kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski harga tiket tandang dibatasi £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimum, dan nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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