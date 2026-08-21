Cara mendapatkan tiket Coventry City vs Brighton & Hove Albion: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Setelah baru-baru ini menjalani dua laga tandang beruntun melawan dua tim yang dijagokan untuk merebut gelar Premier League, Arsenal dan Manchester City, Coventry City asuhan Frank Lampard tentu lega bisa kembali bermain di kandang pada Minggu, 13 September, saat menghadapi Brighton.

Setelah memenangi 6 dari 8 pertandingan kandang terakhir mereka musim lalu, dengan mencetak setidaknya 2 gol di masing-masing kemenangan tersebut, para pendukung setia Sky Blues telah terbiasa dengan laga-laga menghibur di Coventry Building Society Arena dan akan antusias membeli tiket untuk pertandingan kandang lagi. Jangan sampai kehabisan dan amankan kursi Anda hari ini.

Brighton tentu tidak akan mudah ditaklukkan. The Seagulls asuhan Fabian Hürzeler tampil meyakinkan dalam dua dari tiga laga tandang mereka melawan tim promosi musim lalu dan akan percaya diri untuk pulang membawa 3 poin dari sini.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Coventry City vs Brighton & Hove Albion, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan jadwal pertandingan Premier League Coventry City vs Brighton & Hove Albion?

Coventry City akan menghadapi Brighton & Hove Albion di Coventry Building Society Arena (Coventry) pada Minggu, 13 September, dengan jadwal kick-off pukul 14.00 BST.

Premier League - Pekan 4 13 Sep 2026 - 09.00 Coventry Building Society Arena

Cara membeli tiket Premier League Coventry City vs Brighton & Hove Albion

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan per laga hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100%, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak terpakai kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional yang mengutamakan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam jangka waktu tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal mendapatkan tiket lewat ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, suporter juga bisa membeli tiket melalui platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Coventry City vs Brighton & Hove Albion?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kelompok usia & kategori konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tier (misalnya, Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga normal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol dengan harga premium, sementara kursi di tribun atas belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimum, sehingga nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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