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Community Shield
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team-logoManchester City
Book Arsenal vs Man City Community Shield Tickets

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Cara mendapatkan tiket Community Shield 2026: tiket Arsenal vs Manchester City, harga last-minute di Cardiff, dan lainnya

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Arsenal vs Manchester City
Arsenal
Manchester City
Community Shield

Begini cara Anda bisa berada di ibu kota Wales untuk laga pembuka musim tahunan itu

Rivalitas antara Arsenal dan Manchester City belakangan ini semakin memanas, dan dua raksasa Premier League itu akan kembali berhadapan pada 16 Agustus di Cardiff. Juara liga musim lalu dan pemenang Piala FA sama-sama membidik gelar Community Shield, dan Anda bisa hadir langsung untuk menyaksikan duel akbar tersebut.

Dengan The Weeknd tampil untuk para penggemar musiknya di Wembley Stadium pada 14-19 Agustus, Community Shield pun kembali ke Millennium Stadium untuk pertama kalinya sejak 2006.

Arsenal dan Manchester City terakhir kali bentrok untuk memperebutkan trofi Community Shield pada 2023. Sempat tertinggal hingga penghujung injury time, Arsenal mencetak gol penyeimbang dramatis melalui Leandro Trossard pada menit ke-101. Arsenal lalu sukses mengeksekusi keempat penalti mereka, sementara City gagal dalam dua kesempatan, untuk merebut trofi tersebut.

Biarkan GOAL membantu memandu Anda melalui semua informasi penting soal tiket Community Shield, termasuk cara membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Kapan Community Shield 2026: Arsenal vs Manchester City digelar?

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Community Shield - Final
Principality Stadium

Cara membeli tiket Community Shield 2026: Arsenal vs Manchester City

Tiket untuk FA Community Shield 2026 dapat dibeli oleh anggota klub secara langsung melalui portal tiket resmi Arsenal dan Manchester City. Untuk nonanggota, kursi bisa didapatkan melalui mitra hospitality resmi dan platform penjualan kembali terverifikasi, seperti StubHub.

Arsenal dan Manchester City masing-masing mendapat alokasi sekitar 26.000 kursi untuk laga di Millennium Stadium tersebut, dan tiket dijual dalam berbagai tahap, tergantung tingkatan keanggotaan, melalui situs resmi klub masing-masing. Mulai 16 Juli untuk fans Manchester City dan mulai 20 Juli untuk pendukung Arsenal.

Berapa harga tiket Community Shield 2026: Arsenal vs Manchester City?

Harga resmi tiket FA Community Shield 2026 berkisar dari £30 hingga £75 untuk dewasa, dengan rincian sebagai berikut:

  • Premium: £75
  • Kategori 1: £55
  • Kategori 2: £45
  • Kategori 3: £35
  • Kategori 4: £30
  • Kursi roda / Aksesibilitas: £30

NB: Diskon juga tersedia untuk 'usia di atas 65 tahun' dan 'usia di bawah 16 tahun'

Pantau portal tiket kedua klub menjelang waktunya untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terbaru.

Di mana Community Shield 2026: Arsenal vs Manchester City digelar?

Millennium Stadium (Cardiff)

Millennium Stadium, yang sejak 2016 dikenal sebagai Principality Stadium karena alasan sponsor, adalah stadion nasional Wales yang berlokasi di Cardiff dan berkapasitas lebih dari 73.000 penonton. Selain menjadi kandang tim nasional rugby union Wales, stadion ini juga pernah menggelar pertandingan internasional tim nasional sepak bola.

Stadion tersebut, yang awalnya dibangun untuk Piala Dunia Rugby 1999, menggelar pertandingan rugby union internasional pertamanya pada Juni 1999, saat Wales mengalahkan Afrika Selatan dalam laga uji coba musim panas. Venue di Cardiff itu juga mengambil alih tanggung jawab sepak bola ketika Wembley Stadium sedang direnovasi pada pergantian milenium, dengan menjadi tuan rumah final Piala FA, Piala Liga, dan play-off Football League, serta laga-laga Community Shield.

Selama enam tahun sebelumnya saat Millennium Stadium menjadi tuan rumah Community Shield pada 2001-2006, Arsenal tampil dalam empat kesempatan, menang dua kali, 1-0 vs Liverpool pada 2002 dan 3-1 vs Manchester United pada 2004, serta dua kali menjadi runner-up. Sementara ini akan menjadi laga Community Shield pertama Manchester City di venue Cardiff tersebut, mereka pernah memainkan kualifikasi Piala UEFA melawan klub Wales, Total Network Solutions (TNS), di sana pada 2003, yang mereka menangi 2-0.

Siapa saja pemenang Community Shield terbaru?

Tahun

Pemenang

Runner-up

Skor

2025

Crystal Palace

Liverpool

3-2 (pens)

2024

Manchester City

Manchester United

7-6 (pens)

2023

Arsenal

Manchester City

4-1 (pens)

2022

Liverpool

Manchester City

3-1

2021

Leicester City

Manchester City

1-0

2020

Arsenal

Liverpool

5-4 (pens)

2019

Manchester City

Liverpool

5-4 (pens)

2018

Manchester City

Chelsea

2-0

2017

Arsenal

Chelsea

4-1 (pens)

2016

Manchester United

Leicester City

2-1

Community Shield 2026: Arsenal vs Manchester City - Semua yang perlu Anda ketahui

Arsenal vs Manchester City: Performa

ARS

ARS - Performa

ATM
M1-0
WHU
M0-1
BUR
M1-0
CRY
M1-2
PSG
K1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/2
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
MCI

MCI - Performa

BRE
M3-0
CRY
M3-0
CHE
M0-1
BOU
S1-1
AVL
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Arsenal vs Manchester City: Rekor head-to-head terbaru

Head to Head

ArsenalSeriManchester City
1
2
2
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FT
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FT
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FT
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
5
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FT
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
FT
9Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Arsenal vs Manchester City: Kabar tim

Kemungkinan susunan pemain Arsenal vs Manchester City

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Arsenal
ARS
Formasi
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Manajer

  • M. Arteta


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