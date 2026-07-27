Cara mendapatkan tiket Community Shield 2026: Tiket Arsenal vs Man City, harga tiket Cardiff di menit-menit terakhir, dan lainnya

Persaingan antara Arsenal dan Manchester City semakin memanas belakangan ini, dan kedua raksasa Liga Premier ini akan kembali bertarung pada 16 Agustus di Cardiff. Juara liga musim lalu sekaligus pemenang Piala FA ini menargetkan gelar Community Shield, dan Anda bisa hadir di sana untuk menyaksikan pertarungan epik tersebut.

Dengan The Weeknd yang akan tampil di hadapan para penggemarnya yang mencintai musik di Stadion Wembley antara tanggal 14-19 Agustus, hal ini berarti Community Shield kembali ke Millennium Stadium untuk pertama kalinya sejak 2006.

Arsenal dan Manchester City terakhir kali bersaing memperebutkan gelar Community Shield pada 2023. Tertinggal hingga akhir masa tambahan waktu, Arsenal berhasil mencetak gol penyama kedudukan secara dramatis melalui Leandro Trossard pada menit ke-101. The Gunners kemudian berhasil mencetak keempat tendangan penalti mereka (sementara City gagal mencetak dua tendangan penalti mereka) untuk merebut trofi Community Shield.



Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi penting mengenai tiket Community Shield, termasuk cara membelinya, berapa harganya, dan masih banyak lagi.

Kapan Community Shield 2026: Arsenal vs Manchester City akan digelar?

Community Shield - Final Principality Stadium

Cara membeli tiket Community Shield 2026: Arsenal vs Manchester City

Tiket untuk Community Shield FA 2026 dapat dibeli oleh anggota klub secara langsung melalui portal tiket resmi Arsenal dan Manchester City. Bagi non-anggota, kursi dapat diperoleh melalui mitra hospitality resmi dan platform penjualan kembali yang terverifikasi, seperti StubHub.

Baik Arsenal maupun Manchester City masing-masing dialokasikan sekitar 26.000 kursi untuk pertandingan di Millennium Stadium, dan tiket mulai dijual dalam beberapa tahap, tergantung pada tingkatan keanggotaan, melalui situs klub masing-masing. Mulai 16 Juli untuk penggemar Manchester City dan mulai 20 Juli untuk pendukung Arsenal.

Berapa harga tiket Community Shield 2026: Arsenal vs Manchester City?

Nilai nominal resmi tiket FA Community Shield 2026 berkisar antara £30 hingga £75 untuk dewasa, dengan rincian sebagai berikut:

Premium: £75

Kategori 1: £55

Kategori 2: £45

Kategori 3: £35

Kategori 4: £30

Kursi Roda / Aksesibilitas: £30

Catatan: Diskon juga tersedia untuk 'Usia di atas 65 tahun' dan 'Usia di bawah 16 tahun'

Pantau terus portal tiket klub menjelang acara untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket saat ini.

Di mana Community Shield 2026: Arsenal vs Manchester City akan digelar?

Millennium Stadium (Cardiff)

Millennium Stadium (yang sejak 2016 dikenal sebagai Principality Stadium karena alasan sponsor) adalah stadion nasional Wales, yang terletak di Cardiff dan memiliki kapasitas lebih dari 73.000 penonton. Selain menjadi markas tim nasional rugby union Wales, stadion ini juga pernah menjadi tuan rumah pertandingan internasional tim nasional sepak bola.

Stadion ini, yang awalnya dibangun untuk Piala Dunia Rugby 1999, menyelenggarakan pertandingan rugby union internasional pertamanya pada Juni 1999, saat Wales mengalahkan Afrika Selatan dalam pertandingan uji coba musim panas. Venue di Cardiff ini juga mengambil alih tanggung jawab pertandingan sepak bola sementara Stadion Wembley sedang direnovasi pada pergantian milenium, dengan menjadi tuan rumah final Piala FA, Piala Liga, dan babak play-off Liga Sepak Bola, serta pertandingan Community Shield.

Selama enam tahun sebelumnya ketika Millennium Stadium menjadi tuan rumah Community Shield antara tahun 2001-2006, Arsenal berpartisipasi sebanyak empat kali, dengan meraih dua kemenangan (1-0 atas Liverpool pada 2002 dan 3-1 atas Manchester United pada 2004) serta dua kali menjadi runner-up. Meskipun ini akan menjadi pertandingan Community Shield pertama Manchester City di stadion Cardiff tersebut, mereka pernah bermain dalam kualifikasi Piala UEFA melawan tim asal Wales, Total Network Solutions (TNS), di sana pada tahun 2003, yang dimenangkan dengan skor 2-0.

Siapa saja pemenang Community Shield dalam beberapa tahun terakhir?

Tahun Juara Juara Kedua Skor 2025 Crystal Palace Liverpool 3-2 (adu penalti) 2024 Manchester City Manchester United 7-6 (adu penalti) 2023 Arsenal Manchester City 4-1 (adu penalti) 2022 Liverpool Manchester City 3-1 2021 Leicester City Manchester City 1-0 2020 Arsenal Liverpool 5-4 (adu penalti) 2019 Manchester City Liverpool 5-4 (adu penalti) 2018 Manchester City Chelsea 2-0 2017 Arsenal Chelsea 4-1 (adu penalti) 2016 Manchester United Leicester City 2-1

Community Shield 2026: Arsenal vs Manchester City - Semua yang perlu Anda ketahui

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