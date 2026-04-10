Coachella kembali digelar di California selama dua akhir pekan mendatang, dan daftar penampilnya tampak sangat mengagumkan.

Kali ini, Anda akan melihat Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G, dan Anyma menjadi bintang utama festival ini, yang menjanjikan pertunjukan tak terlupakan bagi para penggemar musik di seluruh dunia.

Di GOAL, kami menyediakan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menjalani proses pembelian tiket, mulai dari penjualan resmi hingga platform penjualan kembali yang terpercaya, dan berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui.

Kapan Coachella 2026 berlangsung?

Coachella 2026 akan dimulai pada 10 April 2026 dan berlangsung hingga 19 April 2026.

Di mana bisa membeli tiket Coachella 2026?

Tiket Coachella 2026 habis terjual dalam waktu seminggu setelah peluncuran resmi (19 September 2025) di situs festival. Namun, ada daftar tunggu yang dapat Anda daftarkan sekarang di situs tersebut untuk tiket yang tersedia melalui jalur resmi.

Jika Anda tidak berhasil mendapatkan tiket di situs resmi, jangan panik. Pasar sekunder, seperti StubHub dan Viagogo, bisa menjadi alternatif lain jika Anda mencari tiket last-minute dari penggemar lain.

Catatan: Semua tiket tergantung ketersediaan dan bisa habis terjual kapan saja.

Berapa harga tiket Coachella 2026?

Harga tiket bisa sangat bervariasi tergantung pada tempat, lokasi kursi, dan permintaan. Coachella telah merilis empat pilihan tiket. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang apa saja yang termasuk dalam setiap paket sehingga Anda dapat memilih yang terbaik untuk Anda:

Tiket Masuk Umum mulai dari $549: Akses masuk untuk semua hari dan akses ke area berkemah GA

Akses masuk untuk semua hari dan akses ke area berkemah GA Tiket Masuk Umum + Paket Shuttle 3 Hari mulai dari $679: Termasuk Coachella Shuttle Pass + akses ke lokasi acara dan area berkemah GA

Termasuk Coachella Shuttle Pass + akses ke lokasi acara dan area berkemah GA Paket 4 Tiket Masuk Umum: Termasuk 4 tiket GA, dan Anda menghemat $10 per tiket.

Termasuk 4 tiket GA, dan Anda menghemat $10 per tiket. VIP mulai dari $1.199: Akses ke lokasi acara, semua area VIP, dan area berkemah GA.

Namun, di situs penjualan kembali, meskipun Anda mungkin menemukan tiket dengan harga lebih murah dari harga nominal menjelang acara, kemungkinan besar harga tiket akan lebih mahal karena tiket habis terjual dan permintaan melonjak.

Jadwal dan Line-up Coachella 2026

Siapa yang akan tampil di Coachella 2026?

Tiga headliner Coachella 2026 adalah Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G, dan Anyma. Acara ini akan kembali berlangsung selama dua akhir pekan dengan lineup yang sama, ditambah penampilan tambahan dari The XX, The Strokes, Addison Rae, Young Thug, BIGBANG, dan lainnya. Nama-nama besar lainnya yang akan tampil termasuk Disclosure, Turnstile, Kaskade, KATSEYE, Laufey, Clipse, Interpol, Ethel Cain, dan masih banyak lagi.

Bagi Justin Bieber, ini akan menjadi penampilan pertamanya sebagai headliner di Coachella. Penyanyi asal Kanada ini sebelumnya pernah tampil sebagai bintang tamu bersama artis lain di atas panggung, seperti Ariana Grande, Daniel Caesar, Chance the Rapper, Tems, dan Wizkid. Namun, Bieber belum pernah tampil di Coachella sebagai artis utama sebelumnya, dan penampilan ini juga akan menandai konser live pertamanya dalam lebih dari tiga tahun, dengan pertunjukan terakhirnya berlangsung pada September 2022.

Ini juga merupakan penampilan kedua Karol G di festival Indio, menyusul penampilan debut superstar Kolombia ini pada 2022. Penampilannya di Coachella dijadwalkan menjadi konser live penuh pertamanya setelah merilis album terbarunya, Tropicoquet, pada Juni 2025. Ia tampil dalam pertunjukan paruh waktu pada pertandingan NFL antara Kansas City Chiefs dan Los Angeles Chargers di Corinthians Arena, São Paulo, Brasil.

Jika pop atau rock bukan selera Anda, maka ada juga sentuhan rock dan punk era ’70-an dan ’80-an dengan Devo, David Byrne, Iggy Pop, Black Flag, serta musik elektronik era ’90-an seperti Moby, Groove Armada, dan Röyksopp. Tentu saja, daftar penampil dapat berubah jika seorang artis tidak dapat tampil.

Di mana Coachella 2026 akan diselenggarakan?

Coachella 2026, seperti biasa, akan diselenggarakan di Empire Polo Club di Indio, California.

Tempat tersebut adalah lapangan luas di kota Indio, yang merupakan bagian dari Coachella Valley yang lebih luas, sebuah kawasan gurun yang terletak beberapa jam di sebelah timur L.A. di Riverside County.

Jika Anda mencari tempat menginap di Indio, California, untuk Coachella 2026, pastikan untuk melakukannya secepatnya.

Indio adalah destinasi yang sangat diminati dengan banyak hotel, vila, dan apartemen yang fantastis, sehingga Empire Polo Club dapat berubah menjadi festival terbesar di Amerika Serikat.