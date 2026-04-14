Cara mendapatkan tiket Chelsea vs Manchester United di menit-menit terakhir: Harga tiket Liga Premier, informasi jadwal pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Chelsea akan menjamu Manchester United di Stamford Bridge, London, pada Sabtu, 18 April, dalam laga yang diprediksi akan menjadi pertarungan sengit memperebutkan supremasi Eropa dan kesempatan untuk mengamankan posisi di empat besar.

Saat ini, Chelsea berada di peringkat ke-6 di Liga Premier. Sementara itu, Manchester United berada di peringkat ke-3, dengan keunggulan tujuh poin atas The Blues, saat kedua tim berupaya mengamankan tiket ke Liga Champions untuk musim depan.

Kapan pertandingan Chelsea vs Manchester United di Liga Premier berlangsung?

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Chelsea vs Manchester United di Liga Premier?

Tersedia berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Liga Premier, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality tambahan, yang dapat dibeli melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub sepak bola Inggris biasanya mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama, bagi pemegang tiket musiman. Kemudian, bagi mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang sebelumnya dan diurutkan berdasarkan poin loyalitas. Terakhir, untuk umum selama periode penjualan umum.

Jika Anda mencari tiket menit-menit terakhir, para penggemar juga mencari tiket di platform sekunder seperti StubHub.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Chelsea vs Manchester United?

Pertandingan ini memiliki semua unsur untuk menjadi laga klasik yang sangat penting saat musim memasuki fase akhir.

Manchester United tiba di London Barat sebagai salah satu tim dengan peningkatan performa terbaik di liga, saat ini menduduki posisi podium dan baru saja menjalani rentetan pertandingan dominan yang membuat mereka naik secara signifikan sejak musim lalu.

Sementara itu, Chelsea sangat ingin mengejar ketertinggalan dari empat besar. Performa The Blues masih naik-turun. Meskipun mereka sempat menunjukkan kilasan kehebatan di awal bulan ini, kekalahan telak 3-0 dari Everton pada 21 Maret menyoroti kelemahan pertahanan yang akan dimanfaatkan oleh para penyerang United.

Sejarah pertemuan kedua tim musim ini menguntungkan The Red Devils. Pada pertandingan sebelumnya di Old Trafford pada 20 September, Manchester United berhasil meraih kemenangan tipis 2-1 dalam pertandingan yang ditandai dengan penyelesaian akhir yang klinis.

Berapa harga tiket pertandingan Chelsea vs Manchester United di Liga Premier?

Harga tiket Liga Premier bervariasi secara signifikan. Sebagian besar klub menawarkan sistem harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, pelajar, dan lansia, namun rentang harga ini berbeda-beda antar klub.

Lokasi kursi dan penempatan tribun sangat memengaruhi harga, dengan pemandangan premium sering kali memiliki harga yang lebih mahal. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan ke dalam kategori - misalnya, pertandingan besar melawan lawan ternama mungkin masuk ke dalam kategori yang lebih tinggi, dengan harga yang naik sesuai dengan itu.

Liga Premier telah membatasi harga tiket pertandingan tandang sebesar £30 per tiket. Jadi, jika Anda mencari pilihan yang lebih murah, Anda mungkin ingin mencari tahu jadwal pertandingan tandang tim Anda dan memburu tiket-tiket tersebut.

Kemungkinan susunan pemain Chelsea vs Manchester United Kemungkinan susunan pemain Manajer L. Rosenior Kemungkinan susunan pemain Manajer M. Carrick

Klub-klub Liga Premier 2025/26 berdasarkan harga tiket

Klub Stadion Kisaran Harga Tiket (Tiket Masuk Umum Dewasa) Rentang Harga Tiket Musim Tiket Arsenal Stadion Emirates £31,50 - £141,00 £1.073 - £2.050 Informasi tiket Aston Villa Villa Park £44,50 - £92,00 £640 - £944 Informasi tiket Bournemouth Stadion Vitality £33,00 - £56,00 £633 - £875 Informasi tiket Brentford Stadion Gtech Community £40,00 - £65,00 £495 - £598 Informasi tiket Brighton & Hove Albion Stadion Komunitas American Express £34,00 - £78,00 £595 - £860 Informasi tiket Burnley Turf Moor £50,00 - £75,00 £455 - £500 Informasi tiket Chelsea Stamford Bridge £48,00 - £58,00 £595 - £940 Informasi tiket Crystal Palace Selhurst Park £48,00 - £58,00 £545 - £895 Informasi tiket Everton Goodison Park £55,00 £515 - £690 Informasi tiket Fulham Craven Cottage £35,00 - £105,00 £455 - £3.000 Informasi tiket Leeds United Elland Road £33,00 - £56,00 £420 - £TBC Informasi tiket Liverpool Anfield £9,00 - £61,00 £699 - £886 Informasi tiket Manchester City Stadion Etihad £58,00 - £75,00 £385 - £1.030 Informasi tiket Manchester United Old Trafford £36,00 - £58,00 £559 - £950 Informasi tiket Newcastle United St James’ Park £50,00 - £58,00 £417 - £811 Informasi tiket Nottingham Forest City Ground £45,00 - £60,00 £465 - £660 Informasi tiket Sunderland Stadium of Light £33,00 - £56,00 £390 - £720 Informasi tiket Tottenham Hotspur Stadion Tottenham Hotspur £48,00 - £109,00 £807 - £2.015 Informasi tiket West Ham United Stadion London £30,00 - £120,00 £310 - £1.620 Informasi tiket Wolverhampton Wanderers Molineux £26,50 - £71,00 £525 - £833 Informasi tiket

