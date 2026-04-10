Cara mendapatkan tiket Chelsea vs Manchester City di menit-menit terakhir: Informasi pertandingan Minggu, 12 April, harga tiket Liga Premier, waktu kick-off, dan lainnya

Chelsea akan menjamu Manchester City di Stamford Bridge, London, pada Minggu, 12 April 2026, dalam laga yang diprediksi akan menjadi pertarungan krusial dalam perebutan tiket ke kompetisi Eropa dan gelar juara Liga Premier.

Saat ini, Chelsea berada di peringkat ke-6 di Premier League, sementara Manchester City berada di peringkat ke-2 dan sedang mengejar pemimpin klasemen Arsenal dalam upaya berisiko tinggi untuk mempertahankan dominasi domestik mereka.

Kapan pertandingan Chelsea vs Manchester City di Liga Premier berlangsung?

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Chelsea vs Manchester City di Liga Premier?

Tersedia berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Liga Premier, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket layanan tambahan, semuanya tersedia melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub sepak bola Inggris biasanya mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama, bagi pemegang tiket musiman. Kemudian, bagi mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang sebelumnya dan diurutkan berdasarkan poin loyalitas. Terakhir, untuk umum selama periode penjualan umum.

Jika Anda mencari tiket di menit-menit terakhir, para penggemar juga mencari tiket di platform sekunder seperti StubHub.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Chelsea vs Manchester City?

Pertandingan ini berlangsung di saat yang sangat krusial bagi kedua klub. Manchester City memasuki laga ini dalam performa yang sangat tajam, setelah baru-baru ini mengamankan gelar Carabao Cup dan mengalahkan Liverpool di Piala FA.

Bagi tim asuhan Pep Guardiola, hasil kurang dari tiga poin di Bridge bisa membuat gelar juara berpindah ke London Utara.

Bagi Chelsea, kekalahan beruntun di Liga Premier melawan Newcastle dan Everton (termasuk kekalahan 3-0 dari Everton pada 21 Maret) membuat mereka tergeser ke luar lima besar, sehingga pertandingan ini menjadi pertandingan yang wajib dimenangkan.

Pertandingan sebelumnya pada awal musim ini pada 4 Januari berakhir dengan skor imbang 1-1 di Etihad, di mana gol penyama kedudukan pada menit ke-94 dari Enzo Fernandez membatalkan gol pembuka Tijjani Reijnders.

Berapa harga tiket pertandingan Chelsea vs Manchester City di Liga Premier?

Harga tiket Liga Premier sangat bervariasi. Sebagian besar klub menerapkan sistem harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, anak-anak, pelajar, dan lansia, namun rentang harga ini berbeda-beda antar klub.

Lokasi kursi dan penempatan tribun sangat memengaruhi harga, dengan pemandangan premium sering kali dihargai lebih mahal. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan - misalnya, pertandingan besar melawan lawan ternama mungkin masuk ke dalam kategori yang lebih tinggi, dengan harga yang naik sesuai dengan itu.

Liga Premier telah membatasi harga tiket pertandingan tandang sebesar £30 per tiket. Jadi, jika Anda mencari pilihan yang lebih murah, Anda mungkin ingin mencari tahu jadwal pertandingan tandang tim Anda dan memburu tiket-tiket tersebut.

Klub-klub Liga Premier 2025/26 berdasarkan harga tiket

Klub Stadion Kisaran Harga Tiket (Tiket Masuk Umum Dewasa) Rentang Harga Tiket Musim Tiket Arsenal Stadion Emirates £31,50 - £141,00 £1.073 - £2.050 Informasi tiket Aston Villa Villa Park £44,50 - £92,00 £640 - £944 Informasi tiket Bournemouth Stadion Vitality £33,00 - £56,00 £633 - £875 Informasi tiket Brentford Stadion Gtech Community £40,00 - £65,00 £495 - £598 Informasi tiket Brighton & Hove Albion Stadion Komunitas American Express £34,00 - £78,00 £595 - £860 Informasi tiket Burnley Turf Moor £50,00 - £75,00 £455 - £500 Informasi tiket Chelsea Stamford Bridge £48,00 - £58,00 £595 - £940 Informasi tiket Crystal Palace Selhurst Park £48,00 - £58,00 £545 - £895 Informasi tiket Everton Goodison Park £55,00 £515 - £690 Informasi tiket Fulham Craven Cottage £35,00 - £105,00 £455 - £3.000 Informasi tiket Leeds United Elland Road £33,00 - £56,00 £420 - £TBC Informasi tiket Liverpool Anfield £9,00 - £61,00 £699 - £886 Informasi tiket Manchester City Stadion Etihad £58,00 - £75,00 £385 - £1.030 Informasi tiket Manchester United Old Trafford £36,00 - £58,00 £559 - £950 Informasi tiket Newcastle United St James’ Park £50,00 - £58,00 £417 - £811 Informasi tiket Nottingham Forest City Ground £45,00 - £60,00 £465 - £660 Informasi tiket Sunderland Stadium of Light £33,00 - £56,00 £390 - £720 Informasi tiket Tottenham Hotspur Stadion Tottenham Hotspur £48,00 - £109,00 £807 - £2.015 Informasi tiket West Ham United Stadion London £30,00 - £120,00 £310 - £1.620 Informasi tiket Wolverhampton Wanderers Molineux £26,50 - £71,00 £525 - £833 Informasi tiket

