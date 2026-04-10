team-logoChelsea
Stamford Bridge
team-logoManchester City
Book Chelsea vs Man City Tickets

Cara mendapatkan tiket Chelsea vs Manchester City di menit-menit terakhir: Informasi pertandingan Minggu, 12 April, harga tiket Liga Premier, waktu kick-off, dan lainnya

Cara membeli tiket untuk pertandingan Liga Premier antara Chelsea dan Manchester City, termasuk informasi jadwal pertandingan

Chelsea akan menjamu Manchester City di Stamford Bridge, London, pada Minggu, 12 April 2026, dalam laga yang diprediksi akan menjadi pertarungan krusial dalam perebutan tiket ke kompetisi Eropa dan gelar juara Liga Premier.

Saat ini, Chelsea berada di peringkat ke-6 di Premier League, sementara Manchester City berada di peringkat ke-2 dan sedang mengejar pemimpin klasemen Arsenal dalam upaya berisiko tinggi untuk mempertahankan dominasi domestik mereka.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Chelsea vs Manchester City, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Chelsea vs Manchester City di Liga Premier berlangsung?

Stamford Bridge

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Chelsea vs Manchester City di Liga Premier?

Tersedia berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Liga Premier, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket layanan tambahan, semuanya tersedia melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub sepak bola Inggris biasanya mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

  1. Pertama, bagi pemegang tiket musiman.
  2. Kemudian, bagi mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang sebelumnya dan diurutkan berdasarkan poin loyalitas.
  3. Terakhir, untuk umum selama periode penjualan umum.

Jika Anda mencari tiket di menit-menit terakhir, para penggemar juga mencari tiket di platform sekunder seperti StubHub.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Chelsea vs Manchester City?

Pertandingan ini berlangsung di saat yang sangat krusial bagi kedua klub. Manchester City memasuki laga ini dalam performa yang sangat tajam, setelah baru-baru ini mengamankan gelar Carabao Cup dan mengalahkan Liverpool di Piala FA. 

Bagi tim asuhan Pep Guardiola, hasil kurang dari tiga poin di Bridge bisa membuat gelar juara berpindah ke London Utara. 

Bagi Chelsea, kekalahan beruntun di Liga Premier melawan Newcastle dan Everton (termasuk kekalahan 3-0 dari Everton pada 21 Maret) membuat mereka tergeser ke luar lima besar, sehingga pertandingan ini menjadi pertandingan yang wajib dimenangkan.

Pertandingan sebelumnya pada awal musim ini pada 4 Januari berakhir dengan skor imbang 1-1 di Etihad, di mana gol penyama kedudukan pada menit ke-94 dari Enzo Fernandez membatalkan gol pembuka Tijjani Reijnders.

Berapa harga tiket pertandingan Chelsea vs Manchester City di Liga Premier?

Harga tiket Liga Premier sangat bervariasi. Sebagian besar klub menerapkan sistem harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, anak-anak, pelajar, dan lansia, namun rentang harga ini berbeda-beda antar klub.

Lokasi kursi dan penempatan tribun sangat memengaruhi harga, dengan pemandangan premium sering kali dihargai lebih mahal. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan - misalnya, pertandingan besar melawan lawan ternama mungkin masuk ke dalam kategori yang lebih tinggi, dengan harga yang naik sesuai dengan itu.

Liga Premier telah membatasi harga tiket pertandingan tandang sebesar £30 per tiket. Jadi, jika Anda mencari pilihan yang lebih murah, Anda mungkin ingin mencari tahu jadwal pertandingan tandang tim Anda dan memburu tiket-tiket tersebut.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Chelsea vs Manchester City

4-2-3-1

1
R. Sanchez
21
J. Hato
29
W. Fofana
27
M. Gusto
3
M. Cucurella
45
R. Lavia
25
M. Caicedo
10
C. Palmer
7
P. Neto
14
D. Essugo
20
J. Pedro
25
G. Donnarumma
45
A. Khusanov
27
M. Nunes
15
M. Guehi
21
R. Ait Nouri
16
Rodri
42
A. Semenyo
4
T. Reijnders
33
N. O'Reilly
9
E. Haaland
7
O. Marmoush

Pemain Pengganti

Manajer

  • L. Rosenior

Pemain Pengganti

Manajer

  • P. Guardiola

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
9/12
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Rekor Head-to-Head

CHE

Last 5 matches

MCI

0

Menang

1

Seri

4

Menang

4

Gol tercipta

11
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Klasemen

Klub-klub Liga Premier 2025/26 berdasarkan harga tiket

KlubStadionKisaran Harga Tiket (Tiket Masuk Umum Dewasa)Rentang Harga Tiket MusimTiket
ArsenalStadion Emirates£31,50 - £141,00£1.073 - £2.050Informasi tiket
Aston VillaVilla Park£44,50 - £92,00£640 - £944Informasi tiket
BournemouthStadion Vitality£33,00 - £56,00£633 - £875Informasi tiket
BrentfordStadion Gtech Community£40,00 - £65,00£495 - £598Informasi tiket
Brighton & Hove AlbionStadion Komunitas American Express£34,00 - £78,00£595 - £860Informasi tiket
BurnleyTurf Moor£50,00 - £75,00£455 - £500Informasi tiket
ChelseaStamford Bridge£48,00 - £58,00£595 - £940Informasi tiket
Crystal PalaceSelhurst Park£48,00 - £58,00£545 - £895Informasi tiket
EvertonGoodison Park£55,00£515 - £690Informasi tiket
FulhamCraven Cottage£35,00 - £105,00£455 - £3.000Informasi tiket
Leeds UnitedElland Road£33,00 - £56,00£420 - £TBCInformasi tiket
LiverpoolAnfield£9,00 - £61,00£699 - £886Informasi tiket
Manchester CityStadion Etihad£58,00 - £75,00£385 - £1.030Informasi tiket
Manchester UnitedOld Trafford£36,00 - £58,00£559 - £950Informasi tiket
Newcastle UnitedSt James’ Park£50,00 - £58,00£417 - £811Informasi tiket
Nottingham ForestCity Ground£45,00 - £60,00£465 - £660Informasi tiket
SunderlandStadium of Light£33,00 - £56,00£390 - £720Informasi tiket
Tottenham HotspurStadion Tottenham Hotspur£48,00 - £109,00£807 - £2.015Informasi tiket
West Ham UnitedStadion London£30,00 - £120,00£310 - £1.620Informasi tiket
Wolverhampton WanderersMolineux£26,50 - £71,00£525 - £833Informasi tiket

Tautan berguna

  • Cara membeli tiket Piala FA: Jadwal pertandingan mendatang, prediksi, harga tiket, dan lainnya
  • Cara membeli tiket Final Piala FA: Prediksi tim, harga tiket, dan lainnya
  • Cara membeli tiket Liga Premier: Jadwal pertandingan mendatang, harga rata-rata & lainnya
  • Cara membeli tiket Liga Champions UEFA: Harga tiket, jadwal pertandingan mendatang, final di Puskas Arena & lainnya