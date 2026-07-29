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Book Chelsea vs Brighton & Hove Albion Tickets

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Cara mendapatkan tiket Chelsea vs Brighton & Hove Albion: Harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Premier League
Chelsea
Brighton & Hove Albion

Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk menyaksikan Chelsea dan rekrutan-rekrutan mahal mereka beraksi di kandang untuk pertama kalinya musim ini

Para penggemar Chelsea bersiap menyambut dengan gembira prospek melihat banyak wajah baru beraksi di Premier League untuk pertama kalinya di kandang sendiri, sekaligus pelatih baru di tepi lapangan. Kesempatan pertama itu akan datang pada Minggu, 30 Agustus, saat Chelsea menjamu Brighton di Stamford Bridge. Anda bisa ikut menjadi bagian dari antusiasme tersebut dengan memesan tiket pertandingan mulai hari ini.

Chelsea asuhan Xabi Alonso akan turun ke lapangan dengan sejumlah rekrutan baru berlabel bintang. Maxence Lacroix, Marco Palestra, dan Geovany Quenda sama-sama menandatangani kontrak dengan nilai lebih dari £50 juta, tetapi sorotan utama tentu tertuju pada perekrutan Morgan Rogers, yang dibeli dari Aston Villa dengan biaya fantastis £117 juta.

Chelsea harus tampil dalam performa terbaiknya, karena Brighton akan datang dengan penuh kepercayaan diri setelah menyapu bersih dua pertemuan melawan Chelsea musim lalu, menang 3-0 di kandang dan 3-1 di Stamford Bridge.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Chelsea vs Brighton & Hove Albion, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Chelsea vs Brighton & Hove Albion digelar?

Chelsea vs Brighton & Hove Albion dijadwalkan kick-off pada pukul 14.00 BST pada Minggu, 30 Agustus, di Stamford Bridge, London.

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Premier League - Pekan 2
Stamford Bridge

Cara membeli tiket Premier League Chelsea vs Brighton & Hove Albion

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena tingginya permintaan global, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah pertandingan yang tidak digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak bagi anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.
  • Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk masyarakat umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, penggemar juga dapat membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Chelsea vs Brighton & Hove Albion?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengelompokkan pertandingan ke dalam beberapa tingkat, misalnya Kategori A, B, atau C. Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi tempat duduk: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol dengan harga premium, sementara kursi di tribun atas belakang gawang menawarkan pilihan yang lebih ramah anggaran.
  • Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif agar bisa mengikuti undian atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib sebesar £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat atas dengan poin loyalitas maksimum, sehingga nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

CHE

CHE - Performa

MCI
K0-1
TOT
M2-1
SUN
K2-1
WES
M6-4
TOT
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
BHA

BHA - Performa

NEW
K3-1
WOL
M3-0
LEE
K1-0
MUN
K0-3
STR
M4-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

ChelseaSeriBrighton & Hove Albion
1
0
4
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FT
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
FT
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FT
FA Cup
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FT
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
FT
6Gol yang Dicetak13
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Chelsea vs Brighton & Hove Albion

Chelsea crest
Chelsea
CHE
Formasi
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA

Manajer

  • X. Alonso

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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