Cara mendapatkan tiket Chelsea vs Brighton & Hove Albion: Harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Para penggemar Chelsea bersiap menyambut dengan gembira prospek melihat banyak wajah baru beraksi di Premier League untuk pertama kalinya di kandang sendiri, sekaligus pelatih baru di tepi lapangan. Kesempatan pertama itu akan datang pada Minggu, 30 Agustus, saat Chelsea menjamu Brighton di Stamford Bridge. Anda bisa ikut menjadi bagian dari antusiasme tersebut dengan memesan tiket pertandingan mulai hari ini.

Chelsea asuhan Xabi Alonso akan turun ke lapangan dengan sejumlah rekrutan baru berlabel bintang. Maxence Lacroix, Marco Palestra, dan Geovany Quenda sama-sama menandatangani kontrak dengan nilai lebih dari £50 juta, tetapi sorotan utama tentu tertuju pada perekrutan Morgan Rogers, yang dibeli dari Aston Villa dengan biaya fantastis £117 juta.

Chelsea harus tampil dalam performa terbaiknya, karena Brighton akan datang dengan penuh kepercayaan diri setelah menyapu bersih dua pertemuan melawan Chelsea musim lalu, menang 3-0 di kandang dan 3-1 di Stamford Bridge.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Chelsea vs Brighton & Hove Albion, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Chelsea vs Brighton & Hove Albion digelar?

Chelsea vs Brighton & Hove Albion dijadwalkan kick-off pada pukul 14.00 BST pada Minggu, 30 Agustus, di Stamford Bridge, London.

Premier League - Pekan 2 30 Agu 2026 - 09.00 Stamford Bridge

Cara membeli tiket Premier League Chelsea vs Brighton & Hove Albion

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena tingginya permintaan global, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah pertandingan yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak bagi anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.

Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk masyarakat umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, penggemar juga dapat membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Chelsea vs Brighton & Hove Albion?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengelompokkan pertandingan ke dalam beberapa tingkat, misalnya Kategori A, B, atau C. Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi tempat duduk: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol dengan harga premium, sementara kursi di tribun atas belakang gawang menawarkan pilihan yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif agar bisa mengikuti undian atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib sebesar £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat atas dengan poin loyalitas maksimum, sehingga nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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