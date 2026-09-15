Chelsea akan menghadapi AFC Bournemouth pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di Stamford Bridge, London.

Chelsea unggul jauh dalam rekor pertemuan keseluruhan, dengan 12 kemenangan dibandingkan 4 milik Bournemouth dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun, laga ini terbukti berlangsung kompetitif belakangan ini, yang ditandai hasil imbang 2-2 yang menegangkan saat kedua tim terakhir kali bertemu di Stamford Bridge pada Desember 2025.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mengamankan tiket Chelsea vs AFC Bournemouth, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Chelsea vs AFC Bournemouth di Premier League?

Chelsea akan menghadapi AFC Bournemouth di Stamford Bridge, dengan kick-off dijadwalkan pada waktu yang tertera di bawah ini.

Premier League - Pekan 6 10 Okt 2026 - 10.00 Stamford Bridge

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Chelsea vs AFC Bournemouth?

Untuk membeli tiket Chelsea vs. AFC Bournemouth di Stamford Bridge, ikuti opsi berikut:

Platform Ticketing Resmi Chelsea FC: Buat akun resmi di situs resmi Chelsea FC atau aplikasi seluler resminya. Tiket masuk umum pada awalnya tersedia untuk anggota resmi Chelsea melalui sistem poin loyalitas dan ballot sebelum kemungkinan dijual secara umum.

Ticket Exchange Resmi: Anggota Chelsea dapat mengakses portal Ticket Exchange resmi klub untuk membeli tiket yang dijual oleh pemegang tiket musiman yang tidak bisa menghadiri pertandingan.

Hospitality Resmi Hari Pertandingan: Jika Anda tidak memiliki keanggotaan klub berbayar, paket VIP atau hospitality resmi, termasuk tempat duduk dengan akses lounge, makanan, dan minuman, dapat dibeli langsung melalui Chelsea FC tanpa syarat keanggotaan.

Suporter Tandang: Fans AFC Bournemouth harus membeli tiket langsung melalui portal ticketing resmi AFC Bournemouth. Tiket dialokasikan berdasarkan poin loyalitas tandang yang dikumpulkan oleh suporter terdaftar.

Marketplace Tiket Sekunder: Jika tiket resmi utama terjual habis, situs perbandingan tiket dan platform penjualan ulang sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dari para penjual ulang, meski harganya umumnya lebih tinggi dari harga nominal.

Berapa harga tiket Premier League Chelsea vs AFC Bournemouth?

Harga tiket untuk Chelsea vs. AFC Bournemouth bervariasi tergantung saluran pembelian, tingkatan kursi, dan status keanggotaan:

Masuk Umum Resmi (Tribun Kandang Chelsea): Tiket dewasa standar yang dibeli langsung melalui Chelsea FC berkisar dari £30 hingga £82 , tergantung pada kategori penilaian dan area tempat duduk, seperti Matthew Harding Stand, Shed End, West Stand, atau East Stand. Tarif konsesi yang didiskon untuk junior dan lansia biasanya berkisar dari £15 hingga £40 .

Suporter Tandang (Tribun Bournemouth): Tiket sektor tandang di Stamford Bridge mengikuti batas harga tandang liga secara menyeluruh di Premier League, yang dipatok sebesar £30 untuk dewasa.

Hospitality Resmi Hari Pertandingan: Paket VIP dan hospitality hari pertandingan yang dibeli melalui Chelsea FC umumnya dimulai dari £250 hingga £500+ per orang tergantung opsi jamuan makan dan tingkatan lounge.

Chelsea vs AFC Bournemouth di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Chelsea vs AFC Bournemouth

Chelsea datang dengan bekal empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu-satunya noda adalah hasil imbang 3-3 melawan Johor Darul Ta'zim di pramusim. Dalam sepakbola kompetitif, tim asuhan Alonso tampil impresif: menang 3-2 di kandang Fulham, menang 2-0 atas Luton Town di Carabao Cup, lalu menutupnya dengan thriller 4-3 melawan Brighton dalam laga Premier League terbaru mereka. Dalam lima pertandingan tersebut, Chelsea mencetak 14 gol, tetapi juga kebobolan sepuluh gol, yang menunjukkan tim dengan orientasi menyerang tetapi rapuh secara defensif.

Performa terkini Bournemouth lebih beragam. Tim asuhan Rose hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir mereka, yakni mengalahkan Genoa 10-1 dalam laga pramusim. Dua laga Premier League mereka menghasilkan hasil imbang melawan Everton dan kekalahan 2-1 dari Manchester City. Mereka juga dua kali imbang dan dua kali kalah dalam pertandingan kompetitif lainnya, dengan mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol dalam lima laga tersebut.

Chelsea vs AFC Bournemouth: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 2-2 di Stamford Bridge pada 30 Desember 2025, dalam ajang Premier League. Hasil itu melanjutkan pola belakangan ini berupa laga-laga yang berakhir imbang: kedua klub juga bermain 0-0 di Vitality Stadium pada 6 Desember 2025, dan berbagi hasil imbang 2-2 di Stamford Bridge pada Januari 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di Premier League, Chelsea mencatat satu kemenangan, Bournemouth tidak meraih kemenangan, dan tiga pertandingan berakhir sama kuat.