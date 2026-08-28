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West Ham United v Portsmouth - Carabao Cup First RoundGetty Images Sport
Book EFL Championship 2026/27 match tickets

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Cara mendapatkan tiket Championship EFL 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, informasi, dan lainnya

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Championship
West Ham United
Middlesbrough
Derby County
Cardiff City
Sheffield United
Southampton
Wolverhampton Wanderers
Blackburn Rovers
Stoke City
Birmingham City

Semua yang perlu Anda ketahui tentang memesan tiket untuk pertandingan Championship EFL musim ini

Premier League mungkin terus menyita perhatian penggemar sepak bola di tingkat nasional dan global, tetapi banyak pasang mata juga tertuju pada pertandingan Championship yang penuh aksi dan berlangsung setiap pekan di seluruh Inggris (dan Wales).

Jika Anda belum menikmati daya tarik yang ditawarkan kasta teratas EFL tersebut, ini bisa menjadi momen yang tepat untuk mengamankan kursi pada pertandingan mendatang.

Minat terhadap Championship terus tumbuh setiap tahun dan dalam tiga musim terakhir secara beruntun, rata-rata kehadiran penonton berada di atas 22.000. Perlu diingat bahwa ini adalah liga sepak bola dengan jumlah penonton terbanyak kedua di Eropa. Dengan jumlah penonton di London Stadium milik West Ham yang diperkirakan menembus 60.000 selama kampanye saat ini, angka keseluruhan itu akan kembali terdongkrak.

Saat liga-liga top Eropa menjadi sangat mudah diprediksi, sering kali didominasi klub yang didukung negara atau dimiliki para miliarder yang sama, Championship tampil dengan kekacauan yang indah dan jadwal liga 46 pertandingan yang tanpa henti menguji kedalaman skuad serta bisa memicu perubahan performa yang besar, membuat klasemen tetap fluktuatif hingga Mei.

Musim ini tampaknya akan kembali epik, dengan mimpi promosi ke Premier League menyala terang bagi banyak penggemar dan klub. Biarkan GOAL membantu memandu Anda melalui seluruh informasi penting tiket EFL Championship, termasuk cara membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Pertandingan EFL Championship mendatang

Tanggal & Waktu (lokal)

Pertandingan

Lokasi

Tiket

Sel, 1 Sep (19.45)

Sheffield United vs Bolton Wanderers

Bramall Lane (Sheffield)

Tiket

Sel, 1 Sep (19.45)

West Ham United vs Wolverhampton Wanderers

London Stadium (London)

Tiket

Sel, 1 Sep (19.45)

Preston North End vs Bristol City

Deepdale (Preston)

Tiket

Sel, 1 Sep (19.45)

Portsmouth vs Derby County

Fratton Park (Portsmouth)

Tiket

Sel, 1 Sep (20.00)

Birmingham City vs Southampton

St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)

Tiket

Rab, 2 Sep (19.45)

Millwall vs Wrexham

The Den (London)

Tiket

Rab, 2 Sep (19.45)

Queens Park Rangers vs Cardiff City

MATRADE Loftus Road Stadium (London)

Tiket

Rab, 2 Sep (20.00)

Burnley vs Middlesbrough

Turf Moor (Burnley)

Tiket

Sab, 5 Sep (15.00)

Queens Park Rangers vs Middlesbrough

MATRADE Loftus Road Stadium (London)

Tiket

Sab, 5 Sep (15.00)

Millwall vs Bolton Wanderers

The Den (London)

Tiket

Sab, 5 Sep (15.00)

Burnley vs Bristol City

Turf Moor (Burnley)

Tiket

Sab, 5 Sep (15.00)

Sheffield United vs Norwich City

Bramall Lane (Sheffield)

Tiket

Sab, 5 Sep (15.00)

West Ham United vs Derby County

London Stadium (London)

Tiket

Sab, 5 Sep (20.00)

Swansea City vs Wrexham

Swansea.com Stadium (Swansea)

Tiket

Min, 6 Sep (12.00)

Birmingham City vs Wolverhampton Wanderers

St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)

Tiket

Cara membeli tiket EFL Championship 2026/27

Tiket resmi English Football League (EFL) Championship dapat dibeli langsung melalui situs resmi atau loket tiket klub spesifik yang menjadi tuan rumah pertandingan. Tidak ada platform tiket EFL terpusat untuk laga liga musim reguler.

Suporter tim tamu harus membeli tiket melalui situs atau loket tiket klub mereka sendiri, karena mereka menerima alokasi tiket khusus untuk tribune tim tamu.

Tiket Championship tidak semuanya dirilis sekaligus. Sebagai gantinya, tiket dijual secara bertahap untuk matchday individual, biasanya 2-8 pekan sebelum tanggal pertandingan, mengikuti sistem tier yang ketat:

  • Pemegang Tiket Musiman & Tier Prioritas: 6-8 pekan sebelum pertandingan
  • Anggota Resmi Klub (Keanggotaan Berbayar): 4-6 pekan sebelum pertandingan
  • Penjualan Umum untuk Publik (Jika tiket masih tersedia): 2-4 pekan sebelum pertandingan

Banyak klub Championship kini memiliki 'Ticket Exchange' resmi di situs mereka. Ini memungkinkan pemegang tiket musiman yang tidak bisa menghadiri pertandingan untuk menjual kembali kursi mereka secara aman kepada penggemar lain dengan harga nominal.

Jika mencari tiket last-minute, penggemar juga dapat membeli tiket di platform sekunder, seperti Ticombo.

Berapa harga tiket EFL Championship 2026/27?

Tiket resmi matchday individual untuk musim reguler EFL Championship 2026/27 umumnya berada dalam kisaran £20-£45 untuk pertandingan standar.

Namun, laga berprofil tinggi seperti derby lokal atau bentrokan papan atas klasemen dapat meningkat hingga kisaran £50-£70+, tergantung pada klub tuan rumah.

Karena EFL Championship terdiri dari 24 klub independen, tidak ada satu sistem tiket standar. Konfigurasi harga, tempat duduk, dan kategori berbeda-beda di seluruh divisi.

Pantau situs resmi klub menjelang waktunya untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti Ticombo untuk ketersediaan terkini.

Stadion dan venue EFL Championship

Klub

Stadion & lokasi

Kapasitas

West Ham United

London Stadium (London)

62.500

Middlesbrough

Riverside Stadium (Middlesbrough)

35.100

Derby County

Pride Park Stadium (Derby)

33.597

Cardiff City

Cardiff City Stadium (Cardiff)

33.000

Sheffield United

Bramall Lane (Sheffield)

33.000

Southampton

St Mary's Stadium (Southampton)

32.689

Wolverhampton Wanderers

Molineux Stadium (Wolverhampton)

31.700

Blackburn Rovers

Ewood Park (Blackburn)

31.149

Stoke City

bet365 Stadium (Stoke-on-Trent)

30.089

Birmingham City

St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)

30.008

Bolton Wanderers

Toughsheet Community Stadium (Horwich)

28.723

Norwich City

Carrow Road (Norwich)

27.244

Charlton Athletic

The Valley (London)

27.111

Bristol City

Ashton Gate (Bristol)

27.000

West Bromwich Albion

The Hawthorns (West Bromwich)

26.445

Preston North End

Deepdale (Preston)

24.525

Watford

Vicarage Road Stadium (Watford)

22.100

Burnley

Turf Moor (Burnley)

21.944

Swansea City

Swansea.com Stadium (Swansea)

20.750

Millwall

The Den (London)

20.146

Portsmouth

Fratton Park (Portsmouth)

20.100

Queens Park Rangers

MATRADE Loftus Road (London)

19.161

Wrexham

Racecourse Ground (Wrexham)

10.771

Lincoln City

LNER Stadium (Lincoln)

10.430



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