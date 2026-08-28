Premier League mungkin terus menyita perhatian penggemar sepak bola di tingkat nasional dan global, tetapi banyak pasang mata juga tertuju pada pertandingan Championship yang penuh aksi dan berlangsung setiap pekan di seluruh Inggris (dan Wales).
Jika Anda belum menikmati daya tarik yang ditawarkan kasta teratas EFL tersebut, ini bisa menjadi momen yang tepat untuk mengamankan kursi pada pertandingan mendatang.
Minat terhadap Championship terus tumbuh setiap tahun dan dalam tiga musim terakhir secara beruntun, rata-rata kehadiran penonton berada di atas 22.000. Perlu diingat bahwa ini adalah liga sepak bola dengan jumlah penonton terbanyak kedua di Eropa. Dengan jumlah penonton di London Stadium milik West Ham yang diperkirakan menembus 60.000 selama kampanye saat ini, angka keseluruhan itu akan kembali terdongkrak.
Saat liga-liga top Eropa menjadi sangat mudah diprediksi, sering kali didominasi klub yang didukung negara atau dimiliki para miliarder yang sama, Championship tampil dengan kekacauan yang indah dan jadwal liga 46 pertandingan yang tanpa henti menguji kedalaman skuad serta bisa memicu perubahan performa yang besar, membuat klasemen tetap fluktuatif hingga Mei.
Musim ini tampaknya akan kembali epik, dengan mimpi promosi ke Premier League menyala terang bagi banyak penggemar dan klub. Biarkan GOAL membantu memandu Anda melalui seluruh informasi penting tiket EFL Championship, termasuk cara membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.
Pertandingan EFL Championship mendatang
Tanggal & Waktu (lokal)
Pertandingan
Lokasi
Tiket
Sel, 1 Sep (19.45)
Sheffield United vs Bolton Wanderers
Bramall Lane (Sheffield)
Sel, 1 Sep (19.45)
West Ham United vs Wolverhampton Wanderers
London Stadium (London)
Sel, 1 Sep (19.45)
Preston North End vs Bristol City
Deepdale (Preston)
Sel, 1 Sep (19.45)
Portsmouth vs Derby County
Fratton Park (Portsmouth)
Sel, 1 Sep (20.00)
Birmingham City vs Southampton
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
Rab, 2 Sep (19.45)
Millwall vs Wrexham
The Den (London)
Rab, 2 Sep (19.45)
Queens Park Rangers vs Cardiff City
MATRADE Loftus Road Stadium (London)
Rab, 2 Sep (20.00)
Burnley vs Middlesbrough
Turf Moor (Burnley)
Sab, 5 Sep (15.00)
Queens Park Rangers vs Middlesbrough
MATRADE Loftus Road Stadium (London)
Sab, 5 Sep (15.00)
Millwall vs Bolton Wanderers
The Den (London)
Sab, 5 Sep (15.00)
Burnley vs Bristol City
Turf Moor (Burnley)
Sab, 5 Sep (15.00)
Sheffield United vs Norwich City
Bramall Lane (Sheffield)
Sab, 5 Sep (15.00)
West Ham United vs Derby County
London Stadium (London)
Sab, 5 Sep (20.00)
Swansea City vs Wrexham
Swansea.com Stadium (Swansea)
Min, 6 Sep (12.00)
Birmingham City vs Wolverhampton Wanderers
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
Cara membeli tiket EFL Championship 2026/27
Tiket resmi English Football League (EFL) Championship dapat dibeli langsung melalui situs resmi atau loket tiket klub spesifik yang menjadi tuan rumah pertandingan. Tidak ada platform tiket EFL terpusat untuk laga liga musim reguler.
Suporter tim tamu harus membeli tiket melalui situs atau loket tiket klub mereka sendiri, karena mereka menerima alokasi tiket khusus untuk tribune tim tamu.
Tiket Championship tidak semuanya dirilis sekaligus. Sebagai gantinya, tiket dijual secara bertahap untuk matchday individual, biasanya 2-8 pekan sebelum tanggal pertandingan, mengikuti sistem tier yang ketat:
- Pemegang Tiket Musiman & Tier Prioritas: 6-8 pekan sebelum pertandingan
- Anggota Resmi Klub (Keanggotaan Berbayar): 4-6 pekan sebelum pertandingan
- Penjualan Umum untuk Publik (Jika tiket masih tersedia): 2-4 pekan sebelum pertandingan
Banyak klub Championship kini memiliki 'Ticket Exchange' resmi di situs mereka. Ini memungkinkan pemegang tiket musiman yang tidak bisa menghadiri pertandingan untuk menjual kembali kursi mereka secara aman kepada penggemar lain dengan harga nominal.
Jika mencari tiket last-minute, penggemar juga dapat membeli tiket di platform sekunder, seperti Ticombo.
Berapa harga tiket EFL Championship 2026/27?
Tiket resmi matchday individual untuk musim reguler EFL Championship 2026/27 umumnya berada dalam kisaran £20-£45 untuk pertandingan standar.
Namun, laga berprofil tinggi seperti derby lokal atau bentrokan papan atas klasemen dapat meningkat hingga kisaran £50-£70+, tergantung pada klub tuan rumah.
Karena EFL Championship terdiri dari 24 klub independen, tidak ada satu sistem tiket standar. Konfigurasi harga, tempat duduk, dan kategori berbeda-beda di seluruh divisi.
Pantau situs resmi klub menjelang waktunya untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti Ticombo untuk ketersediaan terkini.
Stadion dan venue EFL Championship
Klub
Stadion & lokasi
Kapasitas
West Ham United
London Stadium (London)
62.500
Middlesbrough
Riverside Stadium (Middlesbrough)
35.100
Derby County
Pride Park Stadium (Derby)
33.597
Cardiff City
Cardiff City Stadium (Cardiff)
33.000
Sheffield United
Bramall Lane (Sheffield)
33.000
Southampton
St Mary's Stadium (Southampton)
32.689
Wolverhampton Wanderers
Molineux Stadium (Wolverhampton)
31.700
Blackburn Rovers
Ewood Park (Blackburn)
31.149
Stoke City
bet365 Stadium (Stoke-on-Trent)
30.089
Birmingham City
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
30.008
Bolton Wanderers
Toughsheet Community Stadium (Horwich)
28.723
Norwich City
Carrow Road (Norwich)
27.244
Charlton Athletic
The Valley (London)
27.111
Bristol City
Ashton Gate (Bristol)
27.000
West Bromwich Albion
The Hawthorns (West Bromwich)
26.445
Preston North End
Deepdale (Preston)
24.525
Watford
Vicarage Road Stadium (Watford)
22.100
Burnley
Turf Moor (Burnley)
21.944
Swansea City
Swansea.com Stadium (Swansea)
20.750
Millwall
The Den (London)
20.146
Portsmouth
Fratton Park (Portsmouth)
20.100
Queens Park Rangers
MATRADE Loftus Road (London)
19.161
Wrexham
Racecourse Ground (Wrexham)
10.771
Lincoln City
LNER Stadium (Lincoln)
10.430