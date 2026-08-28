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Cara mendapatkan tiket Celta Vigo vs Racing Santander: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Celta Vigo menghadapi Racing Santander di LaLiga. Berikut cara Anda bisa mengamankan tiketnya

Celta Vigo akan menghadapi Racing Santander pada Rabu, 20 September 2026 di Abanca Balaidos, Vigo.

Celta Vigo berupaya memaksimalkan keuntungan bermain di kandang di depan para suporternya di Balaídos. Sementara itu, Racing Santander bertandang ke Galicia dengan target mengamankan poin tandang penting untuk memperkuat kampanye mereka di liga.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Celta Vigo vs Racing Santander, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Celta Vigo vs Racing Santander?

Celta Vigo vs Racing Santander berlangsung di Abanca Balaidos, Vigo.

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LaLiga - Pekan 7
Abanca Balaidos

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Celta Vigo vs Racing Santander?

Anda dapat membeli tiket pertandingan Celta Vigo vs Racing Santander melalui beberapa opsi resmi dan berwenang:

  • Situs Resmi RC Celta Vigo: Sumber utama untuk tiket resmi laga kandang adalah portal tiket RC Celta. Anda dapat mendaftar untuk notifikasi email mengenai tanggal rilis tiket, harga, dan prapenjualan langsung melalui situs tersebut.
  • Loket Tiket Estadio Abanca Balaídos: Tiket dapat dibeli langsung di loket tiket fisik (Taquillas) di stadion Abanca Balaídos di Vigo menjelang hari pertandingan, tergantung ketersediaan.
  • Mitra Resmi Perjalanan & Hospitality: Platform perjalanan olahraga resmi menawarkan paket hari pertandingan resmi, termasuk opsi tiket dan hotel.
  • Tiket Suporter Tandang: Jika Anda mendukung Racing Santander, tiket sektor tandang dikelola secara ketat dan dialokasikan langsung oleh Racing Santander melalui saluran tiket resmi klub mereka.
  • Pasar Sekunder: Jika pertandingan habis terjual di saluran resmi atau Anda memerlukan opsi tempat duduk pada menit terakhir, pasar penjualan ulang sekunder seperti StubHub menyediakan platform alternatif untuk membeli tiket.

Berapa harga tiket LaLiga Celta Vigo vs Racing Santander?

Harga tiket untuk pertandingan LaLiga Celta Vigo vs Racing Santander bervariasi tergantung pada apakah Anda membeli tiket harga normal melalui saluran resmi klub atau platform penjualan ulang sekunder.   

  • Tiket Resmi Harga Normal (Portal Penjualan Klub & Loket Stadion):
    • Di Belakang Gawang (Gol / Marcador): €30 – €50   
    • Tribun Samping Bawah & Atas (Tribuna / Río): €50 – €90   
    • VIP & Hospitality: €150 – €300+   

Celta Vigo vs Racing Santander LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Celta Vigo vs Racing Santander

Celta Vigo tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhirnya, dengan catatan dua kemenangan dan tiga hasil imbang. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 di markas Valencia di LaLiga pada 22 Agustus, dan sebelum itu mereka bermain imbang 1-1 melawan SSC Napoli dalam laga pramusim. Penampilan paling meyakinkan dalam rangkaian itu adalah kemenangan 4-1 atas Sassuolo. Celta mencetak lima gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan tersebut, dengan dua hasil imbang beruntun di dua laga terbaru mereka menjadi satu-satunya sedikit noda dalam periode yang selebihnya solid.

Racing Santander kesulitan menjaga konsistensi, dengan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga kompetitif terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Getafe di LaLiga pada 23 Agustus, dan mereka ditahan imbang 2-2 oleh Villarreal sepekan sebelumnya. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian itu datang dalam laga pramusim melawan Sporting Gijon, yang mereka menangi 4-1. Racing kebobolan dalam kelima pertandingan tersebut, termasuk kekalahan 3-0 dari Wolverhampton Wanderers selama musim panas.

CEL

CEL - Performa

VIS
S2-2
SAS
M1-4
NAP
S1-1
VAL
S0-0
OSA
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
SAN

SAN - Performa

WOL
K3-0
ALA
K1-1
SPG
M4-1
VIL
S2-2
GET
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Celta Vigo vs Racing Santander: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Copa del Rey pada 5 Januari 2025, ketika Celta Vigo menang 3-2 di kandang Racing Santander. Sebelumnya, kedua tim terakhir kali bertemu di LaLiga pada Februari 2007, ketika mereka bermain imbang 2-2 di Abanca Balaidos. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Celta memiliki rekor yang lebih baik, dengan dua kemenangan berbanding satu milik Racing dan dua hasil imbang dari lima pertemuan tersebut.

Head to Head

Celta VigoSeriRacing Santander
2
2
1
Copa del Rey
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
FT
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
FT
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
FT
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
FT
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
FT
7Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Celta Vigo vs Racing Santander

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220070+76
M
M
2
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
M
M
3
SevillaSevillaSEV
220052+36
M
M
4
Real BetisReal BetisBET
220020+26
M
M
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
S
M
6
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
S
M
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
M
S
8
EspanyolEspanyolESP
210142+23
K
M
9
GetafeGetafeGET
210113-23
M
K
10
VillarrealVillarrealVIL
20204402
S
S
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
S
S
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
K
S
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
S
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
K
S
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
K
S
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
S
K
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
S
K
18
ElcheElcheELC
201116-51
K
S
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
K
K
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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