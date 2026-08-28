Cara mendapatkan tiket Celta Vigo vs Racing Santander: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Celta Vigo akan menghadapi Racing Santander pada Rabu, 20 September 2026 di Abanca Balaidos, Vigo.

Celta Vigo berupaya memaksimalkan keuntungan bermain di kandang di depan para suporternya di Balaídos. Sementara itu, Racing Santander bertandang ke Galicia dengan target mengamankan poin tandang penting untuk memperkuat kampanye mereka di liga.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Celta Vigo vs Racing Santander, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Celta Vigo vs Racing Santander?

Celta Vigo vs Racing Santander berlangsung di Abanca Balaidos, Vigo.

LaLiga - Pekan 7 20 Sep 2026 - 09.00 Abanca Balaidos

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Celta Vigo vs Racing Santander?

Anda dapat membeli tiket pertandingan Celta Vigo vs Racing Santander melalui beberapa opsi resmi dan berwenang:

Situs Resmi RC Celta Vigo: Sumber utama untuk tiket resmi laga kandang adalah portal tiket RC Celta. Anda dapat mendaftar untuk notifikasi email mengenai tanggal rilis tiket, harga, dan prapenjualan langsung melalui situs tersebut.

Loket Tiket Estadio Abanca Balaídos: Tiket dapat dibeli langsung di loket tiket fisik (Taquillas) di stadion Abanca Balaídos di Vigo menjelang hari pertandingan, tergantung ketersediaan.

Mitra Resmi Perjalanan & Hospitality: Platform perjalanan olahraga resmi menawarkan paket hari pertandingan resmi, termasuk opsi tiket dan hotel.

Tiket Suporter Tandang: Jika Anda mendukung Racing Santander, tiket sektor tandang dikelola secara ketat dan dialokasikan langsung oleh Racing Santander melalui saluran tiket resmi klub mereka.

Pasar Sekunder: Jika pertandingan habis terjual di saluran resmi atau Anda memerlukan opsi tempat duduk pada menit terakhir, pasar penjualan ulang sekunder seperti StubHub menyediakan platform alternatif untuk membeli tiket.

Berapa harga tiket LaLiga Celta Vigo vs Racing Santander?

Harga tiket untuk pertandingan LaLiga Celta Vigo vs Racing Santander bervariasi tergantung pada apakah Anda membeli tiket harga normal melalui saluran resmi klub atau platform penjualan ulang sekunder.

Tiket Resmi Harga Normal (Portal Penjualan Klub & Loket Stadion):

Di Belakang Gawang (Gol / Marcador): €30 – €50 Tribun Samping Bawah & Atas (Tribuna / Río): €50 – €90 VIP & Hospitality: €150 – €300+



Celta Vigo vs Racing Santander LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Celta Vigo vs Racing Santander

Celta Vigo tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhirnya, dengan catatan dua kemenangan dan tiga hasil imbang. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 di markas Valencia di LaLiga pada 22 Agustus, dan sebelum itu mereka bermain imbang 1-1 melawan SSC Napoli dalam laga pramusim. Penampilan paling meyakinkan dalam rangkaian itu adalah kemenangan 4-1 atas Sassuolo. Celta mencetak lima gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan tersebut, dengan dua hasil imbang beruntun di dua laga terbaru mereka menjadi satu-satunya sedikit noda dalam periode yang selebihnya solid.

Racing Santander kesulitan menjaga konsistensi, dengan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga kompetitif terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Getafe di LaLiga pada 23 Agustus, dan mereka ditahan imbang 2-2 oleh Villarreal sepekan sebelumnya. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian itu datang dalam laga pramusim melawan Sporting Gijon, yang mereka menangi 4-1. Racing kebobolan dalam kelima pertandingan tersebut, termasuk kekalahan 3-0 dari Wolverhampton Wanderers selama musim panas.

Celta Vigo vs Racing Santander: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Copa del Rey pada 5 Januari 2025, ketika Celta Vigo menang 3-2 di kandang Racing Santander. Sebelumnya, kedua tim terakhir kali bertemu di LaLiga pada Februari 2007, ketika mereka bermain imbang 2-2 di Abanca Balaidos. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Celta memiliki rekor yang lebih baik, dengan dua kemenangan berbanding satu milik Racing dan dua hasil imbang dari lima pertemuan tersebut.