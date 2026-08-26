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Cara mendapatkan tiket Celta Vigo vs Malaga: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Celta Vigo menghadapi Malaga di LaLiga. Berikut cara untuk mendapatkan tiketnya

Celta Vigo akan menghadapi Malaga pada Minggu, 13 September 2026 di Abanca Balaidos, Vigo.

Málaga berupaya bangkit saat tandang setelah hanya mencatat satu kemenangan dalam lima laga sebelumnya, termasuk kekalahan kompetitif 2-0 dari Atlético Madrid. Rekor pertemuan sangat berpihak kepada Celta Vigo, yang meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertemuan terakhir mereka di kasta tertinggi melawan Málaga.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Celta Vigo vs Malaga, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Celta Vigo vs Malaga di LaLiga?

Celta Vigo vs Malaga digelar di Abanca Balaidos, Vigo. Pastikan waktu kick-off untuk wilayah Anda dengan menggunakan detail pertandingan di atas.

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LaLiga - Pekan 5
Abanca Balaidos

Cara membeli tiket Celta Vigo vs Malaga di LaLiga

Situs web resmi

  • Beli langsung secara online melalui Portal Penjualan Tiket Resmi RC Celta.

Loket stadion (Taquilla)

  • Beli tiket secara langsung di loket Abanca-Balaídos di Vigo pada hari pertandingan atau pada hari-hari menjelang laga, tergantung ketersediaan.

Seksi suporter tim tamu

  • Jika mendukung Málaga CF, beli tiket langsung melalui saluran distribusi resmi klub Málaga, karena akses ke area suporter tamu dibatasi secara eksklusif untuk pendukung tim tamu.

Platform sekunder

  • Jika tiket resmi habis terjual, penggemar dapat menggunakan marketplace tiket sekunder seperti StubHub untuk mencari tiket jual kembali menit terakhir.

Berapa harga tiket Celta Vigo vs Malaga di LaLiga?

Harga tiket untuk Celta Vigo vs Málaga di Estadio Abanca-Balaídos bervariasi tergantung tempat Anda membeli dan area stadion yang Anda pilih:

  • Tiket resmi dengan harga normal (portal penjualan klub): Tiket masuk umum diperkirakan mulai dari €35 - €70 untuk sektor standar di belakang gawang (Gol atau ujung Marcador). Tribun samping (Rio dan Tribuna) biasanya berkisar dari €60 - €130 tergantung kedekatan dengan lapangan.  
  • Pasar sekunder & platform jual kembali: Di marketplace tiket (seperti StubHub), tiket saat ini mulai sekitar €60 hingga €65 untuk kursi standar, dengan harga sekunder rata-rata sekitar €120 hingga €220 untuk pemandangan sentral terbaik.  
  • Paket VIP & hospitality: Opsi hospitality premium berkisar dari €160 hingga €300+ per tiket, yang mencakup tempat duduk tribun utama bagian tengah, akses lounge, serta makanan dan minuman pada hari pertandingan.  

Celta Vigo vs Malaga LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Celta Vigo vs Malaga

Celta Vigo memenangkan dua dan imbang tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, tanpa kekalahan dalam rangkaian tersebut. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 di markas Valencia dalam laga LaLiga pada 22 Agustus. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 dengan Napoli dan mengalahkan Sassuolo 4-1 pada pramusim. Celta mencetak lima gol dan kebobolan tiga gol dalam lima laga tersebut. Dua hasil imbang beruntun dalam dua pertandingan terbaru mereka menjadi satu-satunya noda dalam laju tak terkalahkan itu.

Lima pertandingan terakhir Malaga menghasilkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Hasil kompetitif terbaru mereka adalah kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid pada 19 Agustus. Sebelumnya, mereka bermain imbang 2-2 dengan Fulham dalam laga persahabatan dan kalah 2-1 dari AD Ceuta FC. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian itu diraih atas Al-Arabi, yakni kemenangan 4-2 pada 6 Agustus. Malaga mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

CEL

CEL - Performa

SPG
M1-0
VIS
S2-2
SAS
M1-4
NAP
S1-1
VAL
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
MAL

MAL - Performa

ALA
M4-2
CAC
K2-1
FUL
S2-2
ATM
K2-0
COR
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Celta Vigo vs Malaga: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 18 Maret 2018, ketika kedua tim bermain imbang 0-0 di Abanca Balaidos dalam laga LaLiga. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir yang tercatat, semuanya dimainkan di LaLiga, Celta Vigo menang tiga kali dan Malaga menang sekali, dengan satu laga berakhir imbang. Kemenangan Celta termasuk kemenangan kandang 3-1 pada Januari 2017 dan kemenangan 1-0 di Balaidos pada Mei 2016.

Head to Head

Celta VigoSeriMalaga
2
1
2
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
Malaga badge
Malaga
MAL
0
FT
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
2
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
FT
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
3
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
FT
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
Malaga badge
Malaga
MAL
1
FT
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Malaga badge
Malaga
MAL
0
FT
5Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Celta Vigo vs Malaga klasemen

Di klasemen LaLiga saat ini, Celta Vigo berada di posisi ke-11 sementara Malaga menempati posisi ke-19.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
M
M
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
M
M
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
S
M
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
S
M
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
M
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
K
M
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
8
GetafeGetafeGET
210113-23
M
K
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
S
S
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
S
S
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
S
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
S
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
K
S
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
S
K
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
K
S
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
S
K
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
S
K
18
ElcheElcheELC
201116-51
K
S
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
K
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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