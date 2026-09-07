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UEFA Nations League A
team-logoCzechia
Fortuna Arena
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Cara mendapatkan tiket Ceko vs Kroasia: harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Tickets
UEFA Nations League A
Czechia
Croatia

Ceko menghadapi Kroasia di UEFA Nations League A. Berikut cara Anda bisa mendapatkan tiketnya

Ceko membuka kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka dengan menjamu Kroasia, yang menjadi awal dari jadwal berat di Liga A Grup A3 yang juga dihuni Inggris dan Spanyol. Kedua tim akan kembali bertemu pada laga tandang di Osijek pada November, memberi fans dua kesempatan untuk menyaksikan duel ini sepanjang kampanye.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua yang perlu diketahui tentang cara membeli tiket Ceko vs Kroasia, termasuk tanggal pertandingan, harga, dan tempat membelinya.

Kapan kick-off Ceko vs Kroasia di UEFA Nations League A?

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UEFA Nations League A - Pekan 1
Fortuna Arena

Di mana membeli tiket Ceko vs Kroasia?

Cara paling andal untuk mendapatkan tiket untuk kedua pertandingan adalah melalui StubHub. Sebagai salah satu marketplace tiket terbesar di dunia, StubHub menawarkan berbagai pilihan tempat duduk untuk laga pembuka di Fortuna Arena, Prague, serta listing untuk leg kedua di Opus Arena, Osijek, pada November.

Berikut alasan mengapa StubHub layak dipertimbangkan untuk pertandingan ini:

  • Akses di luar alokasi resmi – berguna setelah anggota federasi dan pemegang tiket musiman mengambil jatah mereka untuk salah satu leg
  • Transfer terjamin – setiap pembelian didukung program FanProtect milik StubHub, memberi keyakinan kepada pembeli bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu pada hari pertandingan
  • Tidak memerlukan keanggotaan – jalur yang andal untuk mendapatkan kursi bagi fans tanpa akses ke kanal federasi Ceko atau Kroasia
  • Pilihan kursi yang luas – dari kursi tribun atas di belakang gawang hingga tempat duduk premium di area tengah pada kedua venue
  • Opsi hospitality – tersedia bagi fans yang menginginkan pengalaman hari pertandingan yang lebih lengkap di salah satu laga

Dengan kedua negara memburu poin di grup yang kompetitif, pemesanan lebih awal direkomendasikan untuk kedua leg, khususnya laga pembuka di Prague.

Berapa harga tiket Ceko vs Kroasia?

Harga untuk kedua pertandingan bervariasi tergantung lokasi kursi dan seberapa dekat Anda membeli dengan hari pertandingan. Berikut panduan kasar soal apa yang bisa diharapkan di StubHub:

  • Kursi termurah (Prague): mulai sekitar €40 hingga €50, biasanya di tribun atas belakang gawang di Fortuna Arena
  • Kursi kelas menengah (Prague): tempat duduk tengah di sepanjang garis tengah lapangan, dengan harga yang jauh lebih tinggi
  • Premium & hospitality (Prague): tersedia untuk fans yang menginginkan kursi empuk dan pengalaman hari pertandingan yang lebih lengkap
  • Leg kedua di Osijek: umumnya lebih terjangkau pada harga nominal dibanding laga pembuka di Prague, meski ketersediaan bisa menipis saat pertandingan kian dekat

Seperti laga internasional lainnya di grup yang kompetitif, harga di pasar sekunder dapat berubah saat hari pertandingan mendekat, jadi mengamankan kursi lebih cepat umumnya merupakan pilihan yang lebih aman jika Anda bekerja dengan anggaran tertentu.

Ceko vs Kroasia UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Ceko vs Kroasia

CZE

CZE - Performa

KOS
M2-1
GTM
M3-1
KOR
K2-1
RSA
S1-1
MEX
K0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
CRO

CRO - Performa

SVN
M2-1
ENG
K4-2
PAN
M0-1
GHA
M2-1
POR
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Ceko vs Kroasia: Rekor head-to-head terbaru

Head to Head

CzechiaSeriCroatia
0
3
2
World Cup Qualification UEFA
Czechia badge
Czechia
CZE
0
Croatia badge
Croatia
CRO
0
FT
World Cup Qualification UEFA
Croatia badge
Croatia
CRO
5
Czechia badge
Czechia
CZE
1
FT
European Championship
Croatia badge
Croatia
CRO
1
Czechia badge
Czechia
CZE
1
FT
European Championship
Czechia badge
Czechia
CZE
2
Croatia badge
Croatia
CRO
2
FT
Friendlies
Croatia badge
Croatia
CRO
4
Czechia badge
Czechia
CZE
2
FT
6Gol yang Dicetak12
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Ceko vs Kroasia

Grp. 3

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
CroatiaCroatiaCRO
00000000
2
CzechiaCzechiaCZE
00000000
3
EnglandEnglandENG
00000000
4
SpainSpainESP
00000000
Championship Playoff
Play-off degradasi
Degradasi

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