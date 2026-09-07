Ceko membuka kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka dengan menjamu Kroasia, yang menjadi awal dari jadwal berat di Liga A Grup A3 yang juga dihuni Inggris dan Spanyol. Kedua tim akan kembali bertemu pada laga tandang di Osijek pada November, memberi fans dua kesempatan untuk menyaksikan duel ini sepanjang kampanye.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua yang perlu diketahui tentang cara membeli tiket Ceko vs Kroasia, termasuk tanggal pertandingan, harga, dan tempat membelinya.

Kapan kick-off Ceko vs Kroasia di UEFA Nations League A?

UEFA Nations League A - Pekan 1 26 Sep 2026 - 14.45 Fortuna Arena

Di mana membeli tiket Ceko vs Kroasia?

Cara paling andal untuk mendapatkan tiket untuk kedua pertandingan adalah melalui StubHub. Sebagai salah satu marketplace tiket terbesar di dunia, StubHub menawarkan berbagai pilihan tempat duduk untuk laga pembuka di Fortuna Arena, Prague, serta listing untuk leg kedua di Opus Arena, Osijek, pada November.

Berikut alasan mengapa StubHub layak dipertimbangkan untuk pertandingan ini:

Akses di luar alokasi resmi – berguna setelah anggota federasi dan pemegang tiket musiman mengambil jatah mereka untuk salah satu leg

Transfer terjamin – setiap pembelian didukung program FanProtect milik StubHub, memberi keyakinan kepada pembeli bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu pada hari pertandingan

Tidak memerlukan keanggotaan – jalur yang andal untuk mendapatkan kursi bagi fans tanpa akses ke kanal federasi Ceko atau Kroasia

Pilihan kursi yang luas – dari kursi tribun atas di belakang gawang hingga tempat duduk premium di area tengah pada kedua venue

Opsi hospitality – tersedia bagi fans yang menginginkan pengalaman hari pertandingan yang lebih lengkap di salah satu laga

Dengan kedua negara memburu poin di grup yang kompetitif, pemesanan lebih awal direkomendasikan untuk kedua leg, khususnya laga pembuka di Prague.

Berapa harga tiket Ceko vs Kroasia?

Harga untuk kedua pertandingan bervariasi tergantung lokasi kursi dan seberapa dekat Anda membeli dengan hari pertandingan. Berikut panduan kasar soal apa yang bisa diharapkan di StubHub:

Kursi termurah (Prague): mulai sekitar €40 hingga €50, biasanya di tribun atas belakang gawang di Fortuna Arena

Kursi kelas menengah (Prague): tempat duduk tengah di sepanjang garis tengah lapangan, dengan harga yang jauh lebih tinggi

Premium & hospitality (Prague): tersedia untuk fans yang menginginkan kursi empuk dan pengalaman hari pertandingan yang lebih lengkap

Leg kedua di Osijek: umumnya lebih terjangkau pada harga nominal dibanding laga pembuka di Prague, meski ketersediaan bisa menipis saat pertandingan kian dekat

Seperti laga internasional lainnya di grup yang kompetitif, harga di pasar sekunder dapat berubah saat hari pertandingan mendekat, jadi mengamankan kursi lebih cepat umumnya merupakan pilihan yang lebih aman jika Anda bekerja dengan anggaran tertentu.

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