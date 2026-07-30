Cara mendapatkan tiket Brighton & Hove Albion vs Aston Villa: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Brighton & Hove Albion, yang secara luar biasa mencatat finis delapan besar dalam tiga dari empat musim terakhir, ingin memulai kampanye Premier League 2026/27 dengan cerah ketika mereka menggelar karpet merah, atau claret, di Amex untuk menyambut kedatangan Aston Villa pada Minggu, 23 Agustus.

Pasukan Fabian Hürzeler akan bertekad membalas kekalahan dari Villa musim lalu. Kedua tim terlibat dalam thriller 4-3 di pesisir selatan saat tim tamu bangkit setelah Brighton unggul cepat 2-0. Kekalahan pada Desember itu juga mengakhiri catatan kandang tak terkalahkan Brighton yang panjang.

Apakah kita akan kembali disuguhi laga menegangkan di Amex? Anda bisa duduk di tribune untuk mengetahuinya. Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Brighton vs Aston Villa, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Brighton & Hove Albion vs Aston Villa?

Brighton vs Aston Villa dimulai pada pukul 14.00 BST pada Minggu, 23 Agustus 2026, di American Express Community Stadium, Brighton.

Premier League - Pekan 1 23 Agu 2026 - 09.00 The American Express Community Stadium

Cara membeli tiket Premier League Brighton & Hove Albion vs Aston Villa

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan individual hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat besar, undang-undang anti-percaloan, dan pintu putar digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan pertandingan yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak untuk anggota klub berbayar, seperti Red Memberships, One Hotspur, dan Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Pertukaran tiket resmi (resale): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang tidak mendapatkan tiket dalam undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket mendadak, suporter juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Brighton & Hove Albion vs Aston Villa?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior, biasanya U18 atau U21, Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon serta batas usia berbeda-beda di setiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkatan, misalnya Kategori A, B, atau C. Pertandingan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di bagian tengah sisi lapangan dan level bawah dibanderol premium, sementara kursi di level atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian atau pertukaran resale.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski harga tiket tandang dibatasi £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimum. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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