Cara mendapatkan tiket Brentford vs Tottenham Hotspur: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Brentford memulai musim mereka dengan derby London di Gtech Community Stadium, saat mereka menyambut Tottenham Hotspur yang jor-joran berbelanja pada Sabtu, 22 Agustus.

The Bees, yang baru saja menorehkan kampanye Premier League terbaik bersama mereka setelah finis di posisi ke-9, tidak akan gentar menghadapi laga pembuka ini, mengingat mereka secara mencolok menumbangkan Aston Villa, Manchester United, dan Liverpool di kandang musim lalu.

Setelah lolos dari ancaman degradasi dengan susah payah, Tottenham akan sangat ingin menjalani musim yang lebih positif di bawah arahan Roberto De Zerbi. Mereka telah menggelontorkan dana untuk merekrut pemain-pemain seperti Sandro Tonali, Mateus Fernandes, dan Jan Paul van Hecke selama musim panas, dan berharap bisa langsung tancap gas.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Brentford vs Tottenham Hotspur, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Brentford vs Tottenham Hotspur digelar?

Brentford vs Tottenham Hotspur berlangsung di Gtech Community Stadium, London, dengan jadwal kick-off pukul 17.30 BST.

Premier League - Pekan 1 22 Agu 2026 - 12.30 Gtech Community Stadium

Cara membeli tiket Premier League Brentford vs Tottenham Hotspur

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena tingginya permintaan global, undang-undang anti-percaloan, dan pintu putar digital 100%, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang Tiket Musiman & Debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah pertandingan yang tidak terpakai kepada klub.

Anggota Resmi Klub Berbayar (Sistem Undian): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Pertukaran Tiket Resmi (Penjualan Kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan Umum: Penjualan terbuka kepada publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket menit akhir, penggemar juga dapat membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Brentford vs Tottenham Hotspur?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi kursi, dan kategori pertandingan:

Kategori Usia & Konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di setiap tim.

Kategorisasi Pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tingkat (misalnya Kategori A, B, atau C). Pertandingan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi Kursi: Kursi di bagian tengah sisi panjang lapangan dan tribun bawah memiliki harga premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Membutuhkan Keanggotaan Resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Keanggotaan Resmi Klub berbayar yang aktif untuk masuk ke undian atau bursa penjualan kembali.

Harga & Ketersediaan Tiket Tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket tersebut termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimum, sehingga nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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