Cara mendapatkan tiket Brentford vs Fulham di menit-menit terakhir: Harga tiket Liga Premier, informasi jadwal pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Brentford akan menjamu Fulham di Gtech Community Stadium, London, pada Sabtu, 18 April, dalam laga derby London Barat yang diprediksi akan berlangsung sengit dan memiliki dampak besar terhadap perebutan tiket ke kompetisi Eropa.

Brentford saat ini berada di peringkat ke-7 di Liga Premier, sementara Fulham berada di peringkat ke-12, hanya tiga poin di belakang The Bees dalam persaingan yang sangat ketat di papan tengah untuk memperebutkan tempat di Liga Konferensi Eropa.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket pertandingan Brentford vs Fulham, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Brentford vs Fulham di Liga Premier?

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Brentford vs Fulham di Liga Premier?

Tersedia berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Liga Premier, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality tambahan, yang dapat dibeli melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub sepak bola Inggris biasanya mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama, bagi pemegang tiket musiman. Kemudian, bagi mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang sebelumnya dan diurutkan berdasarkan poin loyalitas. Terakhir, untuk umum selama periode penjualan umum.

Jika Anda mencari tiket menit-menit terakhir, para penggemar juga mencari tiket di platform sekunder seperti StubHub.

Apa yang bisa diharapkan dari Brentford vs Fulham?

Brentford telah menjadikan kandang mereka sebagai benteng yang kokoh, tetapi mereka memasuki akhir pekan ini dengan niat untuk membalas dendam. Awal musim ini, pada 20 September, Fulham berhasil mengungguli Brentford dengan kemenangan telak 3-1 di Craven Cottage, berkat dua gol dari Alex Iwobi.

Namun, tim asuhan Thomas Frank ini tampil tangguh belakangan ini, baru-baru ini mengamankan satu poin penting dalam hasil imbang 0-0 melawan Chelsea yang sedang dalam performa terbaiknya pada 4 April.

Dengan hanya enam pertandingan tersisa, posisi Brentford di peringkat ke-7 terancam oleh Everton dan Brighton yang sedang naik daun.

Berapa harga tiket pertandingan Brentford vs Fulham di Liga Premier?

Harga tiket Liga Premier sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, pelajar, dan lansia, tetapi kisaran harga ini berbeda-beda di setiap tim.

Lokasi kursi dan penempatan tribun sangat memengaruhi harga, dengan pemandangan terbaik biasanya dibanderol dengan harga yang lebih mahal. Beberapa klub juga mengelompokkan pertandingan ke dalam kategori—misalnya, pertandingan unggulan melawan lawan ternama mungkin masuk ke dalam kategori yang lebih tinggi, sehingga harganya pun naik.

Liga Premier telah membatasi harga tiket pertandingan tandang sebesar £30 per tiket. Jadi, jika Anda mencari pilihan yang lebih murah, Anda mungkin ingin mencari tahu jadwal pertandingan tandang tim Anda dan memburu tiket-tiket tersebut.

Klub Liga Premier 2025/26 berdasarkan harga tiket

Klub Stadion Kisaran Harga Tiket (Tiket Masuk Umum Dewasa) Rentang Harga Tiket Musim Tiket Arsenal Stadion Emirates £31,50 - £141,00 £1.073 - £2.050 Informasi tiket Aston Villa Villa Park £44,50 - £92,00 £640 - £944 Informasi tiket Bournemouth Stadion Vitality £33,00 - £56,00 £633 - £875 Informasi tiket Brentford Stadion Gtech Community £40,00 - £65,00 £495 - £598 Informasi tiket Brighton & Hove Albion Stadion Komunitas American Express £34,00 - £78,00 £595 - £860 Informasi tiket Burnley Turf Moor £50,00 - £75,00 £455 - £500 Informasi tiket Chelsea Stamford Bridge £48,00 - £58,00 £595 - £940 Informasi tiket Crystal Palace Selhurst Park £48,00 - £58,00 £545 - £895 Informasi tiket Everton Goodison Park £55,00 £515 - £690 Informasi tiket Fulham Craven Cottage £35,00 - £105,00 £455 - £3.000 Informasi tiket Leeds United Elland Road £33,00 - £56,00 £420 - £TBC Informasi tiket Liverpool Anfield £9,00 - £61,00 £699 - £886 Informasi tiket Manchester City Stadion Etihad £58,00 - £75,00 £385 - £1.030 Informasi tiket Manchester United Old Trafford £36,00 - £58,00 £559 - £950 Informasi tiket Newcastle United St James’ Park £50,00 - £58,00 £417 - £811 Informasi tiket Nottingham Forest City Ground £45,00 - £60,00 £465 - £660 Informasi tiket Sunderland Stadium of Light £33,00 - £56,00 £390 - £720 Informasi tiket Tottenham Hotspur Stadion Tottenham Hotspur £48,00 - £109,00 £807 - £2.015 Informasi tiket West Ham United Stadion London £30,00 - £120,00 £310 - £1.620 Informasi tiket Wolverhampton Wanderers Molineux £26,50 - £71,00 £525 - £833 Informasi tiket

