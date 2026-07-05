Cara mendapatkan tiket Brasil vs Norwegia: harga Piala Dunia, informasi laga babak 16 besar, penjualan terakhir, dan lainnya

East Rutherford akan menjadi lokasi Brasil, juara lima kali, bersiap menghadapi Norwegia dalam duel babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang sangat dinantikan.

Setelah sukses melewati rintangan berisiko tinggi di babak 32 besar melawan Jepang, Timnas Brasil memasuki babak 16 besar dengan penuh momentum, tetapi juga sangat menyadari ancaman generasi baru yang menanti mereka.

Norwegia mengamankan tempat mereka dengan cara spektakuler, mengandalkan penyelesaian akhir mematikan dari talisman Erling Haaland dan percikan kreativitas Martin Ødegaard untuk menyingkirkan Pantai Gading.

Laga fase gugur yang mempertemukan gaya Amerika Selatan melawan organisasi disiplin Eropa selalu menghadirkan pertarungan taktik yang mendebarkan. Untuk memastikan setup gaming olahraga digital Anda terisi dana taruhan tambahan sebelum kick-off, memanfaatkan bonus pendaftaran adalah kuncinya. Baca panduan singkat kami untuk mengaktifkan hadiah Anda melalui kode promo Megapari terverifikasi kami.

Kapan kick-off Brasil vs Norwegia di Piala Dunia?

Laga eliminasi besar babak 16 besar ini akan berlangsung di New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) yang ikonik di East Rutherford, New Jersey.

World Cup - 1/8 5 Jul 2026 - 16.00 MetLife Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Brasil vs Norwegia?

Per hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia, termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian, telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan utama kini berada pada titik terendah sepanjang masa.

Berikut yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit Terakhir dimulai pada 1 April. Ini bukan undian, tiket dijual dengan sistem siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Official FIFA Resale Marketplace telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan resmi utama bagi fan untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring turnamen semakin dekat.

Sebagai alternatif, fan dapat melihat marketplace sekunder seperti StubHub untuk tiket menit terakhir. Ingat untuk memeriksa syarat dan ketentuan dari setiap situs sekunder untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Brasil vs Norwegia?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026.

Tiket untuk fase grup dimulai serendah $60 (untuk tier pendukung tertentu), sementara harga untuk final telah mencapai hingga $6.730, belum lagi marketplace sekunder dan penjualan kembali yang melonjak lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Rentang Harga Resmi Perkiraan Rentang Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 besar (Venue Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 besar (Venue Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Brasil vs Norwegia di Piala Dunia: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Brasil vs Norwegia

Brasil vs Norwegia: Rekor head-to-head terkini

Head to Head Seri 0 1 0 Friendlies Norway NOR 1 Brazil BRA 1 FT 1 Gol yang Dicetak 1 Pertandingan lebih dari 2.5 gol 0 / 1 Kedua tim sama-sama mencetak gol 1 / 1

Klasemen Brasil vs Norwegia

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