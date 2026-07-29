Cara mendapatkan tiket Bournemouth vs Everton: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Bournemouth mungkin memiliki pemimpin baru di kursi manajer, yakni mantan bos RB Leipzig, Marco Rose, tetapi mereka akan berusaha mempertahankan performa kandang impresif dari musim lalu dalam laga Premier League pertama mereka di Vitality Stadium musim ini, melawan Everton pada Sabtu, 29 Agustus.

Hebatnya, Bournemouth saat ini tengah menjalani rentetan sembilan laga kandang tanpa kekalahan, sebuah catatan yang terbentang sejak 3 Januari, dan mereka bahkan tampil baik dalam kekalahan itu, kalah 3-2 dari juara musim tersebut, Arsenal.

Faktanya, Bournemouth hanya kalah dua kali di liga sepanjang musim di Vitality. Namun, yang sedikit mengkhawatirkan bagi mereka adalah tim lain yang mengalahkan mereka juga Everton. Bisakah mereka membalas kekalahan itu?

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Bournemouth vs Everton, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Bournemouth vs Everton digelar?

Bournemouth vs Everton dijadwalkan kick-off pada pukul 15.00 BST pada Sabtu, 29 Agustus, di Vitality Stadium, Bournemouth.

Premier League - Pekan 2 29 Agu 2026 - 10.00 Vitality Stadium

Cara membeli tiket Premier League Bournemouth vs Everton

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan individu hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional yang berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak ballot untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam jendela waktu tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk ikut undian.

Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket menit akhir, suporter juga dapat membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Bournemouth vs Everton?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda antar tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat (misalnya Kategori A, B, atau C). Pertemuan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di bagian tengah sisi panjang lapangan dan tier bawah dibanderol premium, sementara kursi tier atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Memerlukan keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mengharuskan setiap penonton memiliki Keanggotaan Resmi Klub berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya hingga 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimum, dan hampir tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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