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Premier League
team-logoAFC Bournemouth
Vitality Stadium
team-logoBrentford
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Cara mendapatkan tiket Bournemouth vs Brentford: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Premier League
AFC Bournemouth
Brentford

Cara membeli tiket untuk pertandingan Premier League antara Bournemouth dan Brentford, termasuk informasi jadwal pertandingan

Para penggemar yang mengamankan kursi untuk laga Premier League Bournemouth vs Brentford di Vitality Stadium pada Sabtu, 12 September, tentu berharap bisa menyaksikan duel seru yang penuh aksi. Anda juga bisa hadir di sana dengan memesan tiket hari ini.

Bournemouth mungkin memiliki sosok baru di kursi pelatih, yakni Marco Rose, tetapi mereka akan bertekad mempertahankan momentum kandang dari musim lalu. Setelah kalah dramatis 3-2 dari Arsenal di kandang mereka di pesisir selatan pada 3 Januari, The Cherries tidak terkalahkan sepanjang sisa musim di Vitality Stadium.

Namun, Bournemouth tidak akan mudah membungkam Brentford. Brentford sedang tajam di lini depan belakangan ini. Mereka mencetak 11 gol dalam dua laga uji coba pramusim terakhir dan membukukan tiga gol melawan Tottenham di EPL serta enam gol saat tandang ke markas Birmingham di Carabao Cup.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Bournemouth vs Brentford, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Bournemouth vs Brentford digelar?

Bournemouth vs Brentford akan berlangsung di Vitality Stadium (Bournemouth) pada Sabtu, 12 September, dengan jadwal sepak mula pukul 15.00 BST.

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Premier League - Pekan 4
Vitality Stadium

Cara membeli tiket Premier League Bournemouth vs Brentford

Berbagai opsi pembelian tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, aturan anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah pertandingan yang tidak digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam jangka waktu tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.
  • Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika pertandingan habis terjual, anggota yang gagal mendapatkan tiket lewat undian bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk masyarakat umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, para penggemar juga bisa membeli tiket melalui platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Bournemouth vs Brentford?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengelompokkan pertandingan ke dalam beberapa tingkat, misalnya Kategori A, B, atau C. Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga normal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol dengan harga premium, sementara kursi di tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah di kantong.
  • Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Keanggotaan Resmi Klub berbayar yang aktif untuk mengikuti undian atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan mengonfirmasinya setidaknya sampai 2027/28.

Meski harga tiket tandang dibatasi £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam dunia olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal. Tiket ini nyaris tidak pernah masuk penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

BOU

BOU - Performa

FCA
M2-5
GEN
M10-1
BET
S2-2
M05
K2-1
MCI
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
19/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
BRE

BRE - Performa

LIV
S1-1
REN
M2-4
SGE
M7-0
TOT
M3-0
BIR
M1-6
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
21/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

AFC BournemouthSeriBrentford
0
1
4
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Brentford badge
Brentford
BRE
0
FT
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
4
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
FT
Carabao Cup
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Brentford badge
Brentford
BRE
2
FT
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Brentford badge
Brentford
BRE
2
FT
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
3
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AFC Bournemouth
BOU
2
FT
4Gol yang Dicetak11
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain AFC Bournemouth vs Brentford

AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Formasi
Brentford crest
Brentford
BRE
Brentford crest
Brentford
BRE

Manajer

  • M. Rose

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
M
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
M
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
M
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
M
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
M
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
M
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
M
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
M
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
S
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
K
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
K
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
K
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
K
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
K
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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