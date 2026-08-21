Cara mendapatkan tiket Bournemouth vs Brentford: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Para penggemar yang mengamankan kursi untuk laga Premier League Bournemouth vs Brentford di Vitality Stadium pada Sabtu, 12 September, tentu berharap bisa menyaksikan duel seru yang penuh aksi. Anda juga bisa hadir di sana dengan memesan tiket hari ini.

Bournemouth mungkin memiliki sosok baru di kursi pelatih, yakni Marco Rose, tetapi mereka akan bertekad mempertahankan momentum kandang dari musim lalu. Setelah kalah dramatis 3-2 dari Arsenal di kandang mereka di pesisir selatan pada 3 Januari, The Cherries tidak terkalahkan sepanjang sisa musim di Vitality Stadium.

Namun, Bournemouth tidak akan mudah membungkam Brentford. Brentford sedang tajam di lini depan belakangan ini. Mereka mencetak 11 gol dalam dua laga uji coba pramusim terakhir dan membukukan tiga gol melawan Tottenham di EPL serta enam gol saat tandang ke markas Birmingham di Carabao Cup.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Bournemouth vs Brentford, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Bournemouth vs Brentford digelar?

Bournemouth vs Brentford akan berlangsung di Vitality Stadium (Bournemouth) pada Sabtu, 12 September, dengan jadwal sepak mula pukul 15.00 BST.

Premier League - Pekan 4 12 Sep 2026 - 10.00 Vitality Stadium

Cara membeli tiket Premier League Bournemouth vs Brentford

Berbagai opsi pembelian tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, aturan anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah pertandingan yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam jangka waktu tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika pertandingan habis terjual, anggota yang gagal mendapatkan tiket lewat undian bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk masyarakat umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, para penggemar juga bisa membeli tiket melalui platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Bournemouth vs Brentford?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengelompokkan pertandingan ke dalam beberapa tingkat, misalnya Kategori A, B, atau C. Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga normal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol dengan harga premium, sementara kursi di tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah di kantong.

Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Keanggotaan Resmi Klub berbayar yang aktif untuk mengikuti undian atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan mengonfirmasinya setidaknya sampai 2027/28.

Meski harga tiket tandang dibatasi £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam dunia olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal. Tiket ini nyaris tidak pernah masuk penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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