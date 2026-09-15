Legenda Bosnia, Edin Dzeko, dijadwalkan gantung sepatu dari tim nasional di Zenica pada Jumat, 2 Oktober setelah karier gemilang selama 19 tahun. Bosnia dan Herzegovina akan menjamu Swedia di UEFA Nations League pada malam itu. Jangan lewatkan momen bersejarah ini, pesan tiket Anda hari ini.

Sebelum laga tersebut, Bosnia dan Herzegovina membuka kampanye UEFA Nations League mereka dengan dua laga tandang beruntun melawan Polandia dan Rumania. Bosnia dan Herzegovina akan menghadapi ketiga tim tersebut, kandang dan tandang, sepanjang fase liga, dengan total enam pertandingan.

Juara dari setiap grup akan promosi ke UEFA Nations League A 2028-29, sedangkan tim peringkat keempat dari setiap grup akan terdegradasi ke UEFA Nations League C 2028-29. Selain itu, tim peringkat kedua dan ketiga dari setiap grup akan melaju ke play-off promosi/degradasi, yang dimainkan kandang dan tandang dalam dua leg.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Bosnia dan Herzegovina vs Swedia di UEFA Nations League sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan pertandingan Bosnia dan Herzegovina vs Swedia di UEFA Nations League digelar?

Bosnia dan Herzegovina vs Swedia akan berlangsung di Stadion Bilino Polje, Zenica, pada Jumat, 2 Oktober, dengan jadwal kick-off pukul 20.45 CET.

UEFA Nations League B - Pekan 3 2 Okt 2026 - 14.45 Bilino Polje Stadium

Cara membeli tiket Bosnia dan Herzegovina vs Swedia di UEFA Nations League

Tiket resmi untuk Bosnia dan Herzegovina vs Swedia tersedia melalui Portal Football Association of Bosnia and Herzegovina (NFSBIH). Periode penjualan utama untuk laga internasional Bosnia biasanya dibuka sekitar 4-6 pekan sebelum hari pertandingan.

Jika ingin mendapatkan kursi pada saat-saat terakhir, fan juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti Ticombo.

Transfer terjamin: Ticombo melindungi semua transfer dan pembelian tiket melalui program keamanan bawaan mereka yang bernama TixProtect. Program ini menjamin Anda akan mendapatkan tiket tepat waktu dan tiket tersebut valid untuk acara Anda, atau Anda akan menerima pengembalian dana 100%.

Berapa harga tiket Bosnia dan Herzegovina vs Swedia di UEFA Nations League?

Tiket resmi dengan harga asli melalui portal NFSBIH berkisar dari sekitar €20-€25 untuk kursi di sisi pendek lapangan, hingga €55-€80 untuk tempat duduk premium di sisi panjang lapangan.

Tempat duduk di Stadion Bilino Polje dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan pandangan ke lapangan:

Kategori 1 (Longside / Tribun Utama) - Terletak di sepanjang garis touchline utama (Zapad/Barat dan Istok/Timur) yang menawarkan pandangan terbaik ke lapangan (Kisaran harga: €55-€80)

Kategori 2 (Sudut & Tingkat Atas) - Berada di area lengkung sudut atau tingkat paling atas stadion. (Kisaran harga: €35-€45)

Kategori 3 (Sudut & Tingkat Atas) - Terletak di belakang gawang (Sjever/Utara dan Jug/Selatan), biasanya menjadi tempat duduk fan tuan rumah yang paling vokal serta area khusus tim tamu. (Kisaran harga: €35-€45)

Pantau situs resmi tim nasional menjelang waktunya untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali sekunder seperti Ticombo untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Bilino Polje

Stadion Bilino Polje adalah rumah bersejarah sepakbola di Bosnia dan Herzegovina, yang terkenal sebagai 'benteng' utama bagi tim nasional meski tidak berada di ibu kota negara.

Terletak di kota industri Zenica di tepi Sungai Bosna, stadion ini saat ini memiliki kapasitas semua kursi sekitar 13.600 hingga 15.000 penonton. Stadion ini menjadi markas permanen klub lokal NK Čelik Zenica dan dikenal luas karena atmosfernya yang intens, mengintimidasi, dan penuh gairah.

Dibangun pada 1972, proses konstruksinya hanya memakan waktu 6 hingga 8 bulan. Proyek ini sebagian besar didanai oleh pabrik baja lokal, Željezara, untuk menyediakan hiburan olahraga berkualitas tinggi bagi populasi industri kota yang pekerja keras.

Pada akhir 2025, Football Association of Bosnia and Herzegovina mengumumkan rencana rekonstruksi bertahap untuk mengubah Bilino Polje menjadi stadion nasional ultra-modern berkapasitas 18.000 kursi dengan atap penuh.

Momen-momen berkesan di Stadion Bilino Polje:

Kelahiran Tim Nasional (1996) : Setelah kemerdekaan, Bosnia dan Herzegovina memainkan laga internasional kandang resmi pertama mereka di sini, yakni hasil imbang bersejarah 0-0 melawan Albania.

Benteng 10 Tahun : Selama satu dekade luar biasa dari 1996 hingga 2006, tim nasional tak terkalahkan dalam 15 pertandingan di Bilino Polje sebelum akhirnya kalah dari Hungaria.

Keajaiban Piala Dunia : Stadion ini menjadi tuan rumah pertandingan-pertandingan bersejarah yang memastikan tempat negara itu di Piala Dunia FIFA 2014, serta kemenangan adu penalti playoff Piala Dunia 2026 yang legendaris atas Italia.

Akar Abad Pertengahan: Nama 'Bilino Polje' diterjemahkan sebagai 'Lapangan Putih'. Ini adalah lokasi yang sangat bersejarah, tempat Bilino Polje Abjuration yang terkenal ditandatangani pada tahun 1203, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Bosnia abad pertengahan jauh sebelum sepakbola ada.

Cara menuju ke sana

Jika Anda datang dari ibu kota Sarajevo, naik bus regional adalah opsi yang paling efisien dan populer. Karena stadion terletak tepat di pusat kota Zenica, lokasi ini sangat mudah dijangkau dengan berjalan kaki begitu Anda tiba di kota.

Dengan Bus: Opsi terbaik dari Sarajevo. Naik bus antarkota secara luas dianggap sebagai pilihan terbaik karena keberangkatannya yang sering.

Naik bus di Sarajevo Autobuska Stanica utama. Perusahaan seperti Centrotrans Eurolines mengoperasikan rute setiap jam. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam lebih dan biayanya antara €8-€15.

Dengan Kereta: Jika Anda memiliki anggaran terbatas dan menginginkan perjalanan yang indah, kereta adalah alternatif yang bagus.

Dioperasikan oleh Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina (ŽFBH). Kereta berangkat dari Sarajevo ke Zenica. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam 35 hingga 45 menit dan biayanya €5-€7.

Dengan Mobil: Jika Anda berkendara dari Sarajevo, ambil jalan tol A1 menuju utara. Perjalanannya sekitar 70 km dan memakan waktu sekitar 45-50 menit. Tersedia fasilitas parkir berbayar tepat di sekitar area stadion.

Bosnia dan Herzegovina vs Swedia di UEFA Nations League: Semua yang perlu Anda ketahui

Bosnia dan Herzegovina vs Swedia: Performa terbaru

Peringkat FIFA: Bosnia dan Herzegovina (#61) vs Swedia (#37)

Dengan mencapai fase gugur Piala Dunia pada musim panas, Bosnia dan Herzegovina melampaui performa terbaik mereka sebelumnya di panggung global. Sebelum Piala Dunia, Bosnia dan Herzegovina tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan kandang, termasuk kemenangan adu penalti yang terkenal atas Italia.

Swedia juga tersingkir dari Piala Dunia FIFA 2026 pada babak 32 besar, kalah 3-0 dari Prancis. Meski meraih kemenangan meyakinkan 5-1 pada laga pembuka Piala Dunia mereka di Amerika Utara, mereka gagal melanjutkan start kemenangan tersebut, dengan kalah 5-1 dari Belanda dan imbang 1-1 melawan Jepang dalam dua laga grup berikutnya.

Bosnia dan Herzegovina vs Swedia: Rekor pertemuan terbaru

Swedia memenangi satu-satunya pertandingan sebelumnya yang dimainkan antara kedua negara. Mereka meraih kemenangan 4–2 dalam laga persahabatan internasional pada Mei 2010.

Ola Toivonen, Martin Olsson (dua kali), dan Marcus Berg mencetak gol untuk Swedia, sementara Sejad Salihović dan Ermin Zec menjebol gawang untuk Bosnia dan Herzegovina.

Head to Head Seri 0 0 1 Friendlies Sweden SWE 4 Bosnia and Herzegovina BIH 2 FT 2 Gol yang Dicetak 4 Pertandingan lebih dari 2.5 gol 1 / 1 Kedua tim sama-sama mencetak gol 1 / 1

Grp. 4 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Bosnia and Herzegovina BIH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Poland POL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Romania ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Sweden SWE 0 0 0 0 0 0 0 0 Promosi Play-off promosi Play-off degradasi Degradasi



