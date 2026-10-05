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UEFA Nations League B
team-logoBosnia and Herzegovina
Bilino Polje Stadium
team-logoPoland
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Cara mendapatkan tiket Bosnia dan Herzegovina vs Polandia: harga UEFA Nations League B, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Tickets
UEFA Nations League B
Bosnia and Herzegovina
Poland

Bosnia dan Herzegovina menghadapi Polandia di UEFA Nations League B. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Bosnia dan Herzegovina akan berhadapan dengan Polandia dalam laga menarik Grup B4 UEFA Nations League di Stadion Bilino Polje, Zenica, pada 5 Oktober 2026. Pertandingan bergengsi ini mempertemukan dua tim Eropa penuh gairah yang berebut poin penting di grup.

GOAL menyajikan semua detail penting yang Anda butuhkan untuk mengamankan tempat Anda di Stadion Bilino Polje. Temukan saluran penjualan tiket resmi, opsi pasar sekunder, informasi harga, dan cara mendapatkan tiket Anda hari ini.

Kapan kick-off Bosnia dan Herzegovina vs Polandia di UEFA Nations League B?

Bosnia dan Herzegovina vs Polandia akan berlangsung di Stadion Bilino Polje, Zenica, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

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UEFA Nations League B - Pekan 4
Bilino Polje Stadium

Di mana membeli tiket Bosnia dan Herzegovina vs Polandia?

Tiket resmi pertandingan dapat dibeli langsung melalui portal tiket Football Association of Bosnia and Herzegovina (NFSBIH), yang menangani penjualan utama untuk laga internasional kandang. Portal resmi tersebut adalah tujuan utama Anda untuk mendapatkan tiket dengan harga nominal selama periode prapenjualan dan penjualan umum.

Jika listing di situs resmi sudah habis, platform sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan Anda.

Berapa harga tiket Bosnia dan Herzegovina vs Polandia?

Harga tiket standar di portal tiket resmi NFSBIH biasanya mulai dari €20 untuk kursi masuk umum di belakang gawang, dengan biaya yang meningkat tergantung pada sektor kursi dan pandangan di dalam Stadion Bilino Polje.

Di marketplace sekunder seperti Ticombo, harga tiket pasar sekunder saat ini mulai dari €48 per kursi, dengan tarif akhir yang berfluktuasi berdasarkan sektor tempat duduk, lokasi, dan permintaan pasar secara real-time.

Bosnia dan Herzegovina vs Polandia UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Bosnia dan Herzegovina vs Polandia

Bosnia dan Herzegovina mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Amerika Serikat di Piala Dunia, meski mereka sempat mengalahkan Qatar 3-1 sebelumnya di turnamen tersebut. Dalam lima pertandingan itu, Bosnia mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh, tanpa kemenangan beruntun dalam rangkaian tersebut.

Lima pertandingan terakhir Polandia menghasilkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Nigeria dalam laga persahabatan, setelah kalah 0-2 dari Ukraina. Tim asuhan Urban mencetak tujuh gol dan kebobolan enam dalam rentang lima pertandingan tersebut, dengan kemenangan atas Albania dan Malta selama kualifikasi Piala Dunia menjadi satu-satunya catatan positif.

BIH

BIH - Performa

QAT
M3-1
USA
K2-0
POL
S0-0
ROU
M2-4
SWE
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
POL

POL - Performa

UKR
K0-2
NGA
S2-2
BIH
S0-0
SWE
K3-1
ROU
M6-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Bosnia dan Herzegovina vs Polandia: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Oktober 2020, ketika Polandia menang 3-0 dalam laga UEFA Nations League A di Warsawa. Sebelumnya, Bosnia dan Herzegovina mengalahkan Polandia 1-2 pada pertemuan sebelumnya di Sarajevo pada bulan yang sama. Dari lima pertemuan yang tercatat, Polandia memiliki rekor yang lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Bosnia, sementara satu laga berakhir imbang.

Head to Head

Bosnia and HerzegovinaSeriPoland
0
2
3
UEFA Nations League B
Poland badge
Poland
POL
0
Bosnia and Herzegovina badge
Bosnia and Herzegovina
BIH
0
FT
UEFA Nations League A
Poland badge
Poland
POL
3
Bosnia and Herzegovina badge
Bosnia and Herzegovina
BIH
0
FT
UEFA Nations League A
Bosnia and Herzegovina badge
Bosnia and Herzegovina
BIH
1
Poland badge
Poland
POL
2
FT
Friendlies
Poland badge
Poland
POL
1
Bosnia and Herzegovina badge
Bosnia and Herzegovina
BIH
0
FT
Friendlies
Bosnia and Herzegovina badge
Bosnia and Herzegovina
BIH
2
Poland badge
Poland
POL
2
FT
3Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Bosnia dan Herzegovina vs Polandia

Grp. 4

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
SwedenSwedenSWE
321063+37
S
M
M
2
Bosnia and HerzegovinaBosnia and HerzegovinaBIH
312053+25
S
M
S
3
PolandPolandPOL
311173+44
M
K
S
4
RomaniaRomaniaROU
3003312-90
K
K
K
Promosi
Play-off promosi
Degradasi
Play-off degradasi

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