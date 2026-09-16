Bosnia dan Herzegovina akan berhadapan dengan Polandia dalam laga menarik Grup B4 UEFA Nations League di Stadion Bilino Polje, Zenica, pada 5 Oktober 2026. Pertandingan bergengsi ini mempertemukan dua tim Eropa penuh gairah yang bersaing memperebutkan poin penting di grup.

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Kapan kick-off Bosnia dan Herzegovina vs Polandia di UEFA Nations League B?

Bosnia dan Herzegovina vs Polandia digelar di Stadion Bilino Polje, Zenica, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

UEFA Nations League B - Pekan 4 5 Okt 2026 - 14.45 Bilino Polje Stadium

Di mana membeli tiket Bosnia dan Herzegovina vs Polandia?

Tiket resmi pertandingan dapat dibeli langsung melalui portal tiket Football Association of Bosnia and Herzegovina (NFSBIH), yang menangani penjualan utama untuk laga internasional kandang. Portal resmi tersebut adalah tujuan utama Anda untuk mendapatkan tiket dengan harga nominal selama periode prapenjualan dan penjualan umum.

Jika daftar di situs resmi sudah habis terjual, platform sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan Anda.

Berapa harga tiket Bosnia dan Herzegovina vs Polandia?

Harga tiket standar di portal tiket resmi NFSBIH biasanya mulai dari €20 untuk kursi masuk umum di belakang gawang, dengan biaya meningkat tergantung sektor kursi dan pandangan di dalam Stadion Bilino Polje.

Di marketplace sekunder seperti Ticombo, harga tiket pasar sekunder saat ini mulai dari €48 per kursi, dengan tarif akhir berfluktuasi berdasarkan sektor tempat duduk, lokasi, dan permintaan pasar secara real-time.

Bosnia dan Herzegovina vs Polandia UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Bosnia dan Herzegovina vs Polandia

Bosnia dan Herzegovina mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Amerika Serikat di Piala Dunia, meski sebelumnya mereka mengalahkan Qatar 3-1 di turnamen yang sama. Dalam lima pertandingan itu, Bosnia mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh, tanpa kemenangan beruntun dalam rangkaian tersebut.

Lima pertandingan terakhir Polandia menghasilkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Nigeria dalam laga persahabatan, setelah kalah 0-2 dari Ukraina. Tim asuhan Urban mencetak tujuh gol dan kebobolan enam dalam rentang lima pertandingan itu, dengan kemenangan atas Albania dan Malta pada kualifikasi Piala Dunia menjadi satu-satunya sorotan positif.

Bosnia dan Herzegovina vs Polandia: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Oktober 2020, saat Polandia menang 3-0 dalam laga UEFA Nations League A di Warsawa. Sebelumnya, Bosnia dan Herzegovina mengalahkan Polandia 1-2 pada pertemuan sebelumnya di Sarajevo pada bulan yang sama. Dari lima pertandingan head-to-head yang tercatat, Polandia memiliki rekor yang lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Bosnia, sementara satu pertandingan lainnya berakhir imbang.

Klasemen Bosnia dan Herzegovina vs Polandia