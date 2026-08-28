Borussia Mönchengladbach akan menghadapi Mainz 05 pada Sabtu, 19 September 2026 di Borussia-Park, Mönchengladbach.

Dalam pertemuan liga terbaru mereka di venue yang sama pada April 2026, kedua tim bermain imbang 1-1 dalam laga yang berlangsung ketat. Dengan keuntungan bermain di kandang, Mönchengladbach akan berupaya meraih tiga poin penuh di hadapan pendukung mereka, sementara Mainz 05 mengincar performa kuat di laga tandang.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Borussia Mönchengladbach vs Mainz 05, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Borussia Moenchengladbach vs Mainz 05?

Borussia Mönchengladbach vs Mainz 05 akan digelar di Borussia-Park, Mönchengladbach.

Bundesliga - Pekan 4 19 Sep 2026 - 09.30 Ista-Borussia-Park

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Borussia Moenchengladbach vs Mainz 05?

Anda dapat membeli tiket untuk pertandingan Borussia Mönchengladbach vs Mainz 05 pada 19 September 2026 melalui beberapa saluran resmi dan sekunder:

Situs resmi klub (Borussia Mönchengladbach Ticketshop): Opsi paling aman dan paling langsung adalah situs resmi Borussia Mönchengladbach (borussia.de). Tiket pertandingan umumnya lebih dulu dijual kepada anggota resmi klub, lalu dilanjutkan dengan penjualan untuk umum jika masih ada kursi yang tersisa.

Platform penjualan ulang tiket sekunder: Jika tiket habis terjual melalui klub, Anda mungkin dapat menemukan tiket di agregator dan marketplace tiket sekunder seperti StubHub.

Tiket sektor tim tamu: Jika Anda ingin duduk bersama pendukung Mainz 05 di sektor tandang yang telah ditentukan, tiket tersedia langsung melalui portal tiket online resmi 1. FSV Mainz 05.

Berapa harga tiket Bundesliga Borussia Moenchengladbach vs Mainz 05?

Untuk laga Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs Mainz 05 pada 19 September 2026, harga tiket bervariasi tergantung apakah Anda membelinya langsung dari sumber resmi atau melalui marketplace sekunder:

Portal resmi klub (Borussia Mönchengladbach): Tiket resmi standar dengan harga normal yang dibeli langsung dari klub biasanya berkisar antara €15 hingga €55 untuk kategori tempat duduk reguler, tergantung apakah Anda memilih area berdiri di tribune (Nordkurve) atau bagian tribune dengan kursi.

Pasar sekunder & platform penjualan ulang: Di marketplace tiket sekunder dan agregator penjualan ulang seperti StubHub, harga awal untuk kursi standar umumnya mulai dari sekitar €20 hingga €60 . Bergantung pada ketersediaan, lokasi kursi (seperti tribune utama tengah), dan permintaan mendekati hari pertandingan, rata-rata listing pasar sekunder untuk laga ini berada di kisaran €60 hingga €250+ .

VIP & hospitality: Paket hospitality premium dan kursi pengalaman VIP untuk laga ini dimulai jauh lebih tinggi, sering kali mulai dari €300 dan melebihi €1.000 untuk executive suite.

Borussia Moenchengladbach vs Mainz 05 Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Borussia Moenchengladbach vs Mainz 05

Borussia Mönchengladbach memenangi semua lima pertandingan terakhir mereka di pramusim dan DFB-Pokal. Laga terakhir mereka adalah kemenangan meyakinkan 5-0 atas TSV Schott Mainz di ajang piala pada 23 Agustus. Sebelumnya di pramusim mereka mengalahkan Aston Villa 2-1 dan Velbert 8-0. Dalam lima pertandingan tersebut, Gladbach mencetak 20 gol dan hanya kebobolan dua kali, catatan yang menunjukkan skuad yang terorganisasi dengan baik dan klinis.

Mainz 05 juga berada dalam performa sangat baik, memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka dengan satu hasil imbang. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 9-0 di ajang piala atas VfB Krieschow pada 23 Agustus. Tim asuhan Fischer juga mengalahkan AFC Bournemouth 2-1 dan Paris FC 4-0 di pramusim, dan hanya bermain imbang melawan Udinese, 3-3. Mainz mencetak 17 gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

Borussia Moenchengladbach vs Mainz 05: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru kedua tim berakhir 1-1 di Borussia-Park pada 19 April 2026, dalam ajang Bundesliga. Sebelumnya, Mainz 05 kalah 1-0 di kandang dari Gladbach pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di Bundesliga, Gladbach meraih satu kemenangan, Mainz meraih satu kemenangan, dan tiga laga berakhir imbang, dengan kedua klub kesulitan untuk benar-benar unggul satu sama lain dalam duel ini.