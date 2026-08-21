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Cara mendapatkan tiket Borussia Monchengladbach vs Elversberg: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Bundesliga

Borussia Monchengladbach menghadapi Elversberg di Bundesliga. Berikut cara Anda mengamankan tiketnya

Borussia Moenchengladbach menghadapi Elversberg pada Sabtu, 5 September 2026 di Borussia-Park, Mönchengladbach.

Laga kandang ini memberi Mönchengladbach peluang pada awal musim untuk mengamankan poin penting, sementara tim tamu Elversberg berupaya menegaskan pijakan mereka di kompetisi kasta tertinggi. Kedua tim sebelumnya baru sekali bertemu secara kompetitif di level senior, dengan Mönchengladbach meraih kemenangan meyakinkan 5-0 atas Elversberg pada putaran kedua DFB-Pokal pada Desember 2020.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Borussia Moenchengladbach vs Elversberg, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Borussia Moenchengladbach vs Elversberg?

Borussia Moenchengladbach menjamu Elversberg di Borussia-Park, Mönchengladbach, pada pekan pembuka musim Bundesliga.

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Bundesliga - Pekan 2
Ista-Borussia-Park

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Borussia Moenchengladbach vs Elversberg?

1. Penjualan resmi klub tuan rumah (Borussia Mönchengladbach)

  • Beli langsung melalui portal tiket online resmi tim tuan rumah.
  • Anggota klub mendapatkan jendela pemesanan prioritas lebih awal sebelum sisa tiket dibuka untuk publik umum.
  • Jika kursi reguler habis terjual, periksa bursa tiket resmi sekunder di situs web klub untuk penjualan kembali dengan harga nominal langsung dari pemegang tiket musiman.

2. Blok suporter tim tamu (SV Elversberg)

  • Suporter tim tamu sebaiknya membeli tiket langsung melalui toko tiket resmi SV Elversberg untuk mendapatkan kursi di sektor tamu yang telah ditentukan di BORUSSIA-PARK.

3. Marketplace penjualan kembali pihak ketiga

  • Platform tiket sekunder seperti Stubhub memiliki listing yang tersedia, meski harga umumnya dinaikkan di atas harga nominal resmi tergantung permintaan.

Berapa harga tiket Bundesliga Borussia Moenchengladbach vs Elversberg?

Untuk pertandingan Bundesliga antara Borussia Mönchengladbach dan SV Elversberg di BORUSSIA PARK, harga tiket di pasar resmi maupun sekunder adalah:

  • Harga resmi: Langsung dari portal klub, harga tiket standar non-VIP umumnya berada dalam kisaran €15 hingga €55 di kategori standar.
  • Pasar penjualan kembali: Di platform pihak ketiga seperti Stubhub, harga awal untuk tiket masuk dasar biasanya dimulai dari sekitar €20 hingga €50, sementara rata-rata listing sekunder berada di kisaran €170 dan €300 tergantung permintaan per sektor dan ketersediaan.

Borussia Moenchengladbach vs Elversberg Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Borussia Moenchengladbach vs Elversberg

Borussia Moenchengladbach memasuki laga pembuka Bundesliga dengan lima kemenangan dari lima laga uji coba pramusim, mencetak 20 gol dan hanya kebobolan dua kali dalam rangkaian pertandingan tersebut. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Aston Villa pada 15 Agustus, sementara hasil paling mencolok mereka datang dalam kemenangan telak 8-0 atas Velbert. Rangkaian itu menjadi sapu bersih dalam jadwal persiapan musim panas mereka.

Elversberg mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan pramusim terakhir mereka. Mereka mengalahkan Lorient 4-1 dalam laga uji coba terakhir pada 15 Agustus dan sebelumnya mencetak lima gol ke gawang Strasbourg dalam kemenangan 5-2. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Viktoria Köln 1904 pada pertengahan Juli. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak 12 gol dan kebobolan enam gol.

BMG

BMG - Performa

WUP
M0-6
ESN
M1-2
HRO
M1-3
VEL
M0-8
AVL
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
21/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
ELV

ELV - Performa

FCK
K2-1
NEC
M0-1
STR
M5-2
MLL
S1-1
FCL
M4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Borussia Moenchengladbach vs Elversberg: Rekor head-to-head terbaru

Kedua klub hanya pernah bertemu sekali dalam catatan yang tersedia, dengan Borussia Moenchengladbach menang 5-0 saat tandang ke markas Elversberg di DFB-Pokal pada Desember 2020. Hasil itu menjadi satu-satunya data head-to-head antara kedua tim ini, yang berarti konteks historis yang bisa dijadikan acuan menjelang pertemuan pertama mereka di Bundesliga sangat terbatas.

Head to Head

Borussia MoenchengladbachSeriElversberg
1
0
0
DFB-Pokal
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
5
FT
5Gol yang Dicetak0
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/1
Kedua tim sama-sama mencetak gol0/1

Klasemen Borussia Moenchengladbach vs Elversberg

Di klasemen Bundesliga, Borussia Moenchengladbach saat ini menempati posisi kelima, sementara Elversberg berada di urutan ketujuh.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC KoelnFC KoelnKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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