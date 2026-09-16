Borussia Dortmund akan menghadapi Werder Bremen pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di Signal Iduna Park, Dortmund.

Dalam pertemuan liga terbaru mereka pada 16 Mei 2026, Dortmund meraih kemenangan tandang meyakinkan 2-0 di markas Werder Bremen. Dalam lima pertemuan terakhir kedua tim, Dortmund mendominasi dengan tiga kemenangan berbanding satu kemenangan milik Bremen, serta satu hasil imbang.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Borussia Dortmund vs Werder Bremen, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Borussia Dortmund vs Werder Bremen?

Borussia Dortmund vs Werder Bremen akan kick-off di Signal Iduna Park, Dortmund, pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Bundesliga - Pekan 5 9 Okt 2026 - 14.30 Signal Iduna Park

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Borussia Dortmund vs Werder Bremen?

Untuk membeli tiket Borussia Dortmund vs. Werder Bremen di Signal Iduna Park, Anda memiliki empat opsi utama melalui jalur resmi dan sekunder:

1. Toko Tiket Resmi BVB (Penjualan Primer)

Tiket dirilis langsung melalui portal tiket resmi Borussia Dortmund sekitar 4 hingga 6 pekan sebelum pertandingan. Anggota resmi klub Borussia Dortmund mendapatkan akses prioritas untuk membeli tiket 1 hingga 2 hari sebelum sisa tiket dijual untuk umum. Jika masih ada tiket tersisa setelah prapenjualan untuk anggota, tiket tersebut akan dibuka untuk umum. Namun, laga Bundesliga dengan permintaan tinggi sering kali sudah habis terjual pada fase anggota.

2. Pasar Tiket Sekunder BVB (Penjualan Ulang Resmi)

Jika prapenjualan reguler habis terjual, pemegang tiket musiman dan pemegang tiket harian yang tidak bisa hadir dapat menjual tiket mereka secara legal melalui pasar tiket sekunder resmi BVB di situs klub. Tiket-tiket ini divalidasi dan diterbitkan ulang secara elektronik oleh klub, sehingga dipastikan resmi, aman, dan dijual dengan harga nominal.

3. Paket VIP & Hospitality

Paket hospitality dan VIP resmi dapat dibeli langsung melalui situs klub tanpa perlu menjadi anggota klub. Paket ini mencakup tiket pertandingan beserta akses lounge stadion, layanan makanan, dan minuman, meski harganya lebih tinggi dibanding kursi reguler.

4. Platform Tiket Sekunder

Jika penjualan primer resmi habis terjual, tiket sering tersedia melalui marketplace tiket sekunder seperti StubHub, meski harganya bisa bervariasi bergantung pada permintaan.

Berapa harga tiket Bundesliga Borussia Dortmund vs Werder Bremen?

Harga tiket resmi untuk pertandingan kandang Borussia Dortmund di Signal Iduna Park biasanya berkisar dari €19 hingga €80 untuk tiket pertandingan tunggal dewasa standar di toko tiket resmi BVB.

Harga Tiket Resmi (Harga Nominal)

Area Berdiri (Südtribüne / Yellow Wall): sekitar €19 - €25

Tiket Kursi: sekitar €35 - €80 (bervariasi berdasarkan kategori dan tier stadion)

Tiket Remaja / Anak (di bawah 14 tahun): sekitar €10

Paket VIP & Hospitality: sekitar €200 - €500+ tergantung paket lounge yang dipilih

Opsi Pasar Sekunder & Penjualan Ulang

Pasar Penjualan Ulang Resmi BVB: Dijual dengan tarif harga nominal standar ( €19 - €80 ) karena tiket diterbitkan ulang oleh pemegang tiket musiman.

Platform Penjualan Ulang Sekunder: Harga di platform tiket sekunder seperti Stubhub berfluktuasi berdasarkan permintaan, umumnya dimulai dari sekitar €75 hingga €170 untuk kategori kursi standar.

Borussia Dortmund vs Werder Bremen Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Borussia Dortmund vs Werder Bremen

Borussia Dortmund memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya, kalah sekali dan imbang sekali. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3:2 di markas TSG Hoffenheim di Bundesliga, setelah juga mengalahkan Hamburger SV 2:0 pada pekan pembuka dan HEBC Hamburg 5:0 di DFB-Pokal. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu adalah saat kalah 1:2 dari Bayern Munich di Supercup. Dalam lima pertandingan tersebut, Dortmund mencetak 12 gol dan kebobolan tujuh kali.

Werder Bremen memenangi dua dari lima pertandingan terakhirnya, kalah dua kali dan imbang sekali. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3:1 atas RB Leipzig di Bundesliga pada matchday 2, setelah kalah 4:1 di markas Freiburg pada pekan pembuka. Bremen juga mengalahkan SK Hansa Lüneburg 3:0 di DFB-Pokal dalam rangkaian ini. Dalam lima pertandingan terakhir mereka, Bremen menunjukkan kemampuan mencetak gol, tetapi juga rutin kebobolan.

Borussia Dortmund vs Werder Bremen: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berlangsung pada 16 Mei 2026 di Bundesliga, ketika Borussia Dortmund menang 2:0 di kandang Werder Bremen. Jika melihat lima pertemuan terakhir, Dortmund unggul jelas dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Werder, dengan satu laga berakhir imbang. Hasil paling timpang dalam rangkaian itu adalah kemenangan 3:0 Dortmund pada Januari 2026.