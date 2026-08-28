Borussia Dortmund akan menghadapi Paderborn pada Sabtu, 12 September 2026 di Signal Iduna Park, Dortmund.

Kedua tim akan memasuki pekan pertandingan ini dengan target membangun momentum awal musim dan mengamankan poin penting di klasemen kasta tertinggi Jerman. Pertemuan kompetitif antara kedua tim ini di masa lalu kerap menghadirkan laga dengan banyak gol, yang membuat duel ini menarik bagi para penggemar sepakbola.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Borussia Dortmund vs Paderborn, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Borussia Dortmund vs Paderborn?

Borussia Dortmund akan menjamu Paderborn di Signal Iduna Park, Dortmund, dengan kick-off dijadwalkan untuk matchday pembuka Bundesliga.

Bundesliga - Pekan 3 12 Sep 2026 - 09.30 Signal Iduna Park

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Borussia Dortmund vs Paderborn?

Untuk membeli tiket Borussia Dortmund vs. SC Paderborn 07 di Bundesliga, Anda memiliki dua opsi utama tergantung apakah pertandingan dimainkan di Signal Iduna Park (Dortmund) atau Home Deluxe Arena (Paderborn):

Borussia Dortmund (Laga kandang): Beli langsung melalui BVB Ticketshop resmi di situs klub (bvb.de). Tiket biasanya lebih dulu dibuka untuk anggota klub BVB sebelum sisa kursi dijual secara umum.

SC Paderborn 07 (Laga tandang): Beli melalui toko tiket online resmi Paderborn (scp07.de). Jika Anda ingin duduk di sektor tim tamu di Paderborn, tiket tandang didistribusikan melalui sistem penjualan tiket tandang resmi Borussia Dortmund.

Platform tiket sekunder Jika tiket habis terjual di kanal resmi klub, Anda dapat mencari kursi resale di marketplace tiket sekunder seperti StubHub. Perlu diingat bahwa harga di platform sekunder bisa lebih tinggi daripada harga nominal.

Berapa harga tiket Bundesliga Borussia Dortmund vs Paderborn?

Harga tiket Borussia Dortmund vs. SC Paderborn bervariasi tergantung apakah Anda membeli tiket utama dengan harga nominal langsung melalui klub atau tiket resale melalui platform sekunder:

Harga utama / resmi klub (harga nominal) harga resmi Borussia Dortmund:

Tempat berdiri (Yellow Wall / Südtribüne): Sekitar £16 (€18,50).

Kategori 6 (Tempat duduk tier bawah): Sekitar £30 (€35,00).

Kategori 5 (Tempat duduk standar): Sekitar £43 (€50,00).

Kategori 2 hingga 4 (Tempat duduk tribun samping): Sekitar £49 hingga £60 (€57,00–€70,00).

Kategori 1 & tempat duduk premium: Sekitar £73 hingga £82 (€85,00–€95,00).

Harga pasar sekunder & resale Karena tingginya permintaan dan terbatasnya ketersediaan bagi non-anggota, harga di platform tiket sekunder resmi (seperti StubHub) berfluktuasi berdasarkan permintaan pasar:

Resale level masuk / tempat berdiri: Mulai dari sekitar £40 hingga £55 .

Tempat duduk kategori standar: Biasanya berkisar antara £85 dan £130 .

Kategori 1 & lokasi premium: Bisa berkisar dari £150 hingga £210+ .

Borussia Dortmund vs Paderborn di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Borussia Dortmund vs Paderborn

Borussia Dortmund memasuki musim Bundesliga dengan rangkaian hasil terkini yang sulit, mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Satu-satunya kemenangan mereka datang dalam laga persahabatan melawan FC Tokyo dengan skor 1-0. Mereka bermain imbang 2-2 melawan Roma di pramusim sebelum kalah 2-3 dari Arsenal dalam laga persahabatan, lalu tumbang 1-2 dari Bayern Munich di Supercup pada 22 Agustus. Dalam lima pertandingan itu, Dortmund mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan.

Lima hasil terakhir Paderborn menunjukkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 4-2 atas 1. FC Phoenix Luebeck di DFB-Pokal pada 23 Agustus. Mereka dua kali bermain imbang dengan Werder Bremen, keduanya berakhir 2-2, dan mengalahkan Osnabrueck 2-0 di pramusim. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi melawan Magdeburg, 0-2, pada akhir Juli. Paderborn mencetak 10 gol dan kebobolan enam dalam lima laga tersebut.

Borussia Dortmund vs Paderborn: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di DFB-Pokal pada 2 Februari 2021, saat Borussia Dortmund mengalahkan Paderborn 3-2. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir yang tercatat, Dortmund meraih tiga kemenangan, dengan satu hasil imbang dan satu kemenangan untuk Paderborn. Hasil paling timpang terjadi dalam laga Bundesliga pada 31 Mei 2020, ketika Paderborn menjamu Dortmund dan kalah 1-6, sementara laga persahabatan pada Januari 2017 menghasilkan skor yang sama untuk keunggulan Dortmund.