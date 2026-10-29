Superclásico antara Boca Juniors dan River Plate dikenal luas sebagai rivalitas antarklub paling sengit dan penuh gairah di dunia sepakbola. Berlangsung di Buenos Aires, laga ini mempertemukan dua klub tersukses Argentina di hadapan puluhan ribu suporter yang bernyanyi dan menabuh drum.

Kapan laga Boca Juniors kontra River Plate di Liga Profesional dimulai?

Liga Profesional - Pekan 15 1 Nov 2026 - 13.00

Catatan: Jadwal pertandingan sepakbola domestik Argentina dapat berubah hari atau jam sepak mulanya dalam waktu singkat karena kebutuhan siaran dan arahan keamanan setempat. Selalu pastikan jadwal final 72 hingga 96 jam sebelum sepak mula.

Bagaimana cara membeli tiket Boca Juniors kontra River Plate?

Untuk memahami akses ke Superclásico, ada tiga aturan yang perlu diketahui:

Prioritas Anggota Klub (Socios): Boca Juniors menerapkan sistem keanggotaan klub (Soy Socio). Akses pertandingan diberikan kepada anggota aktif (socios activos) berdasarkan riwayat kehadiran mereka di pertandingan (filtros). Karena permintaan dari anggota melebihi kapasitas stadion, tiket tidak dijual untuk umum melalui loket klub. Verifikasi Identitas (Tribuna Segura): Kementerian Keamanan Argentina menerapkan program Tribuna Segura di semua titik masuk stadion. Setiap penonton harus menunjukkan identitas resmi berfoto (DNI nasional bagi warga Argentina; paspor fisik asli bagi pengunjung asing) yang datanya sesuai dengan basis data tiket di pos pemeriksaan polisi. Format Kredensial: Akses masuk diproses menggunakan kartu keanggotaan elektronik, kartu magnetik fisik, atau kredensial digital berkode QR yang dipersonalisasi, bergantung pada kategori tempat duduk dan sektor yang dialokasikan.

Boca Juniors kontra River Plate di Liga Profesional: Semua yang perlu diketahui

Performa Boca Juniors dan River Plate

Boca Juniors mencatat empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, tanpa kekalahan selama periode tersebut. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Central Cordoba de Santiago di Liga Profesional pada 12 September, setelah menang 1-0 atas Sao Paulo di Copa Sudamericana pada 9 September. Hasil imbang 2-2 melawan Gimnasia Mendoza pada 5 September menjadi satu-satunya laga dalam periode itu ketika Boca gagal meraih poin penuh. Boca mencetak tujuh gol dan kebobolan tiga kali dalam lima pertandingan tersebut.

River Plate meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan tandang 2-1 atas Atletico Tucuman di Liga Profesional pada 12 September. Dalam periode yang sama, mereka juga menang 3-1 atas Independiente Rivadavia dan 3-2 atas Banfield, keduanya di laga tandang. Satu-satunya kekalahan terjadi saat menghadapi Santa Fe di Copa Sudamericana. River mencetak sembilan gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

Boca Juniors kontra River Plate: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru kedua klub terjadi di Liga Profesional pada 19 April 2026, ketika River Plate menjamu Boca Juniors dan kalah 1-0. Sebelumnya, Boca menang 2-0 atas River di kandang pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Boca Juniors unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik River, serta satu hasil imbang, dengan kemenangan 3-2 Boca di markas River dalam Copa de la Liga Profesional pada April 2024.

Klasemen Boca Juniors dan River Plate