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Liga Profesional
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Cara mendapatkan tiket Boca Juniors vs River Plate di saat-saat terakhir: Harga tiket Liga Profesional, informasi pertandingan Superclasico, dan lainnya

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Boca Juniors menghadapi River Plate di Liga Profesional. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Superclásico antara Boca Juniors dan River Plate dikenal luas sebagai rivalitas antarklub paling sengit dan penuh gairah di dunia sepakbola. Berlangsung di Buenos Aires, laga ini mempertemukan dua klub tersukses Argentina di hadapan puluhan ribu suporter yang bernyanyi dan menabuh drum.

Kapan laga Boca Juniors kontra River Plate di Liga Profesional dimulai?

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Liga Profesional - Pekan 15

Catatan: Jadwal pertandingan sepakbola domestik Argentina dapat berubah hari atau jam sepak mulanya dalam waktu singkat karena kebutuhan siaran dan arahan keamanan setempat. Selalu pastikan jadwal final 72 hingga 96 jam sebelum sepak mula.

Bagaimana cara membeli tiket Boca Juniors kontra River Plate?

Untuk memahami akses ke Superclásico, ada tiga aturan yang perlu diketahui:

  1. Prioritas Anggota Klub (Socios): Boca Juniors menerapkan sistem keanggotaan klub (Soy Socio). Akses pertandingan diberikan kepada anggota aktif (socios activos) berdasarkan riwayat kehadiran mereka di pertandingan (filtros). Karena permintaan dari anggota melebihi kapasitas stadion, tiket tidak dijual untuk umum melalui loket klub.
  2. Verifikasi Identitas (Tribuna Segura): Kementerian Keamanan Argentina menerapkan program Tribuna Segura di semua titik masuk stadion. Setiap penonton harus menunjukkan identitas resmi berfoto (DNI nasional bagi warga Argentina; paspor fisik asli bagi pengunjung asing) yang datanya sesuai dengan basis data tiket di pos pemeriksaan polisi.
  3. Format Kredensial: Akses masuk diproses menggunakan kartu keanggotaan elektronik, kartu magnetik fisik, atau kredensial digital berkode QR yang dipersonalisasi, bergantung pada kategori tempat duduk dan sektor yang dialokasikan.

Boca Juniors kontra River Plate di Liga Profesional: Semua yang perlu diketahui

Performa Boca Juniors dan River Plate

Boca Juniors mencatat empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, tanpa kekalahan selama periode tersebut. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Central Cordoba de Santiago di Liga Profesional pada 12 September, setelah menang 1-0 atas Sao Paulo di Copa Sudamericana pada 9 September. Hasil imbang 2-2 melawan Gimnasia Mendoza pada 5 September menjadi satu-satunya laga dalam periode itu ketika Boca gagal meraih poin penuh. Boca mencetak tujuh gol dan kebobolan tiga kali dalam lima pertandingan tersebut.

River Plate meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan tandang 2-1 atas Atletico Tucuman di Liga Profesional pada 12 September. Dalam periode yang sama, mereka juga menang 3-1 atas Independiente Rivadavia dan 3-2 atas Banfield, keduanya di laga tandang. Satu-satunya kekalahan terjadi saat menghadapi Santa Fe di Copa Sudamericana. River mencetak sembilan gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

BOC

BOC - Performa

INS
S2-2
VAS
K0-1
TAL
M2-1
VAS
M1-3
IND
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
RIV

RIV - Performa

HUR
K1-2
EST
M1-0
SAR
S1-1
BEL
M0-3
RAC
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Boca Juniors kontra River Plate: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru kedua klub terjadi di Liga Profesional pada 19 April 2026, ketika River Plate menjamu Boca Juniors dan kalah 1-0. Sebelumnya, Boca menang 2-0 atas River di kandang pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Boca Juniors unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik River, serta satu hasil imbang, dengan kemenangan 3-2 Boca di markas River dalam Copa de la Liga Profesional pada April 2024.

Head to Head

Boca JuniorsSeriRiver Plate
3
0
2
Liga Profesional
River Plate badge
River Plate
RIV
0
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
FT
Liga Profesional
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
2
River Plate badge
River Plate
RIV
0
FT
Liga Profesional
River Plate badge
River Plate
RIV
2
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
FT
Liga Profesional
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
0
River Plate badge
River Plate
RIV
1
FT
Copa de la Liga Profesional
River Plate badge
River Plate
RIV
2
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
3
FT
7Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Boca Juniors dan River Plate

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