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UEFA Nations League A
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Cara mendapatkan tiket Belgia vs Prancis: harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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UEFA Nations League A
Belgium
France

Belgia menghadapi Prancis di UEFA Nations League A. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Belgia menjamu Prancis di King Baudouin Stadium, Brussels, pada Senin, 28 September, sebelum kedua tim kembali bertemu pada leg kedua di Stade de France, Saint-Denis, sepekan kemudian. Kedua pertandingan ini merupakan bagian dari jadwal berat League A, Grup A1, yang juga dihuni Italia dan Turki, dengan derby Prancis-Belgia selalu memiliki tensi tambahan mengingat sejarah antara kedua negara.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Belgia vs Prancis sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan kick-off Belgia vs Prancis di UEFA Nations League A?

Belgia vs Prancis digelar di Koning Boudewijnstadion, Brussels, dengan waktu kick-off yang masih akan dikonfirmasi.

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UEFA Nations League A - Pekan 2
Koning Boudewijnstadion

Di mana membeli tiket Belgia vs Prancis?

Tiket untuk pertandingan di Brussels pertama kali tersedia melalui saluran tiket resmi Royal Belgian Football Association, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota sebelum sisa alokasi dijual secara umum. Saluran resmi French Football Federation (FFF), termasuk penjualan langsung melalui Stade de France, menjadi pilihan utama yang setara untuk leg kedua di Saint-Denis.

StubHub adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah habis terjual. Platform ini menampilkan berbagai opsi tempat duduk untuk pertandingan pembuka di King Baudouin Stadium, Brussels, serta listing untuk leg kedua di Stade de France.

Beberapa hal yang perlu diketahui soal pembelian tiket untuk duel ini:

  • Penjualan umum resmi - dibuka setelah periode prioritas anggota berakhir, biasanya semakin dekat ke hari pertandingan
  • Ketersediaan terbatas - listing resmi untuk laga di Brussels menunjukkan hanya sebagian kecil tiket yang tersisa, dengan permintaan meningkat cepat
  • Transfer terjamin - setiap pembelian di StubHub didukung program FanProtect milik platform tersebut, memberi keyakinan kepada pembeli bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan
  • Pasar sekunder - StubHub adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah habis terjual

Mengingat betapa cepatnya laga di Brussels mulai penuh, pemesanan lebih awal sangat disarankan untuk kedua leg derby ini.

Berapa harga tiket Belgia vs Prancis?

Harga resmi untuk laga di Brussels ditetapkan melalui saluran tiket Royal Belgian Football Association, dengan rentang penuh dari kursi standar hingga premium tersedia pada harga nominal selama alokasi masih ada. Harga resmi FFF dan Stade de France berlaku untuk laga di Saint-Denis dengan cara yang sama.

StubHub adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah habis terjual, dan berikut gambaran kasar soal apa yang bisa diharapkan di sana:

  • Kursi termurah (Brussels): mulai sekitar €50, biasanya di tier atas di belakang gawang di King Baudouin Stadium
  • Kursi kelas menengah (Brussels): tempat duduk sentral di sepanjang garis tengah lapangan, dengan harga yang jauh lebih tinggi
  • Leg kedua di Saint-Denis: harga di Stade de France diperkirakan bergerak serupa mengingat status derby dari laga ini, dengan permintaan meningkat saat pertandingan semakin dekat

Seperti halnya laga derby dengan permintaan tinggi, harga bisa berubah cepat, jadi mengamankan kursi lebih awal umumnya menjadi pilihan yang lebih aman jika Anda bekerja dengan anggaran tertentu.

Belgia vs Prancis UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Belgia vs Prancis

Belgia menatap laga ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Spanyol di perempat-final Piala Dunia. Sebelumnya, mereka mencatat kemenangan 1-4 atas Amerika Serikat dan kemenangan 3-2 melawan Senegal, sementara pembantaian 1-5 atas Selandia Baru menjadi hasil paling meyakinkan dalam rangkaian tersebut. Hasil imbang tanpa gol melawan Iran melengkapi rangkaian lima pertandingan itu. Belgia mencetak 11 gol dan kebobolan delapan gol dalam laga-laga tersebut.

Lima pertandingan terakhir Prancis menghasilkan tiga kemenangan dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 4-6 dari Inggris di semi-final Piala Dunia. Mereka juga kalah 0-2 dari Spanyol dalam play-off perebutan tempat ketiga, tetapi kemenangan sebelumnya atas Maroko (2-0), Paraguay (1-0), dan Swedia (3-0) menunjukkan kemampuan mereka untuk mengendalikan pertandingan. Prancis mencetak 10 gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan itu.

BEL

BEL - Performa

IRN
S0-0
NZL
M1-5
SEN
M3-2
USA
M1-4
ESP
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
FRA

FRA - Performa

SWE
M3-0
PAR
M0-1
MAR
M2-0
ESP
K0-2
ENG
K4-6
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Belgia vs Prancis: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-2 untuk Prancis, dalam laga UEFA Nations League A yang dimainkan di Brussels pada Oktober 2024. Dalam lima pertemuan terakhir, Prancis menang empat kali berbanding satu kemenangan Belgia, dengan satu-satunya kemenangan Belgia datang di semi-final Piala Dunia 2018 yang berakhir 0-1 untuk Prancis pada pertemuan sebaliknya. Prancis menjadi tim yang dominan dalam sejarah pertemuan terbaru antara kedua negara.

Head to Head

BelgiumSeriFrance
0
0
5
UEFA Nations League A
Belgium badge
Belgium
BEL
1
France badge
France
FRA
2
FT
UEFA Nations League A
France badge
France
FRA
2
Belgium badge
Belgium
BEL
0
FT
European Championship
France badge
France
FRA
1
Belgium badge
Belgium
BEL
0
FT
UEFA Nations League A
Belgium badge
Belgium
BEL
2
France badge
France
FRA
3
FT
World Cup
France badge
France
FRA
1
Belgium badge
Belgium
BEL
0
FT
3Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Belgia vs Prancis

Di UEFA Nations League A Grup 1, Belgia saat ini berada di posisi pertama sementara Prancis di posisi kedua.

Grp. 1

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BelgiumBelgiumBEL
00000000
2
FranceFranceFRA
00000000
3
ItalyItalyITA
00000000
4
TurkiyeTurkiyeTUR
00000000
Championship Playoff
Play-off degradasi
Degradasi

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