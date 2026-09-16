Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
UEFA Nations League A
team-logoBelgium
Koning Boudewijnstadion
team-logoFrance
Book Belgium vs France Tickets

Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Belgia vs Prancis: harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Belgium
France

Belgia menghadapi Prancis di UEFA Nations League A. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Belgia akan berhadapan dengan Prancis dalam laga besar UEFA Nations League di Stadion Raja Baudouin, Brussels, pada 28 September 2026. Derby bergengsi ini mempertemukan dua kekuatan besar sepakbola Eropa yang memburu posisi teratas di grup mereka.

GOAL menyajikan semua detail yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket pertandingan blockbuster ini. Temukan tempat membeli tiket, informasi harga, dan cara mendapatkan tiket Anda hari ini.

Kapan kick-off Belgia vs Prancis di UEFA Nations League A?

Belgia vs Prancis akan digelar di Koning Boudewijnstadion, Brussels, dengan waktu kick-off yang masih akan dikonfirmasi.

crest
UEFA Nations League A - Pekan 2
Koning Boudewijnstadion

Di mana membeli tiket Belgia vs Prancis?

Tiket resmi pertandingan dapat dibeli langsung melalui portal tiket Royal Belgian Football Association (RBFA), yang menangani penjualan utama untuk laga kandang Belgia. Portal resmi tersebut menjadi tujuan pertama Anda untuk mengamankan tiket dengan harga nominal selama periode prapenjualan dan penjualan umum.

Jika daftar tiket di situs resmi sudah habis terjual, platform sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan Anda.

Berapa harga tiket Belgia vs Prancis?

Harga tiket standar di situs resmi RBFA dimulai dari €35 untuk tiket masuk umum, dengan biaya yang bervariasi tergantung pada sektor kursi dan sudut pandang di seluruh Stadion Raja Baudouin.

Di marketplace sekunder seperti StubHub, harga tiket pasar sekunder saat ini dimulai dari €115 per kursi, berfluktuasi berdasarkan ketersediaan real-time dan permintaan pasar.

Belgia vs Prancis UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Belgia vs Prancis

Belgia mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Spanyol di perempat-final Piala Dunia. Sebelumnya, mereka mengalahkan AS 4-1 dan Senegal 3-2, sementara hasil paling meyakinkan dalam periode itu adalah kemenangan 5-1 atas Selandia Baru. Belgia mencetak 11 gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Prancis juga meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 6-4 dari Inggris di semi-final Piala Dunia, yang terjadi setelah kekalahan 2-0 dari Spanyol di perebutan tempat ketiga. Sebelumnya di turnamen itu mereka mengalahkan Maroko 2-0, Paraguay 1-0, dan Swedia 3-0, mencetak 10 gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

BEL

BEL - Performa

IRN
S0-0
NZL
M1-5
SEN
M3-2
USA
M1-4
ESP
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
FRA

FRA - Performa

SWE
M3-0
PAR
M0-1
MAR
M2-0
ESP
K0-2
ENG
K4-6
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Belgia vs Prancis: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru kedua tim ini berakhir 2-1 untuk Prancis, dalam laga UEFA Nations League A yang dimainkan di Brussels pada Oktober 2024. Dalam lima pertemuan terakhir, Prancis menang empat kali berbanding satu kemenangan Belgia, dengan satu-satunya kemenangan Belgia datang pada semi-final Piala Dunia 2018. Prancis menjadi kekuatan dominan dalam duel ini dalam beberapa tahun terakhir.

Head to Head

BelgiumSeriFrance
0
0
5
UEFA Nations League A
Belgium badge
Belgium
BEL
1
France badge
France
FRA
2
FT
UEFA Nations League A
France badge
France
FRA
2
Belgium badge
Belgium
BEL
0
FT
European Championship
France badge
France
FRA
1
Belgium badge
Belgium
BEL
0
FT
UEFA Nations League A
Belgium badge
Belgium
BEL
2
France badge
France
FRA
3
FT
World Cup
France badge
France
FRA
1
Belgium badge
Belgium
BEL
0
FT
3Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google