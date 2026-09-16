Belgia akan berhadapan dengan Prancis dalam laga besar UEFA Nations League di Stadion Raja Baudouin, Brussels, pada 28 September 2026. Derby bergengsi ini mempertemukan dua kekuatan besar sepakbola Eropa yang memburu posisi teratas di grup mereka.

GOAL menyajikan semua detail yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket pertandingan blockbuster ini. Temukan tempat membeli tiket, informasi harga, dan cara mendapatkan tiket Anda hari ini.

Kapan kick-off Belgia vs Prancis di UEFA Nations League A?

Belgia vs Prancis akan digelar di Koning Boudewijnstadion, Brussels, dengan waktu kick-off yang masih akan dikonfirmasi.

UEFA Nations League A - Pekan 2 28 Sep 2026 - 14.45 Koning Boudewijnstadion

Di mana membeli tiket Belgia vs Prancis?

Tiket resmi pertandingan dapat dibeli langsung melalui portal tiket Royal Belgian Football Association (RBFA), yang menangani penjualan utama untuk laga kandang Belgia. Portal resmi tersebut menjadi tujuan pertama Anda untuk mengamankan tiket dengan harga nominal selama periode prapenjualan dan penjualan umum.

Jika daftar tiket di situs resmi sudah habis terjual, platform sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan Anda.

Berapa harga tiket Belgia vs Prancis?

Harga tiket standar di situs resmi RBFA dimulai dari €35 untuk tiket masuk umum, dengan biaya yang bervariasi tergantung pada sektor kursi dan sudut pandang di seluruh Stadion Raja Baudouin.

Di marketplace sekunder seperti StubHub, harga tiket pasar sekunder saat ini dimulai dari €115 per kursi, berfluktuasi berdasarkan ketersediaan real-time dan permintaan pasar.

Belgia vs Prancis UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Belgia vs Prancis

Belgia mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Spanyol di perempat-final Piala Dunia. Sebelumnya, mereka mengalahkan AS 4-1 dan Senegal 3-2, sementara hasil paling meyakinkan dalam periode itu adalah kemenangan 5-1 atas Selandia Baru. Belgia mencetak 11 gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Prancis juga meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 6-4 dari Inggris di semi-final Piala Dunia, yang terjadi setelah kekalahan 2-0 dari Spanyol di perebutan tempat ketiga. Sebelumnya di turnamen itu mereka mengalahkan Maroko 2-0, Paraguay 1-0, dan Swedia 3-0, mencetak 10 gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Belgia vs Prancis: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru kedua tim ini berakhir 2-1 untuk Prancis, dalam laga UEFA Nations League A yang dimainkan di Brussels pada Oktober 2024. Dalam lima pertemuan terakhir, Prancis menang empat kali berbanding satu kemenangan Belgia, dengan satu-satunya kemenangan Belgia datang pada semi-final Piala Dunia 2018. Prancis menjadi kekuatan dominan dalam duel ini dalam beberapa tahun terakhir.



