Belgia akan menjamu Prancis di King Baudouin Stadium, Brussels, pada Senin, 28 September, sebelum kedua tim kembali bertemu pada leg kedua di Stade de France, Saint-Denis, sepekan kemudian. Kedua pertandingan ini merupakan bagian dari jadwal berat League A, Group A1, yang juga dihuni Italia dan Turki, dengan derby Prancis-Belgia selalu memiliki tensi tambahan mengingat sejarah antara dua negara tersebut.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Belgia vs Prancis sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan kick-off Belgia vs Prancis di UEFA Nations League A?

Belgia vs Prancis akan digelar di Koning Boudewijnstadion, Brussels, dengan waktu kick-off yang masih akan dikonfirmasi.

UEFA Nations League A - Pekan 2 28 Sep 2026 - 14.45 Koning Boudewijnstadion

Di mana membeli tiket Belgia vs Prancis?

Tiket untuk leg di Brussels pertama kali tersedia melalui saluran penjualan tiket resmi Royal Belgian Football Association, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota sebelum sisa alokasi dijual secara umum. Saluran resmi French Football Federation (FFF), termasuk penjualan langsung melalui Stade de France, menjadi tujuan pertama yang setara untuk leg kedua di Saint-Denis.

Beberapa hal yang perlu diketahui soal membeli tiket untuk duel ini:

Penjualan umum resmi – dibuka setelah periode prioritas anggota ditutup, biasanya semakin dekat ke hari pertandingan

Ketersediaan terbatas – daftar resmi untuk leg di Brussels menunjukkan hanya sebagian kecil tiket yang tersisa, dengan permintaan meningkat cepat

Transfer terjamin – setiap pembelian di StubHub didukung program FanProtect milik platform tersebut, memberi keyakinan kepada pembeli bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan

Pasar sekunder – StubHub adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah habis terjual

Mengingat leg di Brussels terisi begitu cepat, pemesanan lebih awal sangat disarankan untuk kedua leg derby ini.

Berapa harga tiket Belgia vs Prancis?

Harga resmi untuk leg di Brussels ditetapkan melalui saluran penjualan tiket Royal Belgian Football Association, dengan rentang penuh dari tempat duduk standar hingga premium tersedia pada harga nominal selama alokasi masih ada. Harga resmi FFF dan Stade de France berlaku untuk leg di Saint-Denis dengan cara yang sama.

Kursi termurah (Brussels): mulai sekitar €50, biasanya di tingkat atas di belakang gawang di King Baudouin Stadium

Kursi kelas menengah (Brussels): tempat duduk sentral di sepanjang garis tengah lapangan, dengan titik harga yang jauh lebih tinggi

Leg kedua di Saint-Denis: harga di Stade de France diperkirakan bergerak serupa mengingat profil derby laga ini, dengan permintaan meningkat saat pertandingan mendekat

Seperti derby lain dengan permintaan tinggi, harga bisa berubah cepat, jadi mengamankan kursi lebih awal biasanya menjadi pilihan yang lebih aman jika Anda memiliki anggaran tertentu.

Belgia vs Prancis UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Belgia vs Prancis

Belgia menatap laga ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir. Penampilan terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Spanyol di perempat final Piala Dunia. Sebelumnya, mereka mencatat kemenangan 1-4 atas Amerika Serikat dan kemenangan 3-2 melawan Senegal, sementara pesta gol 1-5 atas Selandia Baru menjadi hasil paling meyakinkan dalam rangkaian tersebut. Hasil imbang tanpa gol melawan Iran melengkapi rangkaian lima pertandingan itu. Belgia mencetak 11 gol dan kebobolan delapan gol dalam laga-laga tersebut.

Lima pertandingan terakhir Prancis menghasilkan tiga kemenangan dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 4-6 dari Inggris di semifinal Piala Dunia. Mereka juga kalah 0-2 dari Spanyol dalam play-off perebutan tempat ketiga, tetapi kemenangan sebelumnya atas Maroko (2-0), Paraguay (1-0), dan Swedia (3-0) menunjukkan kemampuan mereka untuk mengendalikan pertandingan. Prancis mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan gol dalam lima laga itu.

Belgia vs Prancis: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-2 untuk Prancis, dalam laga UEFA Nations League A yang dimainkan di Brussels pada Oktober 2024. Dalam lima pertemuan terakhir, Prancis menang empat kali berbanding satu kemenangan Belgia, dengan satu-satunya kemenangan Belgia datang dalam semifinal Piala Dunia 2018 yang berakhir 0-1 untuk Prancis pada pertemuan sebaliknya. Prancis menjadi tim yang dominan dalam sejarah pertemuan terkini antara dua negara ini.



