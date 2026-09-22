Dua raksasa sepakbola Eropa bertemu saat Belgia menjamu Italia dalam bentrokan UEFA Nations League berisiko tinggi di King Baudouin Stadium, Brussels. Pertandingan antara dua kekuatan besar internasional ini secara konsisten menghadirkan kualitas teknik elite, intrik taktik, dan momen-momen dramatis di panggung internasional.

Dengan tingginya permintaan yang diperkirakan datang dari kedua kelompok pendukung, mengamankan kursi di dalam stadion membutuhkan tindakan cepat. GOAL menyajikan semua detail penting pertandingan, jadwal laga, info harga, dan tautan langsung untuk mendapatkan tiket Anda sekarang juga.

Kapan kick-off Belgia vs Italia di UEFA Nations League A?

Belgia vs Italia berlangsung di Koning Boudewijnstadion, Brussels, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

UEFA Nations League A - Pekan 6 15 Nov 2026 - 14.45 Koning Boudewijnstadion

Di mana membeli tiket Belgia vs Italia?

Tiket resmi pertandingan didistribusikan melalui portal Royal Belgian Football Association dan saluran penjualan tiket resmi UEFA. Periode penjualan umum biasanya dibuka beberapa pekan sebelum kick-off, tetapi alokasi utama terjual habis dengan cepat karena tingginya permintaan di seluruh Eropa.

Jika daftar di situs resmi sudah habis terjual, platform sekunder StubHub pilihan Anda untuk mengamankan kursi sebelum kick-off.

Berapa harga tiket Belgia vs Italia?

Harga tiket utama di platform resmi dimulai dari sekitar €35 untuk kursi general admission tingkat atas di belakang gawang, sementara area tengah di sisi lapangan berada pada kisaran harga yang lebih tinggi berdasarkan lokasi dan kategori stadion.

Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder StubHub opsi alternatif untuk mendapatkan kursi last-minute, dengan harga mulai dari sekitar €42.

Belgia vs Italia UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Belgia vs Italia

Belgia datang dalam kondisi yang cukup baik, setelah meraih tiga kemenangan dari lima laga terakhir mereka. Kampanye Piala Dunia mereka menghasilkan kemenangan atas Amerika Serikat, Senegal, dan Selandia Baru sebelum kalah di perempat-final dari Spanyol, dan mereka bermain imbang 0-0 dengan Iran di fase grup. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak tujuh gol dan kebobolan tiga, dengan kekalahan dari Spanyol menjadi satu-satunya kekalahan mereka dengan selisih satu gol.

Laju terbaru Italia menceritakan kisah yang berbeda. Mancini mewarisi tim yang meraih dua kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir mereka, dengan satu hasil imbang juga dalam rentetan itu. Dua kemenangan uji coba atas Yunani dan Luksemburg pada Juni memberi sedikit dorongan di akhir, tetapi kekalahan dari Norwegia dan Bosnia dan Herzegovina sebelumnya dalam siklus kualifikasi menegaskan mengapa pembangunan ulang diperlukan. Italia mencetak lima gol dan kebobolan enam dalam rentetan tersebut.

Belgia vs Italia: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir memihak Italia, kemenangan tandang 1-0 untuk Italia di Nations League pada November 2024. Hasil itu menyusul hasil imbang 2-2 pada pertemuan sebelumnya di Bologna pada bulan sebelumnya, pertandingan yang menegaskan betapa seimbangnya kedua tim ini dalam beberapa tahun terakhir. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, yang mencakup laga Nations League dan Kejuaraan Eropa, Italia memegang rekor yang lebih kuat, dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Belgia, serta satu hasil imbang. Italia hanya kebobolan empat gol dalam lima laga tersebut.







