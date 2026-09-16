Belanda akan menjamu Serbia dalam laga UEFA Nations League berisiko tinggi di Philips Stadion, Eindhoven, pada 4 Oktober 2026. Pertandingan menarik ini mempertemukan dua negara top Eropa yang sama-sama ingin mengamankan poin penting di klasemen grup.

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Kapan kick-off Belanda vs Serbia di UEFA Nations League A?

Belanda vs Serbia akan kick-off di Philips Stadion, Eindhoven, dengan informasi siaran resmi untuk pertandingan ini saat ini belum tersedia.

UEFA Nations League A - Pekan 4 4 Okt 2026 - 14.45 Philips Stadion

Di mana membeli tiket Belanda vs Serbia?

Tiket pertandingan resmi bisa dibeli langsung melalui portal tiket Royal Dutch Football Association (KNVB), yang menangani penjualan utama untuk laga kandang internasional Belanda. Portal resmi KNVB adalah tujuan pertama Anda untuk mendapatkan kursi dengan harga nominal selama fase prapenjualan dan penjualan umum.

Jika daftar di situs resmi sudah habis terjual, platform sekunder sepertiStubHub bisa menjadi pilihan Anda.

Berapa harga tiket Belanda vs Serbia?

Harga tiket standar di portal tiket resmi KNVB mulai dari €35 untuk tiket masuk umum di belakang gawang, dengan tarif meningkat tergantung kategori tempat duduk dan pandangan di Philips Stadion.

Di marketplace sekunder seperti StubHub, harga tiket pasar sekunder saat ini mulai dari €70 per kursi, dengan harga akhir bergantung pada permintaan pasar secara real-time dan inventaris yang tersedia.

Belanda vs Serbia UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Belanda vs Serbia

Belanda mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Maroko di Piala Dunia pada 30 Juni, yang mengakhiri perjalanan mereka di turnamen tersebut. Sebelumnya, mereka mengalahkan Swedia 5-1 dan Tunisia 3-1 di kompetisi yang sama, serta bermain imbang 2-2 dengan Jepang. Belanda mencetak 12 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Serbia meraih dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 5-1 dari Meksiko, dan mereka juga kalah 3-0 dari Cabo Verde serta Spanyol. Kemenangan mereka diraih atas Arab Saudi dan Latvia, keduanya dengan skor 2-1. Serbia mencetak delapan gol dan kebobolan 14 gol dalam rangkaian itu.

Belanda vs Serbia: Rekor head-to-head terbaru

Satu-satunya pertandingan yang tercatat antara kedua tim ini memperlihatkan Belanda mengalahkan Serbia 1-0 di Piala Dunia 2006 pada 11 Juni. Satu pertemuan itu memberi Belanda rekor sempurna dalam data head-to-head.

Head to Head Seri 1 0 0 World Cup Serbia SER 0 Netherlands NED 1 FT 1 Gol yang Dicetak 0 Pertandingan lebih dari 2.5 gol 0 / 1 Kedua tim sama-sama mencetak gol 0 / 1



