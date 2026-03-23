Cara mendapatkan tiket Bad Bunny 2026: Informasi, harga, dan lainnya tentang Tur Dunia DeBi TiRAR MaS FOToS

Bad Bunny (atau Benito Antonio Martinez Ocasio bagi orang-orang terdekatnya) telah menarik gelombang penggemar baru sejak penampilannya yang memukau pada acara istirahat paruh waktu di Super Bowl pada bulan Februari.

Penyanyi sensasional asal Puerto Riko ini memulai tur dunianya yang bertajuk "DeBi TiRAR MaS FOToS" di Republik Dominika pada November lalu, dan rangkaian konser di Eropa akan dimulai pada Mei tahun ini, dengan jadwal di berbagai kota, termasuk Barcelona, Madrid, London, dan Milan.

GOAL memiliki semua informasi yang perlu Anda ketahui, termasuk berapa harganya dan di mana Anda bisa membelinya.

Kapan Tur Dunia DeBi TiRAR MaS FOToS Bad Bunny berlangsung?

Tanggal-tanggal sisa Tur Dunia DeBi TiRAR MaS FOToS untuk tahun 2026 ditampilkan di bawah ini:

Tanggal Tempat (Kota) Tiket Jumat, 22 Mei Estadi Olimpic Lluis Companys (Barcelona, Spanyol) Tiket Sabtu, 23 Mei Estadi Olimpic Lluis Companys (Barcelona, Spanyol) Tiket Selasa, 26 Mei Estadio da Luz (Lisbon, Portugal) Tiket Rabu, 27 Mei Estadio da Luz (Lisbon, Portugal) Tiket Sabtu, 30 Mei Riyadh Air Metropolitano (Madrid, Spanyol) Tiket Minggu, 31 Mei Riyadh Air Metropolitano (Madrid, Spanyol) Tiket Selasa, 2 Juni Riyadh Air Metropolitano (Madrid, Spanyol) Tiket Rabu, 3 Juni Riyadh Air Metropolitano (Madrid, Spanyol) Tiket Sabtu, 6 Juni Riyadh Air Metropolitano (Madrid, Spanyol) Tiket Minggu, 7 Juni Riyadh Air Metropolitano (Madrid, Spanyol) Tiket Rabu, 10 Juni Riyadh Air Metropolitano (Madrid, Spanyol) Tiket Kamis, 11 Juni Riyadh Air Metropolitano (Madrid, Spanyol) Tiket Minggu, 14 Juni Riyadh Air Metropolitano (Madrid, Spanyol) Tiket Senin, 15 Juni Riyadh Air Metropolitano (Madrid, Spanyol) Tiket Sabtu, 20 Juni Mekur Spiel-Arena (Düsseldorf, Jerman) Tiket Minggu, 21 Juni Mekur Spiel-Arena (Düsseldorf, Jerman) Tiket Selasa, 23 Juni GelreDome (Arnhem, Belanda) Tiket Rabu, 24 Juni GelreDome (Arnhem, Belanda) Tiket Sabtu, 27 Juni Stadion Tottenham Hotspur (London, Inggris) Tiket Minggu, 28 Juni Stadion Tottenham Hotspur (London, Inggris) Tiket Rabu, 1 Juli Velodrome (Marseille, Prancis) Tiket Rabu, 4 Juli Paris La Defense Arena (Nanterre, Prancis) Tiket Minggu, 5 Juli Paris La Defense Arena (Nanterre, Prancis) Tiket Jumat, 10 Juli Strawberry Arena (Stockholm, Swedia) Tiket Sabtu, 11 Juli Strawberry Arena (Stockholm, Swedia) Tiket Selasa, 14 Juli PGE Narodowy (Warsawa, Polandia) Tiket Jumat, 17 Juli Ippodromo Snai La Maura (Milan, Italia) Tiket Sabtu, 18 Juli Ippodromo Snai La Maura (Milan, Italia) Tiket Rabu, 22 Juli Stadion King Baudouin (Brussels, Belgia) Tiket

Cara membeli tiket tur dunia Bad Bunny DeBi TiRAR MaS FOToS

Tiket resmi Bad Bunny dapat dibeli melalui situs tur maupun dari penyedia tiket seperti Live Nation dan Ticketmaster.

Untuk beberapa tanggal, seperti yang di London, tiket juga dapat diperoleh langsung dari venue (Tottenham Hotspur Stadium) itu sendiri.

Periode prapenjualan tersedia untuk banyak tanggal tur Eropa 2026 di situsLive Nation, sebelum jendela penjualan umum dibuka pada bulan Mei tahun lalu.

Jika penggemar melewatkan penjualan umum tiket Tur Dunia ‘DeBi TiRAR MaS FOToS’ di situs resmi, mereka mungkin ingin mempertimbangkan situs sekunder seperti StubHub, yang dapat memberikan peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Harga mungkin lebih tinggi di situs penjualan kembali, tetapi jika Anda sangat ingin melihat Bad Bunny secara langsung, situs tersebut bisa menjadi pilihan terbaik untuk mendapatkan tiket yang sangat dicari itu.

Berapa harga tiket Tur Dunia Bad Bunny DeBi TiRAR MaS FOToS?

Saat tiket resmi untuk Tur Dunia DeBi TiRAR MaS FOToS Bad Bunny pertama kali dijual, harga kursi standar mulai dari sekitar €90. Namun, dengan maraknya penggunaan harga dinamis, harga tiket bervariasi secara signifikan.

Ada juga opsi paket VIP, yang harganya berkisar mulai dari €575 ke atas.

Jangan lupa untuk terus memantau situs tur resmi Bad Bunny untuk informasi lebih lanjut, serta situs-situs lain seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Apa yang bisa diharapkan dari Tur Dunia DeBi TiRAR MaS FOToS Bad Bunny

Tur DeBí TiRAR MáS FOToS Bad Bunny saat ini adalah tur keenamnya yang melintasi berbagai negara sejak 2018.

'Raja Latin Trap' benar-benar akan tampil habis-habisan kali ini, menyebarkan musik magisnya ke seluruh dunia. Sebagian besar dari lima tur sebelumnya terbatas di Amerika, tetapi kali ini, ia akan mengunjungi Asia dan Oseania untuk pertama kalinya serta menghabiskan waktu selama tiga bulan (29 pertunjukan) di Eropa.

Bad Bunny telah memeriahkan berbagai kota di seluruh dunia selama paruh pertama tur DeBí TiRAR MáS FOToS, termasuk San Jose, Buenos Aires, Sydney, dan rangkaian pertunjukan epik selama 8 hari di Mexico City. Kini ia akan mengguncang Eropa, dengan pertunjukan istimewa selama 10 hari di Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

Tak mengherankan, rapper pemecah rekor ini akan membawakan lagu-lagu hits dari album solo keenamnya, *Debi Tirar Mas Fotos*, seperti 'DTMF' dan 'Baile Inolvidable' selama penampilannya. Para penggemar setianya, Los Conejos (The Rabbits), juga pasti akan senang mendengarkan beberapa lagu klasik lamanya, seperti 'La Cancion' dan 'Dakiti'.