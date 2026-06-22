Cara mendapatkan tiket babak 32 besar Meksiko: Harga tiket Piala Dunia, informasi jadwal pertandingan di Estadio Azteca, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

Meksiko akan bertanding dalam laga babak 32 besar sistem gugur pada Selasa, 30 Juni, pukul 19.00 di Kota Meksiko.

Meksiko akan berhadapan dengan tim wildcard peringkat ketiga dari Grup C, E, F, H, atau I, dengan calon lawan termasuk tim-tim seperti Skotlandia, Ekuador, atau Swedia.

Kapan kick-off babak 32 besar Piala Dunia Meksiko?

Sebagai juara Grup A, Meksiko akan memainkan pertandingan babak 32 besar pada Selasa, 30 Juni, dengan kick-off dijadwalkan pada pukul 19.00 waktu setempat di Stadion Kota Meksiko.

World Cup - Final Stage Mexico City Stadium

Bagaimana cara membeli tiket babak 32 besar Piala Dunia Meksiko?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir dimulai pada 1 April. Ini bukan undian; tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub . Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Babak 32 Besar Piala Dunia di Meksiko?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup dimulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Tahap / Kategori Rentang Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

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