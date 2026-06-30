Cara mendapatkan tiket babak 16 besar Piala Dunia: Babak gugur, pertandingan yang sudah dipastikan, jadwal potensial, Kanada vs Maroko, dan lainnya

Ketegangan babak 16 Besar Piala Dunia 2026 semakin mendekat, seiring berakhirnya babak 32 Besar. Dengan diagram turnamen yang kini resmi terbentuk, tidak ada lagi ruang untuk kesalahan.

Pertandingan-pertandingan seru sudah mulai terbentuk, dengan sorotan utama pada pertarungan bersejarah antara tuan rumah bersama Kanada dan Maroko, yang dijadwalkan akan membuka babak ini pada 4 Juli di Houston.

Dengan tim-tim raksasa dunia lainnya yang akan memastikan tempat mereka dalam beberapa hari ke depan — termasuk Brasil dan Paraguay yang telah dipastikan lolos — potensi pertandingan-pertandingan tersebut memicu permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di berbagai venue di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Apa saja pertandingan Babak 16 Besar yang akan datang?

Tanggal & Waktu Kick-off Detail Pertandingan Lokasi Tiket 4 Juli, Kick-off pukul 12 siang CDT Babak 16 Besar: TELAH DIKONFIRMASI - Kanada vs Maroko Stadion Houston, AS Beli 4 Juli, Kick-off pukul 5 sore EDT Babak 16 Besar: Paraguay vs. Prancis / Swedia Stadion Philadelphia, AS Beli 5 Juli, Kick-off pukul 16.00 EDT Babak 16 Besar: Brasil vs. Pantai Gading / Norwegia Stadion New York New Jersey, AS Beli 5 Juli, Kick-off pukul 18.00 CST Babak 16 Besar: Meksiko / Ekuador vs. Inggris / Republik Demokratik Kongo Stadion Mexico City, Meksiko Beli 6 Juli, Kick-off pukul 14.00 CDT Babak 16 Besar: Portugal / Kroasia vs. Spanyol / Austria Stadion Dallas, AS Beli 6 Juli, Kick-off pukul 5 sore PDT Babak 16 Besar: Amerika Serikat / Bosnia dan Herzegovina vs. Belgia / Senegal Stadion Seattle, AS Beli 7 Juli, Kick-off pukul 12.00 siang EDT Babak 16 Besar: Argentina / Kepulauan Cape Verde vs. Australia / Mesir Stadion Atlanta, AS Beli 7 Juli, Kick-off pukul 4 sore PDT Babak 16 Besar: Swiss / Aljazair vs. Kolombia / Ghana Stadion Vancouver, Kanada Beli 9 Juli – 11 Juli, Berbagai Waktu Perempat Final: Akan Diumumkan Nanti Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City Beli 14 Juli – 15 Juli, Kick-off pukul 15.00 Semifinal: Akan Diumumkan Stadion Dallas & Stadion Atlanta, AS Beli 18 Juli, Kick-off pukul 15.00 Pertandingan Perebutan Tempat Ketiga: Akan Diumumkan Nanti Stadion Miami, AS Beli 19 Juli, Kick-off pukul 15.00 Final: Akan Diumumkan Stadion New York New Jersey, AS Beli

Apa saja pertandingan Babak 32 Besar berikutnya?

Tanggal & Waktu Kick-off Detail Pertandingan Lokasi Tiket 29 Juni, Kick-off pukul 12 siang CDT Babak 32 Besar: Brasil vs Jepang Stadion Houston, AS 2-1 29 Juni, Kick-off pukul 4:30 sore EDT Babak 32 Besar: Jerman vs Paraguay Stadion Boston, AS 1-1 (Paraguay menang lewat adu penalti) 29 Juni, Kick-off pukul 7 malam CST Babak 32 Besar: Belanda vs Maroko Stadion Monterrey, Meksiko 1-1 (Maroko menang lewat adu penalti) 30 Juni, Kick-off pukul 12.00 siang CDT Babak 32 Besar: Pantai Gading vs Norwegia Stadion Dallas, AS Beli 30 Juni, Kick-off pukul 5 sore EDT Babak 32 Besar: Prancis vs Swedia Stadion New York New Jersey, AS Beli 30 Juni, Kick-off pukul 19.00 CST Babak 32 Besar: Meksiko vs Ekuador Stadion Mexico City, Meksiko Beli 1 Juli, Kick-off pukul 12.00 siang EDT Babak 32 Besar: Inggris vs Republik Demokratik Kongo Stadion Atlanta, AS Beli 1 Juli, Kick-off pukul 13.00 PDT Babak 32 Besar: Belgia vs Senegal Stadion Seattle, AS Beli 1 Juli, Kick-off pukul 5 sore PDT Babak 32 Besar: Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina Stadion San Francisco Bay Area, AS Beli 2 Juli, Kick-off pukul 12.00 siang PDT Babak 32 Besar: Spanyol vs Austria Stadion Los Angeles, AS Beli 2 Juli, Kick-off pukul 7 malam EDT Babak 32 Besar: Portugal vs Kroasia Stadion Toronto, Kanada Beli 2 Juli, Kick-off pukul 20.00 PDT Babak 32 Besar: Swiss vs Aljazair Stadion Vancouver, Kanada Beli 3 Juli, Kick-off pukul 1 siang CDT Babak 32 Besar: Australia vs Mesir Stadion Dallas, AS Beli 3 Juli, Kick-off pukul 18.00 EDT Babak 32 Besar: Argentina vs Cape Verde Stadion Miami, AS Beli 3 Juli, Kick-off pukul 20.30 CDT Babak 32 Besar: Kolombia vs Ghana Stadion Kansas City, AS Beli

Bagaimana cara membeli tiket Babak 16 Besar Piala Dunia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti babak-babak sebelumnya, fase ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

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