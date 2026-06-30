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Book Round of 16 Tickets

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Cara mendapatkan tiket babak 16 besar Piala Dunia: Babak gugur, pertandingan yang sudah dipastikan, jadwal potensial, Kanada vs Maroko, dan lainnya

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World Cup

Babak 16 Besar semakin mendekat, termasuk jadwal pertandingan yang sudah dipastikan antara Brasil, Paraguay, dan Kanada melawan Maroko

Ketegangan babak 16 Besar Piala Dunia 2026 semakin mendekat, seiring berakhirnya babak 32 Besar. Dengan diagram turnamen yang kini resmi terbentuk, tidak ada lagi ruang untuk kesalahan.

Pertandingan-pertandingan seru sudah mulai terbentuk, dengan sorotan utama pada pertarungan bersejarah antara tuan rumah bersama Kanada dan Maroko, yang dijadwalkan akan membuka babak ini pada 4 Juli di Houston. 

Dengan tim-tim raksasa dunia lainnya yang akan memastikan tempat mereka dalam beberapa hari ke depan — termasuk Brasil dan Paraguay yang telah dipastikan lolos — potensi pertandingan-pertandingan tersebut memicu permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di berbagai venue di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

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Apa saja pertandingan Babak 16 Besar yang akan datang?

Tanggal & Waktu Kick-offDetail PertandinganLokasiTiket
4 Juli, Kick-off pukul 12 siang CDTBabak 16 Besar: TELAH DIKONFIRMASI - Kanada vs MarokoStadion Houston, ASBeli
4 Juli, Kick-off pukul 5 sore EDTBabak 16 Besar: Paraguay vs. Prancis / SwediaStadion Philadelphia, ASBeli
5 Juli, Kick-off pukul 16.00 EDTBabak 16 Besar: Brasil vs. Pantai Gading / NorwegiaStadion New York New Jersey, ASBeli
5 Juli, Kick-off pukul 18.00 CSTBabak 16 Besar: Meksiko / Ekuador vs. Inggris / Republik Demokratik KongoStadion Mexico City, MeksikoBeli
6 Juli, Kick-off pukul 14.00 CDTBabak 16 Besar: Portugal / Kroasia vs. Spanyol / AustriaStadion Dallas, ASBeli
6 Juli, Kick-off pukul 5 sore PDTBabak 16 Besar: Amerika Serikat / Bosnia dan Herzegovina vs. Belgia / SenegalStadion Seattle, ASBeli
7 Juli, Kick-off pukul 12.00 siang EDTBabak 16 Besar: Argentina / Kepulauan Cape Verde vs. Australia / MesirStadion Atlanta, ASBeli
7 Juli, Kick-off pukul 4 sore PDTBabak 16 Besar: Swiss / Aljazair vs. Kolombia / GhanaStadion Vancouver, KanadaBeli
9 Juli – 11 Juli, Berbagai WaktuPerempat Final: Akan Diumumkan NantiBoston, Los Angeles, Miami, Kansas CityBeli
14 Juli – 15 Juli, Kick-off pukul 15.00Semifinal: Akan DiumumkanStadion Dallas & Stadion Atlanta, ASBeli
18 Juli, Kick-off pukul 15.00Pertandingan Perebutan Tempat Ketiga: Akan Diumumkan NantiStadion Miami, ASBeli
19 Juli, Kick-off pukul 15.00Final: Akan DiumumkanStadion New York New Jersey, ASBeli

Apa saja pertandingan Babak 32 Besar berikutnya?

Tanggal & Waktu Kick-offDetail PertandinganLokasiTiket
29 Juni, Kick-off pukul 12 siang CDTBabak 32 Besar: Brasil vs JepangStadion Houston, AS2-1
29 Juni, Kick-off pukul 4:30 sore EDTBabak 32 Besar: Jerman vs ParaguayStadion Boston, AS1-1 (Paraguay menang lewat adu penalti)
29 Juni, Kick-off pukul 7 malam CSTBabak 32 Besar: Belanda vs MarokoStadion Monterrey, Meksiko1-1 (Maroko menang lewat adu penalti)
30 Juni, Kick-off pukul 12.00 siang CDTBabak 32 Besar: Pantai Gading vs NorwegiaStadion Dallas, ASBeli
30 Juni, Kick-off pukul 5 sore EDTBabak 32 Besar: Prancis vs SwediaStadion New York New Jersey, ASBeli
30 Juni, Kick-off pukul 19.00 CSTBabak 32 Besar: Meksiko vs EkuadorStadion Mexico City, MeksikoBeli
1 Juli, Kick-off pukul 12.00 siang EDTBabak 32 Besar: Inggris vs Republik Demokratik KongoStadion Atlanta, ASBeli
1 Juli, Kick-off pukul 13.00 PDTBabak 32 Besar: Belgia vs SenegalStadion Seattle, ASBeli
1 Juli, Kick-off pukul 5 sore PDTBabak 32 Besar: Amerika Serikat vs Bosnia dan HerzegovinaStadion San Francisco Bay Area, ASBeli
2 Juli, Kick-off pukul 12.00 siang PDTBabak 32 Besar: Spanyol vs AustriaStadion Los Angeles, ASBeli
2 Juli, Kick-off pukul 7 malam EDTBabak 32 Besar: Portugal vs KroasiaStadion Toronto, KanadaBeli
2 Juli, Kick-off pukul 20.00 PDTBabak 32 Besar: Swiss vs AljazairStadion Vancouver, KanadaBeli
3 Juli, Kick-off pukul 1 siang CDTBabak 32 Besar: Australia vs MesirStadion Dallas, ASBeli
3 Juli, Kick-off pukul 18.00 EDTBabak 32 Besar: Argentina vs Cape VerdeStadion Miami, ASBeli
3 Juli, Kick-off pukul 20.30 CDTBabak 32 Besar: Kolombia vs GhanaStadion Kansas City, ASBeli

Bagaimana cara membeli tiket Babak 16 Besar Piala Dunia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti babak-babak sebelumnya, fase ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

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