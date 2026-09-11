Austria tetap bermain di kandang sendiri setelah laga pembuka UEFA Nations League melawan Israel, saat mereka menjamu Kosovo di Wina pada Minggu, 27 September, dalam Matchday 2 fase liga kompetisi ini. Anda bisa memesan tiket pertandingan Anda hari ini.

Selain Israel dan Kosovo, Austria juga memiliki Republik Irlandia di grup mereka (Grup 3 Liga B). Mereka akan memainkan laga melawan ketiga tim tersebut, kandang dan tandang, selama fase liga (total enam pertandingan).

Pemenang setiap grup akan promosi ke UEFA Nations League A 2028-29, dan tim peringkat keempat dari setiap grup akan terdegradasi ke UEFA Nations League C 2028-29. Selain itu, tim peringkat kedua dan ketiga dari setiap grup akan melaju ke play-off promosi/degradasi, yang dimainkan kandang dan tandang dalam dua leg.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mengamankan tiket Austria vs Kosovo di UEFA Nations League sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan pertandingan Austria vs Kosovo di UEFA Nations League?

Austria vs Kosovo berlangsung di Ernst Happel Stadion (Wina), pada Minggu, 27 September dengan jadwal kick-off pukul 18.00 (CET).

UEFA Nations League B - Pekan 2 27 Sep 2026 - 12.00 Ernst Happel Stadion

Cara membeli tiket Austria vs Kosovo UEFA Nations League

Tiket resmi untuk pertandingan UEFA Nations League ini pertama kali dijual pada awal Juni.

Suporter tuan rumah bisa membelinya langsung dari Austrian Football Association (ÖFB) atau mitra ticketing resmi mereka, Oeticket.

Suporter Kosovo yang ingin membeli tiket di sektor tandang yang telah ditentukan di Ernst Happel Stadion, harus mendapatkannya melalui Football Federation of Kosovo (FFK).

Jika ingin mengamankan kursi pada menit-menit terakhir, suporter juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Transfer terjamin: setiap pembelian di StubHub didukung oleh program FanProtect milik platform tersebut, memberi pembeli keyakinan bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan.

Berapa harga tiket Austria vs Kosovo UEFA Nations League?

Tiket resmi untuk pertandingan Austria vs Kosovo UEFA Nations League berkisar antara €16-€70, tergantung sektor tempat duduk dan usia Anda.

Ernst Happel Stadion dibagi ke dalam beberapa sektor dengan warna berbeda (Sektor A hingga F), dengan harga yang mencerminkan seberapa dekat Anda dengan lapangan:

Sisi panjang (Sektor B, C, D, E) : Ini adalah kursi premium di sisi lapangan yang sejajar dengan lapangan. Tiket dewasa termahal di area utama ini bisa mencapai €70.

Sektor suporter tandang (Sektor A & F) : Dikhususkan untuk suporter Kosovo "Dardans". Tiket resmi dewasa di sektor ini berharga maksimum €38.

Diskon anak : Tiket murah untuk anak muda (untuk anak-anak hingga 14 tahun) tersedia mulai dari €16.

Pantau situs resmi tim nasional menjelang waktunya untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Ernst Happel Stadion

Ernst Happel Stadion, yang terletak di distrik taman Prater yang rindang di Wina, adalah stadion olahraga terbesar di Austria. Dengan kapasitas tempat duduk 50.865, stadion ini menjadi kandang bersejarah tim nasional sepakbola Austria dan juga berfungsi sebagai venue utama untuk konser musik besar.

Pertama kali dibuka pada 1931, stadion ini dibangun kembali dan diperluas secara signifikan pada 1956, karena mengalami pengeboman hebat selama Perang Dunia II. Setelah wafatnya pemain dan manajer legendaris Austria Ernst Happel, arena ini resmi berganti nama untuk menghormatinya pada 1992.

Momen-momen berkesan di Ernst Happel Stadion:

Backheel legendaris (1987) : Dalam final European Cup, Rabah Madjer dari Porto mencetak gol backheel yang terkenal dan berani melawan Bayern Munich, yang membantu membawa tim Portugal itu meraih kemenangan bersejarah 2-1.

Pertandingan hantu (1970) : Karena hujan deras, kurang dari 10.000 suporter hadir untuk final European Cup Winners' Cup antara Manchester City dan Gornik Zabrze, yang dimenangi tim Inggris itu dengan skor 2-1. Stadion tersebut memiliki kapasitas besar 91.000 pada saat itu.

Awal era emas Spanyol (2008) : Stadion ini adalah permata mahkota turnamen UEFA Euro 2008. Tempat ini menjadi tuan rumah final saat Fernando Torres mencetak gol kemenangan, memastikan kemenangan 1-0 untuk Spanyol atas Jerman.

Atap netral emisi: Struktur atap stadion yang besar dan bergelombang ditambahkan pada pertengahan 1980-an. Baru-baru ini, instalasi panel surya besar dibangun di seluruh atap. Dikombinasikan dengan probe geotermal bawah tanah, hal itu membuat seluruh kompleks stadion sepenuhnya netral emisi.

Cara menuju ke sana

Ernst Happel Stadion memiliki koneksi yang sangat baik dan mudah dijangkau. Karena stadion ini berada di dalam taman Prater di Distrik 2 Wina (Leopoldstadt), kota ini telah merancang jaringan transportasi untuk memindahkan puluhan ribu orang masuk dan keluar dengan sangat cepat.

Kereta bawah tanah (U-Bahn): Sistem kereta bawah tanah Wina murah, aman, dan menjalankan kereta tambahan selama pertandingan dan konser.

Jalur U2 (Jalur Ungu) : Naik U2 langsung ke stasiun Stadion. Pintu keluar stasiun berada tepat di depan area stadion. Jaraknya berjalan kaki datar selama 2 menit ke gerbang.

Jalur U3 (Jalur Oranye) : Naik U3 ke stasiun Schlachthausgasse. Dari sini, ada jalan kaki yang indah selama 15 menit melintasi jembatan Stadionallee dan melalui taman menuju stadion.

Dengan bus: Bus adalah alternatif yang bagus jika Anda datang dari bagian timur atau utara kota.

Jalur 77A dan 84A : Kedua jalur bus lokal ini berhenti langsung di halte bus Stadion.

Jalur 11A : Jalur ini beroperasi dari Wina utara dan berhenti di Stadion (Meiereistraße), tepat di sebelah arena.

Dengan sepeda atau berjalan kaki: Wina terkenal dengan jalur sepeda yang datar dan aman. Jika cuacanya bagus, ini adalah cara paling santai untuk datang.

Dengan mobil: Mengemudi langsung ke stadion pada hari acara sangat sulit. Jalan utama (Meiereistraße) biasanya ditutup polisi, dan kemacetan sangat parah. Jika Anda harus mengemudi, jangan mencoba parkir di stadion. Sebagai gantinya, gunakan garasi Park & Ride (P+R) yang lebih jauh dan lanjutkan dengan jalur kereta bawah tanah U2.

Pertandingan Austria vs Kosovo UEFA Nations League: Semua yang perlu Anda ketahui

Austria vs Kosovo: Performa terkini

Peringkat FIFA: Austria (#23) vs Kosovo (#78)

Kedua tim menunjukkan hasil yang beragam dalam lima pertandingan terakhir mereka, meski Austria menghadapi lawan dengan profil yang jauh lebih tinggi karena perjalanan mereka pada musim panas di Piala Dunia FIFA 2026.

Austria melaju ke Babak 32 Besar di Piala Dunia FIFA 2026 sebelum disingkirkan Spanyol (3-0). Mereka gagal mencatatkan clean sheet dalam satu pun pertandingan mereka di Amerika Utara.

Kosovo nyaris gagal lolos ke Piala Dunia, kalah 1-0 dari Turkiye di final play-off pada bulan Maret. Terakhir kali kita melihat mereka beraksi adalah saat mengalahkan Andorra 3-0 dalam laga persahabatan pada Juni.

Austria vs Kosovo: Rekor head-to-head terkini

Austria dan Kosovo belum pernah memainkan pertandingan satu sama lain dalam sepakbola internasional senior putra. Setelah pertemuan pertama mereka di Ernst Happel Stadion di Wina pada 27 September, mereka kemudian akan kembali saling berhadapan di Prishtina City Stadium di ibu kota Kosovo, pada 4 Oktober.

Grp. 3 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Austria AUT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Ireland IRL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Israel ISR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Kosovo KOS 0 0 0 0 0 0 0 0 Promosi Play-off promosi Play-off degradasi Degradasi



