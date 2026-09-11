Austria tetap bermain di kandang setelah laga pembuka UEFA Nations League melawan Israel, saat mereka menjamu Kosovo di Wina pada Minggu, 27 September, dalam Matchday 2 fase liga kompetisi ini. Anda bisa memesan tiket pertandingan Anda hari ini.

Selain Israel dan Kosovo, Austria juga tergabung bersama Republik Irlandia di grup mereka (Grup 3 Liga B). Mereka akan menghadapi ketiga tim tersebut, kandang dan tandang, selama fase liga (total enam pertandingan).

Pemenang setiap grup akan promosi ke UEFA Nations League A 2028-29, dan tim peringkat keempat di setiap grup akan terdegradasi ke UEFA Nations League C 2028-29. Selain itu, tim peringkat kedua dan ketiga di setiap grup akan melaju ke play-off promosi/degradasi, yang dimainkan kandang dan tandang dalam dua leg.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Austria vs Kosovo UEFA Nations League saat ini, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan pertandingan Austria vs Kosovo di UEFA Nations League?

Austria vs Kosovo digelar di Ernst Happel Stadion (Wina), pada Minggu, 27 September dengan jadwal kick-off pukul 18.00 (CET).

UEFA Nations League B - Pekan 2 27 Sep 2026 - 12.00 Ernst Happel Stadion

Cara membeli tiket Austria vs Kosovo UEFA Nations League

Tiket resmi untuk laga UEFA Nations League ini pertama kali dijual pada awal Juni.

Fan tuan rumah dapat membelinya langsung dari Asosiasi Sepakbola Austria (ÖFB) atau mitra tiket resmi mereka, Oeticket.

Fan Kosovo yang ingin membeli tiket di sektor tandang yang telah ditentukan di Ernst Happel Stadion, harus mendapatkannya melalui Federasi Sepakbola Kosovo (FFK).

Jika ingin mengamankan kursi pada saat-saat terakhir, fan juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Transfer terjamin - setiap pembelian di StubHub didukung oleh program FanProtect milik platform tersebut, memberi keyakinan kepada pembeli bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan.

Berapa harga tiket Austria vs Kosovo UEFA Nations League?

Tiket resmi untuk pertandingan Austria vs Kosovo UEFA Nations League berkisar antara €16-€70, tergantung sektor tempat duduk dan usia Anda.

Ernst Happel Stadion dibagi ke dalam beberapa sektor berwarna berbeda (Sektor A hingga F), dengan harga yang mencerminkan seberapa dekat Anda dengan aksi pertandingan:

Sisi panjang (Sektor B, C, D, E) : Ini adalah kursi premium di sisi lapangan yang sejajar dengan lapangan. Tiket dewasa termahal di area utama ini bisa mencapai €70.

Sektor fan tandang (Sektor A & F) : Dikhususkan untuk fan Kosovo "Dardans". Tiket resmi dewasa di sektor ini berharga maksimal €38.

Diskon anak-anak : Tiket murah untuk usia muda (anak-anak hingga 14 tahun) tersedia mulai dari €16.

Pantau situs resmi tim nasional menjelang pertandingan untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Ernst Happel Stadion

Ernst Happel Stadion, yang terletak di kawasan taman Prater yang rindang di Wina, adalah stadion olahraga terbesar di Austria. Dengan kapasitas 50.865 tempat duduk, stadion ini menjadi kandang bersejarah tim nasional sepakbola Austria dan juga berfungsi sebagai venue utama untuk konser musik besar.

Pertama kali dibuka pada 1931, stadion ini dibangun kembali dan diperluas secara signifikan pada 1956, karena mengalami pengeboman hebat selama Perang Dunia II. Setelah wafatnya pemain dan pelatih legendaris Austria Ernst Happel, arena ini resmi berganti nama untuk menghormatinya pada 1992.

Momen berkesan di Ernst Happel Stadion:

Backheel legendaris (1987) : Dalam final European Cup, Rabah Madjer dari Porto mencetak gol backheel yang terkenal dan berani melawan Bayern Munich, yang membantu membawa tim Portugal itu meraih kemenangan bersejarah 2-1.

Pertandingan hantu (1970) : Karena hujan deras, kurang dari 10.000 fan hadir untuk final European Cup Winners' Cup antara Manchester City dan Gornik Zabrze, yang dimenangi tim Inggris itu dengan skor 2-1. Stadion ini saat itu memiliki kapasitas besar 91.000 penonton.

Era emas Spanyol dimulai (2008) : Stadion ini menjadi permata utama turnamen UEFA Euro 2008. Stadion ini menjadi tuan rumah final saat Fernando Torres mencetak gol kemenangan, memastikan kemenangan 1-0 bagi Spanyol atas Jerman.

Atap netral emisi: Struktur atap stadion yang besar dan bergelombang ditambahkan pada pertengahan 1980-an. Baru-baru ini, instalasi panel surya besar dibangun di seluruh bagian atap. Dikombinasikan dengan probe panas bumi bawah tanah, hal itu membuat seluruh kompleks stadion sepenuhnya netral emisi.

Cara menuju ke sana

Ernst Happel Stadion memiliki konektivitas yang sangat baik dan mudah dijangkau. Karena stadion ini berada di dalam taman Prater di Distrik 2 Wina (Leopoldstadt), kota ini merancang jaringan transportasinya untuk memindahkan puluhan ribu orang masuk dan keluar dengan sangat cepat.

Kereta bawah tanah (U-Bahn): Sistem kereta bawah tanah Wina murah, aman, dan menjalankan layanan tambahan saat pertandingan dan konser.

Jalur U2 (jalur ungu) : Naik U2 langsung ke stasiun Stadion. Pintu keluar stasiun berada tepat di depan area stadion. Jarak ke gerbang hanya dua menit berjalan kaki di medan datar.

Jalur U3 (jalur oranye) : Naik U3 ke stasiun Schlachthausgasse. Dari sini, perjalanan kaki selama 15 menit yang indah melintasi jembatan Stadionallee dan melalui taman akan membawa Anda ke stadion.

Dengan bus: Bus adalah alternatif bagus jika Anda datang dari bagian timur atau utara kota.

Jalur 77A dan 84A : Kedua jalur bus lokal ini berhenti langsung di halte bus Stadion.

Jalur 11A : Jalur ini beroperasi dari Wina utara dan berhenti di Stadion (Meiereistraße), tepat di sebelah arena.

Dengan sepeda atau berjalan kaki: Wina terkenal dengan jalur sepeda yang datar dan aman. Jika cuaca bagus, ini adalah cara paling santai untuk tiba.

Dengan mobil: Mengemudi langsung ke stadion pada hari penyelenggaraan acara sangat sulit. Jalan utama (Meiereistraße) biasanya ditutup oleh polisi, dan kemacetan sangat parah. Jika Anda harus mengemudi, jangan coba parkir di stadion. Sebagai gantinya, gunakan garasi Park & Ride (P+R) yang lebih jauh dan lanjutkan dengan jalur kereta bawah tanah U2.

Pertandingan Austria vs Kosovo UEFA Nations League: Semua yang perlu Anda ketahui

Austria vs Kosovo: Performa terkini

Peringkat FIFA: Austria (#23) vs Kosovo (#78)

Kedua tim menunjukkan hasil yang beragam dalam lima pertandingan terakhir mereka, meski Austria menghadapi lawan dengan profil yang jauh lebih tinggi berkat kiprah mereka pada musim panas di Piala Dunia FIFA 2026.

Austria melaju ke babak 32 besar di Piala Dunia FIFA 2026 sebelum disingkirkan Spanyol (3-0). Mereka gagal mencatat nirbobol dalam setiap pertandingan mereka di Amerika Utara.

Kosovo nyaris gagal lolos ke Piala Dunia, kalah 1-0 dari Turkiye di final play-off pada Maret. Terakhir kali mereka bermain adalah saat mengalahkan Andorra 3-0 dalam laga persahabatan pada Juni.

Austria vs Kosovo: Rekor pertemuan terkini

Austria dan Kosovo belum pernah memainkan pertandingan satu sama lain di sepakbola internasional putra level senior. Setelah pertemuan pertama mereka di Ernst Happel Stadion, Wina, pada 27 September, mereka kemudian akan kembali berhadapan di Prishtina City Stadium di ibu kota Kosovo, pada 4 Oktober.

Grp. 3 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Austria AUT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Ireland IRL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Israel ISR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Kosovo KOS 0 0 0 0 0 0 0 0 Promosi Play-off promosi Play-off degradasi Degradasi



