Cara mendapatkan tiket Austria vs Israel: harga UEFA Nations League B, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Austria memulai kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka di kandang melawan Israel di Raiffeisen Arena, Linz, pada Kamis, 24 September, yang menjadi awal jadwal League B, Group B3 yang juga dihuni Republik Irlandia dan Kosovo. Kedua tim akan kembali bertemu pada leg kedua pada November, memberi fans dua kesempatan untuk menyaksikan duel ini sepanjang kampanye.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Austria vs Israel sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan kick-off Austria vs Israel di UEFA Nations League B?

Austria vs Israel akan kick-off di Raiffeisen Arena, Linz, dengan waktu kick-off lokal yang tepat telah dikonfirmasi dalam detail pertandingan di atas.

UEFA Nations League B - Pekan 1 24 Sep 2026 - 14.45 Raiffeisen Arena

Di mana membeli tiket Austria vs Israel?

Tiket untuk laga di Linz pertama kali tersedia melalui kanal penjualan tiket resmi Austrian Football Association (OFB), dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota sebelum sisa alokasi dijual untuk umum. Kanal resmi Israel Football Association (IFA) menjadi tujuan pertama yang setara untuk laga di Debrecen, tempat pertandingan kandang Israel saat ini digelar.

StubHub adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah terjual habis. Platform ini menampilkan berbagai opsi tempat duduk untuk laga pembuka di Raiffeisen Arena, Linz, serta listing untuk leg kedua di Debrecen.

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang pembelian tiket untuk duel ini:

Penjualan umum resmi – dibuka setelah periode prioritas anggota berakhir, biasanya lebih dekat ke hari pertandingan

Venue netral – pertandingan kandang Israel dimainkan jauh dari kandang, sehingga leg kedua berlangsung di Debrecen, Hungaria, bukan di Israel

Transfer terjamin – setiap pembelian di StubHub didukung program FanProtect milik platform tersebut, memberi pembeli keyakinan bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan

Pasar sekunder – StubHub adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah terjual habis

Mengingat sifat kompetitif grup ini, pemesanan lebih awal direkomendasikan untuk kedua leg duel ini.

Berapa harga tiket Austria vs Israel?

Harga resmi untuk laga di Linz ditetapkan melalui kanal penjualan tiket OFB, dengan rentang penuh dari kursi standar hingga premium tersedia dengan harga normal selama alokasi masih ada. Harga resmi IFA berlaku untuk leg di Debrecen dengan cara yang sama.

StubHub adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah terjual habis, dan berikut gambaran kasar tentang apa yang bisa diharapkan di sana:

Kursi termurah (Linz): mulai sekitar €38, biasanya di tier atas di belakang gawang di Raiffeisen Arena, salah satu titik harga yang lebih mudah dijangkau di grup ini

Kursi kelas menengah (Linz): tempat duduk sentral di sepanjang garis tengah lapangan, dengan titik harga yang terasa lebih tinggi

Leg kedua di Debrecen: listing dimulai dari sekitar €50, dengan harga yang secara umum lebih terjangkau dibanding malam laga besar di venue yang lebih besar

Seperti laga internasional lain di grup yang kompetitif, harga dapat berubah saat hari pertandingan mendekat, jadi mengamankan tempat lebih cepat umumnya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda bekerja dengan anggaran tertentu.

Austria vs Israel UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Austria vs Israel

Austria memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Spanyol di Piala Dunia pada 2 Juli, dan mereka juga kalah 2-0 dari Argentina sebelumnya di turnamen tersebut. Hasil imbang 3-3 melawan Aljazair dan kemenangan 3-1 atas Yordania menghadirkan momen yang kontras dari fase grup, sementara kemenangan 1-0 dalam laga persahabatan atas Tunisia pada Juni melengkapi rangkaian lima pertandingan itu. Austria mencetak 10 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan enam gol.

Lima hasil terakhir Israel menunjukkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Pertandingan terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Albania dalam laga persahabatan pada Juni, dan mereka juga mengalahkan Moldova 4-1 dalam kualifikasi Piala Dunia pada November 2025. Hasil imbang 2-2 melawan Georgia dan kebuntuan 0-0 kontra Lithuania juga masuk dalam rangkaian itu, bersama kekalahan 3-0 dari Italia. Israel mencetak tujuh gol dan kebobolan enam gol dalam lima laga tersebut.

Austria vs Israel: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada November 2021, ketika Austria mengalahkan Israel 4-2 di kandang dalam kualifikasi Piala Dunia. Itu terjadi setelah kemenangan 5-2 untuk Israel pada pertemuan sebelumnya pada September 2021, juga dalam kualifikasi Piala Dunia. Dalam lima pertemuan head-to-head yang tercatat, yang juga mencakup dua laga kualifikasi Kejuaraan Eropa pada 2019 dan satu kualifikasi Piala Dunia 2001, Austria menang dua kali, Israel menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang. Lima pertemuan itu menghasilkan total 22 gol.

Klasemen Austria vs Israel

Di UEFA Nations League B Grup 3, Austria saat ini menempati posisi pertama sementara Israel berada di posisi ketiga.