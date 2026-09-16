Augsburg akan menghadapi Bayern Munich pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di WWK Arena, Augsburg.

FC Bayern Munich secara historis mendominasi derbi Bavaria, dengan meraih 27 kemenangan dalam 35 pertandingan kompetitif melawan FC Augsburg. Meski Bayern sudah lama unggul secara keseluruhan, Augsburg terbukti mampu menciptakan kejutan berkesan di kandang sendiri selama bertahun-tahun. Dalam pertemuan terbaru mereka pada 24 Januari 2026, Augsburg meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Bayern Munich di Allianz Arena.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Augsburg vs Bayern Munich, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Augsburg vs Bayern Munich?

Augsburg vs Bayern Munich akan kick-off di WWK Arena, Augsburg, pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Bundesliga - Pekan 5 10 Okt 2026 - 09.30 WWK Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Augsburg vs Bayern Munich?

Untuk membeli tiket pertandingan Augsburg vs Bayern Munich di WWK Arena, Anda memiliki beberapa opsi tergantung ketersediaan dan preferensi Anda:

1. Toko Tiket Online Resmi FC Augsburg

Anggota resmi klub sering kali mendapatkan akses prioritas sebelum sisa tiket dirilis ke publik umum. Karena Bayern Munich adalah laga dengan permintaan tinggi, tiket utama sering kali cepat habis terjual selama prapenjualan untuk anggota.

2. Bursa Tiket Resmi FC Augsburg

Jika tiket reguler terjual habis, cari pasar penjualan kembali tiket resmi milik klub (Ticketbörse) di portal FC Augsburg. Pemegang tiket musiman atau suporter yang tidak bisa hadir menjual kembali tiket mereka dengan nilai nominal yang terverifikasi.

3. Tribun Tandang melalui FC Bayern Munich

Jika Anda lebih suka duduk bersama suporter Bayern Munich, tiket dialokasikan melalui portal tiket resmi FC Bayern. Anggota FC Bayern dapat mengajukan permintaan tiket laga tandang lebih awal melalui sistem undian atau pembelian langsung di situs pusat tiket Bayern.

Berapa harga tiket Bundesliga Augsburg vs Bayern Munich?

Harga tiket untuk FC Augsburg vs FC Bayern Munich di WWK Arena sangat bervariasi tergantung pada apakah Anda membeli tiket nilai nominal langsung dari FC Augsburg atau membeli tiket penjualan kembali sekunder.

Harga tiket pasar utama (rilis resmi FC Augsburg)

Tiket pertandingan tunggal resmi dengan harga nominal untuk laga papan atas (Pot A) di WWK Arena mengikuti struktur harga resmi FC Augsburg:

Area berdiri (Blok K, L, M, N, O): €18 (Diskon: €16)

Kategori 3 (Blok A, Y, Z): €49 (Diskon: €46 | Anak di bawah 14 tahun: €25)

Kategori 2 (Blok B, C, P, Q): €58 (Diskon: €54 | Anak/Remaja: €29)

Kategori 1b (Blok D, H, R, V): €66 (Diskon: €62)

Kategori 1a (Blok S, T, U): €75 (Diskon: €71)

Blok keluarga (Blok I, J):€58 (Diskon: €54 | Anak di bawah 14 tahun: €29)

Augsburg vs Bayern Munich Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Augsburg vs Bayern Munich

Augsburg memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, hanya kalah sekali dalam laga uji coba pramusim melawan Leeds United. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-1 atas Eintracht Frankfurt di Bundesliga, dan mereka juga mengklaim kemenangan 3-0 atas Schalke pada matchday pembuka. Dalam lima laga terakhirnya, Augsburg mencetak 20 gol dan hanya kebobolan enam, termasuk kemenangan 2-0 di DFB-Pokal atas Energie Cottbus.

Bayern Munich memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya, sekali imbang dan tidak kalah dalam laga kompetitif. Laga terbaru mereka adalah hasil imbang 0-0 di kandang Schalke di Bundesliga, yang mengakhiri rentetan mencetak gol dalam 47 pertandingan di liga. Sebelumnya, Bayern mengalahkan VfB Stuttgart 5-1 pada matchday pembuka Bundesliga dan menundukkan Borussia Dortmund 2-1 di Piala Super. Mereka juga menang 4-1 di kandang Osnabrück di DFB-Pokal.

Augsburg vs Bayern Munich: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berlangsung pada 24 Januari 2026, ketika Bayern Munich menang 2-1 di kandang dalam laga Bundesliga. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir di liga, Bayern menang empat kali dan Augsburg sekali, dengan satu-satunya kemenangan Fuggerstädter datang pada pertandingan yang sama pada Januari 2026. Bayern mencetak 14 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan tujuh.