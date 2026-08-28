Cara mendapatkan tiket Augsburg vs Bayer Leverkusen: Harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

Augsburg akan menghadapi Bayer Leverkusen pada Sabtu, 12 September 2026 di WWK Arena, Augsburg.

Augsburg akan berusaha mengulangi keberhasilan terbaru mereka atas Leverkusen, setelah meraih kemenangan dalam kedua pertemuan langsung mereka di Bundesliga selama kampanye 2025–26. Sementara itu, Bayer Leverkusen akan berupaya menunjukkan kualitas mereka saat tandang dan meraih tiga poin penting di kandang lawan pada awal musim liga.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Augsburg vs Bayer Leverkusen, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Augsburg vs Bayer Leverkusen?

Augsburg vs Bayer Leverkusen akan digelar di WWK Arena, Augsburg, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

Bundesliga - Pekan 3 12 Sep 2026 - 09.30 WWK Arena

Cara membeli tiket Bundesliga Augsburg vs Bayer Leverkusen

Tiket FC Augsburg dan Bayer 04 Leverkusen dapat dibeli langsung melalui portal tiket resmi klub dan mitra resmi:

Toko Tiket Resmi FC Augsburg: Tersedia di situs resmi FC Augsburg (fcaugsburg.de) melalui portal tiket mereka, yang menjadi penjual utama dan paling tepercaya untuk pertandingan yang digelar di WWK Arena.

Portal Tiket Tandang Bayer 04 Leverkusen: Dapat diakses melalui situs resmi Bayer 04 Leverkusen (bayer04.de) khusus untuk anggota klub Leverkusen yang terverifikasi dan pendukung di blok tandang.

Loket Tiket WWK Arena: Loket tiket di stadion di Augsburg, tergantung ketersediaan pada hari pertandingan jika laga belum sepenuhnya terjual habis.

Platform Penjualan Kembali Sekunder: Marketplace tiket sekunder seperti StubHub yang menghimpun tiket dari penjual pihak ketiga jika alokasi resmi telah habis terjual.

Berapa harga tiket Bundesliga Augsburg vs Bayer Leverkusen?

Harga tiket untuk pertandingan Bundesliga FC Augsburg vs Bayer Leverkusen bervariasi tergantung kategori dan jalur pembelian:

Harga Resmi Klub (Nilai Nominal)

Area Berdiri (Ultras / Pendukung Lokal): Sekitar £12 - £15 (€15 - €17)

Tribun Selatan / Belakang Gawang: Sekitar £21 - £38 (€25 - €45)

Kategori 2 & 3 (Tribun Samping / Tikungan): Sekitar £27 - £44 (€32 - €52)

Kategori 1 (Gegengerade / Sisi Tengah Memanjang): Sekitar £38 - £58 (€45 - €69)

Harga Pasar Penjualan Kembali Sekunder

Harga Awal: Tersedia mulai dari £30 di marketplace penjualan kembali sekunder seperti StubHub.

Harga Rata-rata Penjualan Kembali: Berkisar antara £45 dan £110 tergantung kedekatan kursi, lokasi blok, dan permintaan menjelang laga.

Augsburg vs Bayer Leverkusen Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Augsburg vs Bayer Leverkusen

Augsburg datang ke pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dari lima laga terakhir mereka. Penampilan terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 di DFB-Pokal atas Energie Cottbus pada 22 Agustus, yang terjadi setelah kekalahan telak 4-0 dari Leeds United dalam laga pramusim. Sebelumnya pada musim panas ini, Augsburg mengalahkan Sassuolo 3-2 dan membantai tim divisi bawah SC Schwaz 15-0, meski mereka juga kalah 5-2 dari Bournemouth. Dalam lima pertandingan tersebut, Augsburg mencetak 20 gol dan kebobolan 11.

Lima pertandingan terakhir Leverkusen menghasilkan empat kemenangan dan satu kekalahan. Yang terbaru adalah kemenangan meyakinkan 4-0 di DFB-Pokal atas Wehen Wiesbaden pada 22 Agustus. Mereka juga mengalahkan Newcastle United 2-1 dan Sevilla 2-1 di pramusim, sementara satu-satunya kekalahan datang melawan Nottingham Forest, yang menang 2-1 pada 12 Agustus. Leverkusen mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan itu dan kebobolan empat, termasuk dua penampilan tanpa kebobolan.

Augsburg vs Bayer Leverkusen: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 18 April 2026, ketika Augsburg menang 2-1 di kandang Leverkusen dalam laga Bundesliga. Sebelumnya, Augsburg juga memenangi pertemuan sebaliknya pada Desember 2025, dengan mengalahkan Leverkusen 2-0 di WWK Arena. Dalam lima pertemuan terakhir di Bundesliga, Augsburg menang dua kali, Leverkusen menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir dengan kemenangan kandang Leverkusen 2-0 pada April 2025. Rekor head-to-head dalam lima pertandingan ini berlangsung seimbang, dengan kedua tim menunjukkan bahwa mereka bisa menang di kandang lawan.