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Book Atletico Madrid vs Real Madrid Tickets

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Cara mendapatkan tiket Atletico Madrid vs Real Madrid: Harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Atletico Madrid menghadapi Real Madrid di LaLiga. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Atletico Madrid menjamu Real Madrid di Riyadh Air Metropolitano dalam derby Madrid pertama pada musim La Liga 2026/27, salah satu pertandingan yang paling sengit di sepakbola dunia. Atletico menatap laga ini setelah menjalani musim yang benar-benar kuat di bawah Diego Simeone, dengan mencapai semifinal Liga Champions dan final Copa del Rey musim lalu, sementara Real Madrid datang bersama pelatih kepala baru Jose Mourinho, kembali ke ibu kota Spanyol untuk periode keduanya saat klub itu berusaha bangkit dari tahun tanpa trofi.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Atletico Madrid vs Real Madrid sekarang juga, termasuk detail kick-off, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kick-off Atletico Madrid vs Real Madrid di La Liga?

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LaLiga - Pekan 7
Riyadh Air Metropolitano

Bagaimana cara membeli tiket Atletico Madrid vs Real Madrid di La Liga?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket pertandingan ini adalah melalui StubHub, yang mencantumkan opsi kursi terverifikasi untuk Atletico Madrid vs Real Madrid dengan pemesanan online instan dan proses pembayaran yang aman. Membeli secara online memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengamankan kursi tanpa harus menghadapi persyaratan keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui portal tiket klub Atletico Madrid, meski untuk pertandingan sebesar ini, derby Madrid secara konsisten menjadi salah satu dari dua tiket tersulit musim ini untuk didapatkan lewat jalur resmi, bersama El Clasico. Permintaan dari kedua kelompok suporter, ditambah penggemar netral yang ingin melihat Mbappe dan kawan-kawan dari dekat, membuat alokasi biasanya habis dengan sangat cepat setelah dirilis.

Mengingat kualitas yang ditampilkan, dari Real Madrid racikan ulang Mourinho hingga tim Atletico yang melaju jauh di Eropa musim lalu, pemesanan lebih awal melalui pasar sekunder sangat direkomendasikan bagi penggemar yang ingin menjamin tempat duduk daripada berisiko kehabisan.

Berapa harga tiket Atletico Madrid vs Real Madrid di La Liga?

Tiket Atletico Madrid secara umum termasuk di antara opsi yang lebih terjangkau untuk klub besar Eropa, tetapi harga untuk derby Madrid berada jauh di atas kisaran standar mengingat tingginya permintaan.

Untuk pertandingan La Liga biasa, tiket masuk umum di Riyadh Air Metropolitano bisa dimulai dari sekitar 30 euro, dengan kursi premium dan tribun samping naik jauh di atas angka itu tergantung kategorinya. Namun, untuk pertandingan sebesar ini, perkirakan harga awal jauh lebih tinggi, dengan tiket termurah yang tersedia menjadi opsi masuk terbaik bagi penggemar yang sekadar ingin berada di dalam stadion saat kick-off.

Di pasar sekunder, harga untuk derby Madrid biasanya naik tajam pada hari-hari menjelang kick-off seiring ketersediaan yang makin terbatas, jadi memesan lebih awal melalui StubHub adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi terluas. Harga tiket musiman di Atletico Madrid berkisar dari sekitar 290 euro pada level termurah hingga lebih dari 2.000 euro untuk posisi paling eksklusif, memberi gambaran tentang besarnya permintaan untuk laga kandang terbesar klub tersebut.

Atletico Madrid vs Real Madrid di La Liga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Atletico Madrid vs Real Madrid

ATM

ATM - Performa

GIR
M1-0
VIL
K5-1
GET
M4-1
MUN
K2-1
MCI
K3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
RMA

RMA - Performa

ATH
M4-2
LEG
M4-1
FIO
S2-2
FTC
M1-2
COR
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Atletico Madrid vs Real Madrid: Rekor head-to-head terbaru

Head to Head

Atletico MadridSeriReal Madrid
1
0
4
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
FT
Super Cup
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FT
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FT
9Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Atletico Madrid vs Real Madrid

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
00000000
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
3
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
4
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
00000000
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
00000000
7
ElcheElcheELC
00000000
8
EspanyolEspanyolESP
00000000
9
GetafeGetafeGET
00000000
10
LevanteLevanteLEV
00000000
11
MalagaMalagaMAL
00000000
12
OsasunaOsasunaOSA
00000000
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
00000000
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
00000000
15
Real BetisReal BetisBET
00000000
16
Real MadridReal MadridRMA
00000000
17
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
18
SevillaSevillaSEV
00000000
19
ValenciaValenciaVAL
00000000
20
VillarrealVillarrealVIL
00000000
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi


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