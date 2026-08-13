Atletico Madrid menjamu Real Madrid di Riyadh Air Metropolitano dalam derby Madrid pertama pada musim La Liga 2026/27, salah satu pertandingan yang paling sengit di sepakbola dunia. Atletico menatap laga ini setelah menjalani musim yang benar-benar kuat di bawah Diego Simeone, dengan mencapai semifinal Liga Champions dan final Copa del Rey musim lalu, sementara Real Madrid datang bersama pelatih kepala baru Jose Mourinho, kembali ke ibu kota Spanyol untuk periode keduanya saat klub itu berusaha bangkit dari tahun tanpa trofi.

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Kapan kick-off Atletico Madrid vs Real Madrid di La Liga?

LaLiga - Pekan 7 20 Sep 2026 - 09.00 Riyadh Air Metropolitano

Bagaimana cara membeli tiket Atletico Madrid vs Real Madrid di La Liga?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket pertandingan ini adalah melalui StubHub, yang mencantumkan opsi kursi terverifikasi untuk Atletico Madrid vs Real Madrid dengan pemesanan online instan dan proses pembayaran yang aman. Membeli secara online memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengamankan kursi tanpa harus menghadapi persyaratan keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui portal tiket klub Atletico Madrid, meski untuk pertandingan sebesar ini, derby Madrid secara konsisten menjadi salah satu dari dua tiket tersulit musim ini untuk didapatkan lewat jalur resmi, bersama El Clasico. Permintaan dari kedua kelompok suporter, ditambah penggemar netral yang ingin melihat Mbappe dan kawan-kawan dari dekat, membuat alokasi biasanya habis dengan sangat cepat setelah dirilis.

Mengingat kualitas yang ditampilkan, dari Real Madrid racikan ulang Mourinho hingga tim Atletico yang melaju jauh di Eropa musim lalu, pemesanan lebih awal melalui pasar sekunder sangat direkomendasikan bagi penggemar yang ingin menjamin tempat duduk daripada berisiko kehabisan.

Berapa harga tiket Atletico Madrid vs Real Madrid di La Liga?

Tiket Atletico Madrid secara umum termasuk di antara opsi yang lebih terjangkau untuk klub besar Eropa, tetapi harga untuk derby Madrid berada jauh di atas kisaran standar mengingat tingginya permintaan.

Untuk pertandingan La Liga biasa, tiket masuk umum di Riyadh Air Metropolitano bisa dimulai dari sekitar 30 euro, dengan kursi premium dan tribun samping naik jauh di atas angka itu tergantung kategorinya. Namun, untuk pertandingan sebesar ini, perkirakan harga awal jauh lebih tinggi, dengan tiket termurah yang tersedia menjadi opsi masuk terbaik bagi penggemar yang sekadar ingin berada di dalam stadion saat kick-off.

Di pasar sekunder, harga untuk derby Madrid biasanya naik tajam pada hari-hari menjelang kick-off seiring ketersediaan yang makin terbatas, jadi memesan lebih awal melalui StubHub adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi terluas. Harga tiket musiman di Atletico Madrid berkisar dari sekitar 290 euro pada level termurah hingga lebih dari 2.000 euro untuk posisi paling eksklusif, memberi gambaran tentang besarnya permintaan untuk laga kandang terbesar klub tersebut.

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